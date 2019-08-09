Конец спецпроекта «Навальный» • 80 • Аналитика









Ищите деньги, а не «активистов»

Впервые следствие затронуло финансовую сферу в деятельности ФБК, чтобы выйти на вмешательство США в российские выборы? Чтобы выйти на прямое финансирование Западом протестных акций российской «радикальной оппозиции»? Похоже, Москва намерена зеркально ответить на обвинения России во вмешательстве в выборы в США и на Западе в целом.



«Эхо» и «Дождь» говорят о жёстких задержаниях «оппозиционеров» на протестных акциях, они не знают, как в городе Париже задерживают «желтых жилетов». Но в определённом смысле можно говорить о жёсткости власти, какой раньше не было, по отношению к организаторам и активистам «протеста»: исчезает былое снисхождение к ним как к прозападным симпатизантам. Потому что меняется политика России по отношению к США и Европе.



Мы же умные и понимаем, что в западный телевизор никакой «лидер протеста» просто так не попадает, а наши протестующие «винтятся» ради картинки в этом телевизоре. До последнего времени Москва это терпела как неприятную, но не опасную деятельность западных спецслужб ради неких наших «высших интересов» на международной арене.



По сути дела, Алексей Навальный — это западный спецпроект, он возглавил в своё время нашу «пятую колонну» под крышей грантованных западных НКО и НПО. «Навальный» — это такая же спецоперация США, как «Саакашвили», «Ющенко», «Гуайдо» и так далее, заканчивая «Зеленским». Все они, кроме последнего, учились на одних курсах повышения квалификации «молодых лидеров» в Америке, а какие разные судьбы!



Навальному и его «фонду» давали жить, пока это было политически интересно Кремлю. На жаргоне спецслужб, Навальный используется нашими властями в качестве «козла-провокатора». Потому что он удобен: давно и хорошо себя дискредитировал, так зачем его менять? Вместо него могут ведь найти и более умного. В городе Вашингтоне это понимают, но другого «козла» им найти всё не удаётся, а Кремль подсовывает им старого проверенного. Не исключено, что он уже и двойной агент, работает на все стороны.



Возбуждение СК «дела о миллиарде» ФБК говорит о том, что теперь Навального готовятся использовать как доказательство вмешательства Запада в наши выборы. И дело не в угрозе майдана в Москве, как пытаются нагнетать страсти некоторые очень независимые обозреватели.



Майдан в Москве?

Вообще, майдан в России невозможен, по этому поводу написано уже несколько статей, но повторим: США совершили стратегическую ошибку, организовав майданный госпереворот в Киеве на виду не только Кремля, Москвы, но и всей России. В США это понимают, экс-госсекретарь Генри Киссинджер намекнул на это в одном из своих интервью.



Более сильной стратегией была бы ставка США сразу на госпереворот в Москве, но после неудачи белоленточников в 2012 году от неё отказались, сконцентрировавшись на майданном бандеровском перевороте в Киеве в конце 2013 — начале 2014 года. Рассчитывали на эффект «домино», на то, что киевский переворот усилит давление на Москву. Получилось то, что получилось: Запад «взял» Украину с помощью бандеровцев, как Гитлер в 1941 году, а Россия создала форпосты в Крыму и на Донбассе и получила прививку от майдана.



Затем наступило «Минское перемирие», Москва надеялась договориться, вернуть с помощью Минских соглашений ситуацию на Украине к состоянию до госпереворота, но безрезультатно. Сегодня Москва отказывается от этой «минской политики», об этом говорит предоставление российского гражданства жителям Донбасса, а также возможности получения вида на жительство в России всем гражданам Украины, где бы они ни проживали. Одновременно ужесточаются и экономически санкции России. Другими словами, Москва перестаёт поддерживать националистическое государство Украина, Минские соглашения признаны мёртвыми, хотя официально это не говорится. Единственная польза «Минска» для России – удалось более или менее спокойно завершить программу импортозамещения и перевооружения ВС РФ.



