Конец резидента. О чем рассказал бывший эстонский премьер

Автор фельетона Николай Николаев, радио Sputnik, Эстония

"И, Боже вас сохрани, не читайте до обеда советских газет...", – говаривал в повести "Собачье сердце" профессор Преображенский. От себя добавлю, что эстонские газеты тоже читать не нужно. Вот недавно совершил эту непростительную глупость. Открыл номер одной из них, а там интервью с бывшим премьер-министром Эстонской республики Андрусом Ансипом.

Много чего он наговорил журналисту. Но отбросим детали и остановимся на самом главном – событиях апреля 2007 года. Напомню, что в ночь с 26 на 27 апреля по указанию уже известного нам господина главного министра был варварски снесен памятник советскому воину-освободителю. За этим последовали массовые беспорядки, которые из столицы республики перебросились и в другие города страны.

Потом кто-то назовет эти события "бронзовой ночью", и от этого все случившееся приобретет некую форму, станет зримым символом. А тогда... тогда было ощущение сюрреалистичности всего происходившего, фантасмагории... Скандирующие массы людей, рассекаемые синими рядами полицейских, разбитые витрины магазинов и киосков, горящие афишные тумбы, зеленые городские автобусы, ставшие местом для накопления задержанных, горожане, лежащие лицом вниз на тротуарах с руками, скованными пластиковыми стяжками.

Крайне жесткое подавление гражданского протеста ставило своей целью напугать, раздавить этот процесс, указать "твердой рукой" русскоязычным протестующим их реальное место в иерархии политических и общественных ценностей Эстонской республики. Подтверждение этому мы найдем в одном из интервью нашего героя.

"Наверное, было довольно много русскоязычных людей, которые благодаря этим событиям поняли, что Эстония все-таки независимое государство и решения принимаются не в Кремле. Все жители Эстонии, независимо от родного языка, тоже начали выше ценить свое государство", – сказал тогда Ансип.

Сказал... и забыл, а мы помним, потому что записали и время от времени перечитываем. И вот, в уже нами упомянутом газетном материале, сей господин вдруг заявляет, что "сегодня мы знаем, что в Эстонии в 2007 году находились российские офицеры, специализировавшиеся на массовых беспорядках. Высшие должностные лица России взяли на себя ответственность за организацию кибератак в Эстонии. Поэтому с тем, что все эти волнения создавались исключительно внутри нашей страны, я согласиться никак не могу".

Ошеломительный вывод приходит сам собой – Андрус Ансип и есть один из этих российских офицеров в весьма высоком звании, скорее всего, руководитель группы. Ведь именно он стал инициатором кровавых событий, последствия которых еще не один год будут сказываться в отношениях между русскими и эстонцами. Все это знают! Все! Теперь меня непреодолимо тянет подойти к нему и произнести пароль: "Здесь продается славянский шкаф?". Он, наверняка, не ответит, замашет на меня руками, закричит что-нибудь по-эстонски и убежит, петляя и прячась за складками местности. Но мы-то теперь знаем всё, поэтому будем ждать, когда в одном из небольших российских городков, может быть, установят бюст с надписью: "Андрею Ансипову – бойцу невидимого фронта".

Идут пионеры – салют Ансипову, летят самолеты – салют Ансипову, плывут пароходы – салют Ансипову! Ну и от нас ему большой привет!