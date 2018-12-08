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Конференция по борьбе с терроризмом в Тегеране: «Мы не намерены терпеть нахальство США!»

08 декабря 2018, 12:39  •  108 • В России

Делегация депутатов Госдумы во главе со спикером Вячеславом Володиным прилетела в Иран на международную конференцию, посвященную борьбе с терроризмом. Подобная конференция уже вторая по счету. В ней участвуют спикеры парламентов Афганистана, Китая, Ирана, Пакистана, России и Турции.

Как только самолет с российской делегацией приземлился в аэропорту Тегерана, все присутствующие на борту женщины намотали на голову платки. Женщин-депутатов среди нас было всего две: вице-спикер Ольга Епифанова и глава комитета по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева.

- Посмотрите, как я выгляжу, - спрашивала коллег-депутатов Ольга Епифанова, поправляя черную юбку в пол.

- Нам нравится! - с одобрением кивали мужчины.

Эмансипированные российские женщины вдруг стали выглядеть как наложницы гарема.

- Если Вячеслав Викторович (Володин, - Ред.) скажет, то и на заседания Госдумы будем так ходить, - хохотала Епифанова.

Первое, что поражает при приезде в Тегеран, - огромные пробки. На автомобильных поездках тут не экономят. Литр бензина стоит копейки: всего 7(!) рублей в пересчете на наши деньги. Авиаперелеты по стране для местных жителей обходятся в 25 долларов. Для иностранцев цена гораздо выше. Все дело в том, что в Иране нефть считают народным достоянием, и повышать цены на топливо на внутреннем рынке запрещено, хотя за счет экспорта можно зарабатывать гораздо больше (Иран - четвертый по величине экспортер нефти в мире и крупнейший поставщик нефти в Китай). Российским нефтяникам, которым и в голову не придет считать нефть народным достоянием, явно есть чему поучиться в Иране.

К России иранцы относятся с искренней симпатией. Торгуясь в местных лаврах достаточно сказать: «Мы из России!». «О, мистер Путин!» - расплываются в улыбке торговцы и дополнительно скашивают несколько долларов.

На конференции по борьбе с терроризмом больше всего ругали США, замечая, что на словах американцы борются с терроризмом, а на деле используют его для влияния на политику других стран. Именно поэтому Россия, Афганистан, Китай, Иран, Пакистан и Турция решили объединить усилия по борьбе с террористами в своем регионе.

- США навязывают государствам идею внедрения «антиэкстремистских стандартов» воспитания гражданского общества так называемыми «независимыми международными экспертами», минуя законные власти. В результате подрываются государственные институты, разжигаются экстремистские настроения и призывы к «цветным революциям». Терроризм еще больше усиливается, нанося ущерб целым регионам, - отметил Вячеслав Володин. В пример он привел Ближний Восток и Северную Африку.

- С 2011 по 2015 годы международный терроризм в Сирии вырос до масштабов террористического псевдогосударства, - заявил Володин, отметив, что освобождение большей части Сирии от террористов стало возможным благодаря договоренностям лидеров России, Ирана и Турции.

Володин призвал страны, участвующие в конференции, составить единый список террористических организаций и «не допускать двойного толкования их действий».

- Американцы хотят раскола между нами. Но этого не будет. Когда США начинают торговую войну с Китаем, то вредят всем нам. Когда сыпятся угрозы в адрес России, то это угроза для безопасности всех нас. Когда они наказывают Турцию или порицают Пакистан, они наказывают и порицают всех нас. Когда они применяют санкции против Ирана, они лишают нас нормального развития и устойчивого бизнеса, а это угроза для всего региона. Мы собрались тут, чтобы заявить: мы не намерены терпеть это нахальство, мы будем укреплять политические экономические и культурные связи между нашими странами! - заявил приехавший на конференцию президент Ирана Хасан Рухани. Собравшиеся поддержали его аплодисментами.

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