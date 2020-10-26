Конец войны - "политическое самоубийство" для Алиева: Вскрылось второе дно переговоров по Карабаху

Специальный корреспондент "Комсомольской правды" Дмитрий Стешин оценил решительные слова азербайджанского лидера Ильхама Алиева, который заявил, что намерен идти в вопросе карабахского конфликта до конца.

Собеседник Царьграда предположил, что данное публичное высказывание - сигнал о том, что Баку намерен вернуть себе весь Нагорный Карабах и получить реванш после боевых действий 1990-х годов.

Ту войну Азербайджан проиграл. Но все эти годы, почти 30 лет, руководство республики жило желанием реванша, и теперь оно отступать не собирается. У меня ощущение, что у всех переговоров по данному конфликту на международных площадках есть второе дно. Для публики декларируются более миролюбивые тезисы, а боевые действия как шли, так и идут своим чередом, - заметил журналист.

При этом противостояние в регионе в настоящее время не походит, например, на ту позиционную безнадёжную войну, которая сейчас продолжается в Донбассе, добавил спецкор.