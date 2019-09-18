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Конец войне? Украина готовится отводить войска

18 сентября 2019, 18:54  •  117 • Война
Вооруженные силы Украины готовятся к отводу своих подразделений вдоль всей линии соприкосновения в Донбассе, сообщил командующий так называемой операции объединенных сил (ООС) генерал-лейтенант Владимир Кравченко.
«На сегодняшний день проводятся подготовительные мероприятия по отводу войск вдоль всей линии разграничения», — отмечается в сообщении пресс-центра штаба ООС.
Кравченко подчеркнул, что задачу перед ВСУ поставили президент Украины Владимир Зеленский, начальник генштаба Руслан Хомчак и министр обороны Андрей Загороднюк. Украинские военные пошли на такой шаг «ради улучшения жизни своих граждан», добавил украинский генерал.
«Все будет зависеть от зеркальных действий с противоположной стороны», — подчеркнул он.
Накануне, сообщает НСН, миссия ООН по правам человека на Украине констатировала деэскалацию конфликта в Донбассе после объявления очередного перемирия.
Как отметила глава миссии Матильда Богнер, с момент начала действия перемирия 21 июля были введены новые меры по контролю его соблюдения.
«С 21 июля мы зафиксировали семь гражданских лиц, которые получили ранения в ходе боевых действий», — подчеркнула она.
Однако 18 сентября в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявили, что военные ВСУ 14 раз нарушили перемирие в Донбассе за сутки.
Представитель ДНР в СЦКК подчеркнул, что украинские силовики выпустили по территории Донецкой Народной Республики более 20 мин. Огонь велся из вооружения БМП, гранатометов и стрелкового оружия, передает ФАН.
Война на востоке Украины началась в 2014 году на фоне государственного переворота в Киеве. В Донбассе не признали новую украинскую власть, и Киев начал так называемую АТО — антитеррористическую операцию. Боевые действия привели к массовой гибели мирных жителей. За пять лет войны более 1,5 млн человек бежали из региона в РФ, в иные части Украины и другие страны. По официальным данным, конфликт унес жизни более 13 тыс. человек.
Запад и Украина винят в конфликте Россию, однако подтвердить обвинения не могут с 2014 года. В конце февраля 2019 года глава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Эртурул Апакан официально объявил, что российские войска не являются стороной конфликта между Киевом и самопровозглашенными ДНР и ЛНР.
Тем не менее, украинские власти ввели против России санкции, называют Москву «агрессором» и призывают страны Запада усиливать давление на РФ.
В Донбассе с 21 июля 2019 года действует бессрочное перемирие. Этого соглашения удалось достичь 17 июля на встрече в Минске. В заявление впервые были включены обязательства сторон о дополнительных мерах соблюдения режима тишины. На этом уже давно настаивали представители самопровозглашенных республик Донбасса. Впрочем, в первый же день установления режима прекращения огня он был нарушен украинскими военными, которые обстреляли из стрелкового оружия село Новая Таврия на юге ДНР.
В середине сентября новый министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко озвучил так называемую «формулу Зеленского» — приблизительный план действий Киева по разрешению конфликта на юго-востоке страны.
«Формула Зеленского» завершается фразой, что у нас нет пяти лет, чтобы продолжать переговоры», — подчеркнул глава украинского внешнеполитического ведомства.
Пристайко добавил, что Киев сделает все шаги, чтобы «ответить на ожидания своего народа». В частности, украинские власти попытаются вернуть «своих парней и девушек, дотянувшись ментально, месседжами, символами, до народа, оставшегося по ту сторону».
Прекращение донбасского конфликта — один из ключевых предвыборных лозунгов президента Украины Владимира Зеленского. По словам политика, гибель мирного населения должна, наконец, прекратиться, но при этом новые украинские власти не готовы уступить своим оппонентам в ДНР и ЛНР «ни пяди земли». В самопровозглашенных республиках при этом призывают к диалогу.

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