«Большая игра», новый этап

Более важно, что «минская политика» Москвы провалилась не только на Украине, но и по отношению к США и Западу в целом. В ответ Москва получила фантастические обвинения по «делу Скрипалей», «малайзийскому «Боингу» и даже «сговору Трампа с Путиным», антироссийские санкции, выход с шантажом США из ДРСМД. После всего этого России нечего ждать от США: Трамп не вечен, «демократы» Байдена – Клинтон с Конгрессом и сегодня его успешно пережёвывают. Но если договариваться с Вашингтоном больше не о чем, нет смысла терпеть дальше западный спецпроект «Навальный», закрывать глаза на его финансирование Западом.



Провернулось колесо «большой игры» и меняется политика Москвы по отношению к США: Путин официально заявил, что Россия «больше не будет выступать с политическими инициативами». Трамповская Америка – недемократическая, поэтому тоже наши «демократы» больше не нужны. И Следственный комитет узрел преступный миллиард рублей на счетах ФБК «антикоррупционера» Навального. Под лозунгом «За честные выборы» его и закроют как пособника вмешательства западных спецслужб в российские выборы, получавшего финансирование из-за рубежа для своих акций.





И о демократии, «власти народа»

Говоря простым языком, западная «демократия» — это развод демократами лохов оптом и в розницу под управлением американского посла. Даже в Германии американский посол учит «демократии» тамошних туземцев. Ещё это хорошо оплачиваемая работа для демократов-функционеров.



В самой Америке никакой «демократии» нет, это экспортный продукт. В США функционирует двухнапёрсточная властная плутократическая система по причине отсутствия в Вашингтоне посла США, а также потому, что российский и китайский послы не берут на себя демократические функции.



Американский аналитик Пол Крейг Робертс как-то написал:

«Россия ждёт, когда Путин заступится за страну, перестанет относиться к западным странам как к партнёрам, когда очевидно, что Запад – враг России. Запад финансирует предателей, которые неустанно трудятся, чтобы подорвать Россию западными деньгами».



