Конференцию в Белом доме остановил "дух Линкольна": Псаки призвала не бояться - видео

Очень шумный "дух Линкольна" прервал пресс-конференцию Джен Псаки. "Не бойтесь, потолок не обваливается, по крайней мере, насколько мне известно", - попыталась успокоить журналистов пресс-секретарь Белого дома.

Пресс-конференцию в Белом доме прервал жуткий скрип ржавой двери. Официальный представитель Белого дома Джен Псаки списала инцидент на проделки призрака 16-го президента США Авраама Линкольна.

На видео с пресс-конференции слышно, как скрип прерывает Псаки прямо на полуслове. На пару секунд все замирают, не зная, чего ожидать от внезапного звука. Как только скрип закончился, Псаки заверила, что угрозы нет.

Не бойтесь, потолок не обваливается, по крайней мере, насколько мне известно,

- заявила пресс-секретарь Белого дома.

Она добавила, что здание очень старое, поэтому периодически происходят подобные инциденты. Также Псаки не исключила, что происшествие может быть связана с проделками духа американского президента Линкольна.

Напомним, что Псаки прославилась несуразными заявлениями ещё будучи пресс-секретарём Госдепа США при президенте Бараке Обаме. Она часто даже не понимала, что зачитывает с листа и никогда не могла ответить ни на один вопрос по существу, всё время обещая уточнить у руководства. Эта традиция частично продолжилась и когда Псаки взяли пресс-секретарём Белого дома.