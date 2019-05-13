Конец «путинизма» и торжество либеральной демократии • 132 • Аналитика Проект «ЗЗ». Неумеха Джо Байден виноват в том, что «Революция достоинства» на Украине превратилась в «американский переворот» президента Путина. Так считают некоторые политические аналитики. Ныне всё тот же имперский «путинизм» мешает Киеву избавиться от коррупции и вступить в светлое будущее. Так считают другие. И не просто аналитики, а суперэксперты, ранее обещавшие миру «конец истории».









Зеленский поможет Трампу стать президентом. В 2020-м

Колумнист «BloombergView» Леонид Бершидский считает, что отзыв посла США из Киева сигнализирует о следующем: на президентских выборах в США в 2020 году можно будет много услышать об Украине. Обозреватель не сомневается, что, несмотря на риск для украинских политиков, они справятся с той игрой, в которую играют с Россией в течение двух десятилетий.



Рассуждая об Украине и США, колумнист выделяет две «линии».



Одна ведёт к «местным подвигам» Джо Байдена, бывшего ранее вице-президентом. Именно ему «президент Барак Обама передал портфель акций Украины». Бершидский напоминает о «неоднозначных гастролях» Хантера, сына Байдена, которые были связаны с «украинской нефтегазовой фирмой». Люди Трампа могут найти, если они знают, где искать, множество свидетельств «неумелого вмешательства Байдена в украинскую политику». Станет очевидной роль этого хвастливого демократа «в превращении Революции достоинства Украины 2014 года в американский переворот президента России Владимира Путина».



Вторая возможная линия — роль Украины в инициировании расследования специальным советником Робертом Мюллером связей между Россией и предвыборной кампанией Д. Трампа 2016 года. Информация с Украины, безусловно, помогла выстроить дело против Пола Манафорта, бывшего руководителя избирательной кампании Трампа. Правда, Бершидский сомневается, что заговор с участием украинцев и американских демократов можно «раскопать»: при президенте Порошенко украинская помощь в расследовании Мюллера была «крайне ограниченной».



По мнению Бершидского, мистер Трамп, скорее всего, отправит своего приверженца для работы с новым президентом Украины — политическим новичком Владимиром Зеленским. Дело в том, что после революции 2014 года посол США сыграл в Киеве «чрезвычайно важную роль». Украинские официальные лица нередко обращались за советом к американскому посланнику, прежде чем предпринять важные шаги. Иной раз казалось, что встреча с послом является даже «необходимым условием для назначений на высоком уровне». Сторонник Трампа на посольском посту дал бы понять администрации новичка Зеленского, что тому необходима лояльность Трампу, если Зеленский хочет, например, вовлечь США в переговоры с Россией на европейском уровне о прекращении войны в восточных регионах страны.



В своём материале, заметим, Бершидский указывает на вероятную поездку Руди Джулиани (личного адвоката Трампа) в Киев, однако уже выяснилось, что мистер Джулиани от поездки к Зеленскому отказался. «Я не поеду, — цитирует м-ра Джулиани Радио «Свобода», потому что считаю, что мог бы оказаться среди людей, которые являются врагами президента, а в некоторых случаях и врагами Соединённых Штатов, и в одном случае уже осуждённого человека, который был вовлечён в помощь демократам на выборах 2016 года. Я назову его имя. Это человек по фамилии Лещенко». Адвокат сообщил, что г-н Лещенко обнародовал «чёрную бухгалтерию» Партии регионов, и в бумагах фигурировал Пол Манафорт (упомянутый выше руководитель избирательной кампании Трампа).



Президентство Порошенко стало «катастрофическим» — и это видели украинские избиратели, пишет далее Бершидский. Европейские «доноры и спонсоры» тоже устали наблюдать протянутую руку Киева. При этом правящая верхушка в Киева «упорно» оставалась «коррумпированной».



И теперь президенту Трампу нужно сотрудничество президента Зеленского, полагает Бершидский. Зачем же? Зеленский поможет Трампу победить в следующем году!



Правда, слишком явная помощь Трампу «может оказаться контрпродуктивной». Такой она окажется в том случае, если демократ (особенно Байден) победит в 2020 г. ныне действующего президента.



Чтобы справиться с непростой ситуацией, потребуется умение украинских политиков, в том числе и новичка Зеленского. Но умение играть у них есть. Они могут опереться на четвертьвековой опыт игры с другим «старшим братом» — Россией. Когда Россия была ключевым партнёром Украины в области торговли и безопасности, напоминает автор, украинские олигархи и политики научились вести игру с разными московскими фракциями (главным образом ради получения экономического преимущества). Теперь же на месте России оказались США, замечает Бершидский.



