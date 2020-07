«Конец российской демократии»: как западные СМИ оценили итоги голосования в РФ • 117 • Аналитика

В России завершилось общенародное голосование по поправкам к Конституции РФ. Свое отношение к результатам референдума уже поспешили выразить ведущие мировые СМИ.





Множество западных масс-медиа к голосованию в России отнеслись негативно. Общий посыл большинства публикаций в западной прессе понятен: пишут, что Путин подготовил себе все условия для «вечного правления», не забывая при этом ссылаться на пандемию коронавируса. Про коронавирус, как мы помним, писали и накануне парада 24 июня. Теперь это излюбленный способ укорить российские власти в том, что проводимые ими мероприятия якобы ставят под угрозу здоровье граждан. Такую бы заботу да о своих внутренних проблемах... Но массовые погромы и многотысячные демонстрации - это ведь не парад с голосованием…



Еще накануне референдума Los Angeles Times опубликовала статью, в которой, напоминая о жертвах коронавируса, обвиняет Путина в манипулировании общественным мнением и настроениями электората. В то же время, автор статьи Леон Арон, который, кстати, значится как специалист по России, делает вывод:



Ошибка Путина заключается в его стремлении добиться пожизненного правления и получить одобрение со стороны граждан. Но она может привести к большим неприятностям и Россию, и весь мир.

Эндрю Хиггинс из The New York Times пишет, что результаты голосования по правкам были предсказуемы, так как Кремль использовал все свои возможности: "от шоу клоунов на участках до раздачи лотерейных билетов". Но главным механизмом обеспечения явки, по мнению американского автора, выступила мобилизация бюджетников, которых обязали участвовать в голосовании едва ли не в принудительном порядке.



Конституционный «референдум» в России дал ожидаемый результат - президент Путин может пробыть на посту до 2036 года. Но тщательно продуманный спектакль имел важное значение для легитимности российского президента,

- подчеркивает Хиггинс.





CNN охарактеризовало референдум как «уловку Владимира Путина», но отметило, что большинство россиян поддержали конституционные поправки, хотя "небольшие сомнения относительно результатов голосования всё же остаются".



Австралийское издание Pursuit обращает внимание на возможные последствия принятия поправок. К ним автор издания относит дальнейшее повышение "агрессивности России во внешней политике". В то же время, издание не забыло раскритиковать сложившуюся в российской политике ситуацию.



Централизованная и персонализированная конституционная система России, с ее особой ориентацией на Владимира Путина, в конечном итоге ослабила внутренние институты и способствовала росту коррупции,

- пишет автор статьи доцент Уильям Партлетт из Университета Мельбурна.



Давид Блак Андерсен, автор датского издания DR, публикует в своей статьи мнения оппозиционно настроенных россиян, которые считают поправки "концом российской демократии".



Турецкое агентство Anadolu опубликовало еще 30 июня, накануне голосования в России, статью профессора Ильяса Кемалоглу из Стамбульского университета искусств имени Мимара Синана. Турецкий историк счел, что поправка о статусе русского языка ущемляет права многочисленных коренных народов России. Особенно забавно подобные упреки слышать от представителей Турции – страны, в которой официально есть лишь турецкая нация и турецкий язык, игнорируются права 18 млн курдов, не говоря уже о греках, армянах или ассирийцах. В отличие от России, в Турции нет и не было национальных автономий, а любые попытки заговорить об их создании жёстко пресекаются.



