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Конец ярмарки тщеславия: Каннский фестиваль запретил селфи
23 марта 2018, 23:24 • 64 • В мире
Пресс-показы перед вечерними кинопремьерами также оказались под запретом.
Директор Каннского фестиваля Тьери Фремо запретил кинозвездам и гостям мероприятия делать селфи на красной ковровой дорожке. Также он отменил пресс-показы перед премьерами конкурсных кинокартин.
Стоит отметить, что Тьери Фремо уже несколько лет борется с привычкой кинозвезд фотографировать себя во время прохода по красной дорожке. По словам директора Каннского фестиваля, такое поведение знаменитостей постоянно приводит к сбоям в расписании запланированных мероприятий.
Также Фремо считает, что селфи противоречат самой идее прохода звезд по красной ковровой дорожке. По его мнению, фотографировать знаменитостей должны профессиональные фотографы. Их работы вполне достаточно, и нет никакой необходимости дополнительно фотографировать самих себя.
Последние годы Фремо испробовал различные меры для того, чтобы отучить кинозвезд делать селфи, однако ничего не помогло. В этой связи в этом году он прибег к радикальным мерам и просто наложил запрет на фотографирование себя.
Что же касается отмены пресс-показов, то таким образом Тьери Фремо надеется повысить престиж и значимость вечерних премьерных показов.
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