|
Конференцию в Белом доме остановил "дух Линкольна": Псаки призвала не бояться - видео
28 апреля 2021, 05:10 • 11 • Политика
Очень шумный "дух Линкольна" прервал пресс-конференцию Джен Псаки. "Не бойтесь, потолок не обваливается, по крайней мере, насколько мне известно", - попыталась успокоить журналистов пресс-секретарь Белого дома.
Пресс-конференцию в Белом доме прервал жуткий скрип ржавой двери. Официальный представитель Белого дома Джен Псаки списала инцидент на проделки призрака 16-го президента США Авраама Линкольна.
На видео с пресс-конференции слышно, как скрип прерывает Псаки прямо на полуслове. На пару секунд все замирают, не зная, чего ожидать от внезапного звука. Как только скрип закончился, Псаки заверила, что угрозы нет.
- заявила пресс-секретарь Белого дома.
Она добавила, что здание очень старое, поэтому периодически происходят подобные инциденты. Также Псаки не исключила, что происшествие может быть связана с проделками духа американского президента Линкольна.
Напомним, что Псаки прославилась несуразными заявлениями ещё будучи пресс-секретарём Госдепа США при президенте Бараке Обаме. Она часто даже не понимала, что зачитывает с листа и никогда не могла ответить ни на один вопрос по существу, всё время обещая уточнить у руководства. Эта традиция частично продолжилась и когда Псаки взяли пресс-секретарём Белого дома.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
11
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
24 апреля 2021, 05:50
|
23 апреля 2021, 08:45
|
25 апреля 2021, 20:20
|
21 апреля 2021, 08:10
|
27 апреля 2021, 00:45
|
24 апреля 2021, 00:20
|
25 апреля 2021, 18:30