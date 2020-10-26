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Конец войны - "политическое самоубийство" для Алиева: Вскрылось второе дно переговоров по Карабаху

26 октября 2020, 21:10  •  58 • Политика
Спецкор "Комсомольской правды" Дмитрий Стешин вскрыл второе дно переговоров по Нагорному Карабаху: что бы в рамках мирного процесса ни декларировалось публично, "боевые действия как шли, так и идут". Он заметил, что сворачивание наступления и конец войны стали бы "политическим самоубийством" для азербайджанского лидера Ильхама Алиева.
Специальный корреспондент "Комсомольской правды" Дмитрий Стешин оценил решительные слова азербайджанского лидера Ильхама Алиева, который заявил, что намерен идти в вопросе карабахского конфликта до конца.
Собеседник Царьграда предположил, что данное публичное высказывание - сигнал о том, что Баку намерен вернуть себе весь Нагорный Карабах и получить реванш после боевых действий 1990-х годов.
Ту войну Азербайджан проиграл. Но все эти годы, почти 30 лет, руководство республики жило желанием реванша, и теперь оно отступать не собирается. У меня ощущение, что у всех переговоров по данному конфликту на международных площадках есть второе дно. Для публики декларируются более миролюбивые тезисы, а боевые действия как шли, так и идут своим чередом, - заметил журналист.
При этом противостояние в регионе в настоящее время не походит, например, на ту позиционную безнадёжную войну, которая сейчас продолжается в Донбассе, добавил спецкор.
Нет, Азербайджан достаточно успешно наступает. Тяжело, но наступает. Алиев был бы, наверное, политическим самоубийцей, если б вдруг свернул эти боевые действия в угоду переговорам, международным соглашениям, человеколюбию, пацифизму и так далее. Нет, он будет воевать до конца, пока его не остановят силой, - считает Стешин.

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