Это время приходит, говорит Следственный комитет следствием по отмыванию 1 млрд. рублей ФБК Навального: к предателям начинают относиться как к предателям, а к врагам – как к врагам. Следственный комитет возбудил дело об отмывании 1 млрд. рублей «Фондом борьбы с коррупцией» Алексея Навального, нашего главного «антикоррупционера» и проамериканского оппозиционера. Видимо, следствие выйдет на западные источники финансирования Навального в крупных размерах, это серьёзно, и это впервые.Впервые следствие затронуло финансовую сферу в деятельности ФБК, чтобы выйти на вмешательство США в российские выборы? Чтобы выйти на прямое финансирование Западом протестных акций российской «радикальной оппозиции»? Похоже, Москва намерена зеркально ответить на обвинения России во вмешательстве в выборы в США и на Западе в целом.«Эхо» и «Дождь» говорят о жёстких задержаниях «оппозиционеров» на протестных акциях, они не знают, как в городе Париже задерживают «желтых жилетов». Но в определённом смысле можно говорить о жёсткости власти, какой раньше не было, по отношению к организаторам и активистам «протеста»: исчезает былое снисхождение к ним как к прозападным симпатизантам. Потому что меняется политика России по отношению к США и Европе.Мы же умные и понимаем, что в западный телевизор никакой «лидер протеста» просто так не попадает, а наши протестующие «винтятся» ради картинки в этом телевизоре. До последнего времени Москва это терпела как неприятную, но не опасную деятельность западных спецслужб ради неких наших «высших интересов» на международной арене.По сути дела, Алексей Навальный — это западный спецпроект, он возглавил в своё время нашу «пятую колонну» под крышей грантованных западных НКО и НПО. «Навальный» — это такая же спецоперация США, как «Саакашвили», «Ющенко», «Гуайдо» и так далее, заканчивая «Зеленским». Все они, кроме последнего, учились на одних курсах повышения квалификации «молодых лидеров» в Америке, а какие разные судьбы!Навальному и его «фонду» давали жить, пока это было политически интересно Кремлю. На жаргоне спецслужб, Навальный используется нашими властями в качестве «козла-провокатора». Потому что он удобен: давно и хорошо себя дискредитировал, так зачем его менять? Вместо него могут ведь найти и более умного. В городе Вашингтоне это понимают, но другого «козла» им найти всё не удаётся, а Кремль подсовывает им старого проверенного. Не исключено, что он уже и двойной агент, работает на все стороны.Возбуждение СК «дела о миллиарде» ФБК говорит о том, что теперь Навального готовятся использовать как доказательство вмешательства Запада в наши выборы. И дело не в угрозе майдана в Москве, как пытаются нагнетать страсти некоторые очень независимые обозреватели.Вообще, майдан в России невозможен, по этому поводу написано уже несколько статей, но повторим: США совершили стратегическую ошибку, организовав майданный госпереворот в Киеве на виду не только Кремля, Москвы, но и всей России. В США это понимают, экс-госсекретарь Генри Киссинджер намекнул на это в одном из своих интервью.Более сильной стратегией была бы ставка США сразу на госпереворот в Москве, но после неудачи белоленточников в 2012 году от неё отказались, сконцентрировавшись на майданном бандеровском перевороте в Киеве в конце 2013 — начале 2014 года. Рассчитывали на эффект «домино», на то, что киевский переворот усилит давление на Москву. Получилось то, что получилось: Запад «взял» Украину с помощью бандеровцев, как Гитлер в 1941 году, а Россия создала форпосты в Крыму и на Донбассе и получила прививку от майдана.Затем наступило «Минское перемирие», Москва надеялась договориться, вернуть с помощью Минских соглашений ситуацию на Украине к состоянию до госпереворота, но безрезультатно. Сегодня Москва отказывается от этой «минской политики», об этом говорит предоставление российского гражданства жителям Донбасса, а также возможности получения вида на жительство в России всем гражданам Украины, где бы они ни проживали. Одновременно ужесточаются и экономически санкции России. Другими словами, Москва перестаёт поддерживать националистическое государство Украина, Минские соглашения признаны мёртвыми, хотя официально это не говорится. Единственная польза «Минска» для России – удалось более или менее спокойно завершить программу импортозамещения и перевооружения ВС РФ.Более важно, что «минская политика» Москвы провалилась не только на Украине, но и по отношению к США и Западу в целом. В ответ Москва получила фантастические обвинения по «делу Скрипалей», «малайзийскому «Боингу» и даже «сговору Трампа с Путиным», антироссийские санкции, выход с шантажом США из ДРСМД. После всего этого России нечего ждать от США: Трамп не вечен, «демократы» Байдена – Клинтон с Конгрессом и сегодня его успешно пережёвывают. Но если договариваться с Вашингтоном больше не о чем, нет смысла терпеть дальше западный спецпроект «Навальный», закрывать глаза на его финансирование Западом.Провернулось колесо «большой игры» и меняется политика Москвы по отношению к США: Путин официально заявил, что Россия «больше не будет выступать с политическими инициативами». Трамповская Америка – недемократическая, поэтому тоже наши «демократы» больше не нужны. И Следственный комитет узрел преступный миллиард рублей на счетах ФБК «антикоррупционера» Навального. Под лозунгом «За честные выборы» его и закроют как пособника вмешательства западных спецслужб в российские выборы, получавшего финансирование из-за рубежа для своих акций.Говоря простым языком, западная «демократия» — это развод демократами лохов оптом и в розницу под управлением американского посла. Даже в Германии американский посол учит «демократии» тамошних туземцев. Ещё это хорошо оплачиваемая работа для демократов-функционеров.В самой Америке никакой «демократии» нет, это экспортный продукт. В США функционирует двухнапёрсточная властная плутократическая система по причине отсутствия в Вашингтоне посла США, а также потому, что российский и китайский послы не берут на себя демократические функции.Американский аналитик Пол Крейг Робертс как-то написал:Это время приходит, говорит Следственный комитет следствием по отмыванию 1 млрд. рублей ФБК Навального: к предателям начинают относиться как к предателям, а к врагам – как к врагам. Виктор Каменев Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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