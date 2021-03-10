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Конец Украине положит секретный фильм? Политолог сообщил о метаниях Зеленского перед "премьерой"

10 марта 2021, 14:15  •  349 • Политика
В Сети активно распространяется информация о подготовке к презентации секретного фильма, который, по оценкам некоторых экспертов, может привести если не к полному уничтожению Украины, то к свержению действующей власти - вероятно. Ко всему прочему стало известно о метаниях нынешнего президента Украины Владимира Зеленского перед "премьерой". Об этом рассказал политолог Марат Баширов.
Отметим, что дата 15 марта все больше обрастает домыслами, инсайдами и громкими заявлениями. Наряду со словами украинского телеведущего Дмитрия Гордона, который заинтриговал общественность таинственной датой, которой некоторые эксперты приписывают начало наступления в Донбассе, также появилась новая информация. Авторы Telegram-канала "Подслушано в СБУ" сообщили о неких "кулуарных слухах", согласно которым есть вероятность, что интрига 15 марта заключается в том, что в свет выйдет "фильм "Беллингкэт" по вангергейту", "где прямо обвинят многих в Зе-команде в работе на Россию, а именно главу офиса президента Андрея Ермака".
"В кулуарах ходят опасные слухи, что многие оппоненты президента хотят использовать этот момент для удара по Зеленскому и вынуждения его уйти с поста", - сообщили инсайдеры, отметив, что многие украинские эксперты говорят, что "этот фильм может запустить политический кризис и политический передел во власти".
Наряду с этим заявлением политолог Марат Баширов также сообщил тревожную для окружения Зеленского информацию. По мнению эксперта, развитие "украинского кейса" будет резким.
"Во-первых, 4 марта к президенту Путину приезжал бывший премьер-министр Франции Франсуа Фийон (явно в роли переговорщика). А во-вторых, СМИ Украины говорят, что 15 марта будет тяжёлым днём для страны, так как будет обнародована очень плохая для Киева информация и все готовят прямые эфиры", - написал он в своём Telegram-канале.
При этом, по словам политолога, сам Зеленский "просит встречи в нормандском формате и в случае отказа хочет отдельных встреч с канцлером Меркель, президентом Макроном и... президентом Путиным".
Дополняет "общую картину" аналитика военкора Юрия Котенка. Он отмечает, что под "сурдинку" секретного фильма в Донбассе могут "замутить заваруху". По его словам, не исключена даже провокация в виде обстрела центра одного из городов, чтобы списать всё на русских и не дать расползтись внутреннему конфликту на фоне "внешнего врага" в виде России.

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