Конфискованное судно из Танзании передадут в распоряжение ВМС Украины

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КИЕВ, 24 февраля. /ТАСС/. Судно "Sky moon", задержанное в ноябре 2016 года украинскими пограничниками за посещение Крыма, передадут в распоряжение украинской армии. Об этом в субботу сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.

"Танзанийское судно "Sky Moon", которое в конце 2016 задержали сотрудники Госпогранслужбы, будет передано Военно-морским силам Украины", - сказано в сообщении.

Судно "Sky Moon" было задержано морской погранохраной Украины в ноябре 2016 года на Дунае. Оно следовало из Севастополя в молдавский порт Джурджулешты. На борту судна находились девять членов экипажа, все они граждане Сирии. Пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины сообщила, что в отношении капитана был составлен обвинительный акт, а остальных членов команды привлекли к административной ответственности. В марте 2017 года Одесский суд постановил конфисковать судно.

Власти Крыма и Севастополя 16 марта 2014 года провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имеющих право голоса. За воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6%, соответственно. 18 марта того же года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта он был ратифицирован Федеральным Собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.