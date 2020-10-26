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Конец войны - "политическое самоубийство" для Алиева: Вскрылось второе дно переговоров по Карабаху
26 октября 2020, 21:10 • 58 • Политика
Спецкор "Комсомольской правды" Дмитрий Стешин вскрыл второе дно переговоров по Нагорному Карабаху: что бы в рамках мирного процесса ни декларировалось публично, "боевые действия как шли, так и идут". Он заметил, что сворачивание наступления и конец войны стали бы "политическим самоубийством" для азербайджанского лидера Ильхама Алиева.
Специальный корреспондент "Комсомольской правды" Дмитрий Стешин оценил решительные слова азербайджанского лидера Ильхама Алиева, который заявил, что намерен идти в вопросе карабахского конфликта до конца.
Собеседник Царьграда предположил, что данное публичное высказывание - сигнал о том, что Баку намерен вернуть себе весь Нагорный Карабах и получить реванш после боевых действий 1990-х годов.
При этом противостояние в регионе в настоящее время не походит, например, на ту позиционную безнадёжную войну, которая сейчас продолжается в Донбассе, добавил спецкор.
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