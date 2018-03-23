Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Косачев: В деле Скрипаля Запад показал непредсказуемость вопреки здравому смыслу
«Ещё раз докажу народу Украины, что такое герой»: Савченко объявила голодовку в ...
Александр Запесоцкий: Победа Путина стала большой неприятностью для Запада
Минобороны России опровергло сообщения об ударах ВКС РФ по Восточной Гуте
Главная / В мире

Конец ярмарки тщеславия: Каннский фестиваль запретил селфи

23 марта 2018, 23:24  •  64 • В мире
Пресс-показы перед вечерними кинопремьерами также оказались под запретом.
Директор Каннского фестиваля Тьери Фремо запретил кинозвездам и гостям мероприятия делать селфи на красной ковровой дорожке. Также он отменил пресс-показы перед премьерами конкурсных кинокартин.
Стоит отметить, что Тьери Фремо уже несколько лет борется с привычкой кинозвезд фотографировать себя во время прохода по красной дорожке. По словам директора Каннского фестиваля, такое поведение знаменитостей постоянно приводит к сбоям в расписании запланированных мероприятий.
Также Фремо считает, что селфи противоречат самой идее прохода звезд по красной ковровой дорожке. По его мнению, фотографировать знаменитостей должны профессиональные фотографы. Их работы вполне достаточно, и нет никакой необходимости дополнительно фотографировать самих себя.
Последние годы Фремо испробовал различные меры для того, чтобы отучить кинозвезд делать селфи, однако ничего не помогло. В этой связи в этом году он прибег к радикальным мерам и просто наложил запрет на фотографирование себя.
Что же касается отмены пресс-показов, то таким образом Тьери Фремо надеется повысить престиж и значимость вечерних премьерных показов.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

64
Источник
Похожие новости
23 марта 2018, 13:39
Тереза Мэй призвала саммит ЕС отразить российскую угрозу
23 марта 2018, 20:09
Воля народа: Франция может лишиться части территории из-за референдума
23 марта 2018, 16:54
Во Франции мужчина захватил заложников в супермаркете

Загрузка...
23 марта 2018, 10:24
Япония хочет освободиться от "стальных пошлин" США
23 марта 2018, 16:54
Трамп убрал генерала из своего окружения
23 марта 2018, 16:39
«Нужны опытные русофобы»: что стоит за назначением ястреба Джона Болтона на пост советника Трампа
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
23 марта 2018, 13:39
В Екатеринбурге "захватили" телебашню и требуют референдум
18 марта 2018, 00:24
«Когда горят танки ВСУ, остается лишь одно — угрожать России»
19 марта 2018, 07:09
Путина поздравляют с переизбранием главы других государств
18 марта 2018, 13:24
Явка на выборах президента России удивила даже либералов
20 марта 2018, 04:24
Трамп и Мэй оказались белыми воронами: Большинство лидеров мировых держав поздравили Путина
23 марта 2018, 07:09
Фатальная небоеспособность российских вооружённых сил и чемпион Америка
23 марта 2018, 03:54
Британские эксперты с опозданием идентифицировали яд, отравивший Скрипаля
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.