Далее он напоминает об «открытом вмешательстве в украинскую политику», включая ключевые кадровые назначения, сделанные в т. ч. и «задолго до избрания Трампа». В число эпизодов автор включает известную деятельность Виктории Нуланд (на тот момент чиновницы Госдепартамента) и Джеффри Пайетта (на тот момент — посла США) в формировании «постреволюционного» украинского правительства. Также упоминается шантаж Джо Байденом президента Порошенко: Байден требовал уволить генпрокурора Виктора Шокина (в «The Hill», заметим в скобках, недавно написали, что Шокин вмешивался в бизнес сына Байдена на Украине). Наконец, в перечне открытых вмешательств приводится требование посла Йованович в марте 2019 года о «замене» главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого.









Политика на личных связях

По мнению Бершидского, Украина «может покинуть российскую орбиту и присоединиться к Западу» лишь в том случае, если «её элита научится следовать чётким правилам, а не сосредоточиваться на личных связях». Соединённые Штаты могли бы помочь Украине избавиться от «постсоветской модели» при условии взаимодействия с Киевом по правилам и по результатам, а не по личным связям.



Но не вышло. Наоборот: урок, который Америка преподала администрации Порошенко, состоял как раз в том, что правила политики США «необязательно сильно отличаются от украинских правил, и что важны именно личности».



Явное намерение Трампа привлечь украинский политикум к избирательной кампании 2020 года лишь усилит это впечатление. И будет интересно увидеть, как украинские политики делают ставки и страхуются от рисков…



Конец истории там, где начало либеральной Украины

На тему избавления Украины от постсоветской модели рассуждает и известный писатель, учёный Фрэнсис Фукуяма, автор нашумевшей в девяностых годах книги «Конец истории и последний человек». Напомним, в начале девяностых мистер Фукуяма заявил, что либеральные демократии, распространяющиеся по планете, свидетельствуют о финале социокультурного развития всего человечества. Либеральную демократию учёный признал окончательной (последней) формой правительства.



В небольшой статье для «Atlantic Council», где учёный подвизался в качестве эксперта, мистер Фукуяма заявляет следующее: построение современного государства и построение подлинного правопорядка — это области, которые являются «реальными препятствиями для модернизации политических систем многих стран, включая Украину». «Причина, по которой они особенно сложны, заключается в том, что они в основном касаются власти», — указывает эксперт. Одно дело — проводить выборы. «Старая гвардия» знает, как это делается. И другое дело — строить современное государство. Иная задача! «Если вы хотите получить верховенство закона, применимое к влиятельным людям в обществе, это гораздо сложнее, потому что вы в основном вынуждаете их отказаться от власти», — пишет Фукуяма.



Вот тезисы учёного вкратце. «Бессмертный полк 2019» в Молдавии: самый массовый за пределами РФ



Коррупция существует потому, что существующие элиты не заинтересованы в переменах. Элитам нравится их статус-кво. Следовательно, изменение этой системы — вопрос завоевания власти людьми, которые не коррумпированы и хотят современную государственную систему.



Хорошее правительство — это и вопрос человеческого капитала. Модернизация института государства во многих странах заняла немало времени, потому что это преимущественно «образовательный проект». Речь идет о навыках, знаниях и уровне образования людей, входящих в правительство. И это долгосрочный проект.



Фукуяма указывает, что он много раз бывал на Украине. «Единственное, что вызывает у меня большой оптимизм каждый раз, когда я там бываю, это то, что я встречаю множество молодых людей, которые действительно хотят другую страну», — пишет он.



Это займёт много времени, но, когда эти люди придут к власти, Украина станет «совсем другим местом».



Но почему так важна Украина? Фукуяма отвечает и на этот вопрос.



Украина играет огромную роль в Европе, поскольку является определённым символом и уже дважды «пыталась порвать со своим советским прошлым, со своим авторитарным клептократическим соседом».



«Этот сосед не хочет, чтобы это произошло. Русские прекрасно понимают, насколько важно, чтобы Украина не преуспела».



Успех Украины состоял бы в том, что она может являться демократией с реальной конкуренцией в политике. И она является поэтому «критическим полем боя в глобальной ситуации», которая с точки зрения демократии не выглядит сегодня хорошо. Существует огромное количество «откатов» в Восточной Европе. Среди наиболее «разочаровывающих» событий Фукуяма называет «судьбы Венгрии и Польши, а также Чехии и Румынии». Да и многих других стран, которые по-прежнему тонут в болоте коррупции, а заодно «соблазняются своими собственными внутренними формами путинизма».



В этом отношении, убеждён эксперт, Украина «чувствует себя лучше», потому что «всё ещё верит в Европу и Европейский союз» и разделяет идею о том, что либеральная демократия в сочетании с открытой капиталистической экономикой по-прежнему остается истинной дорогой в будущее — тем путём, которым «нужно идти».



Как стать успешной страной и что этому мешает

Таким образом, согласно Фукуяме, успех на Украине означал бы для либерального Запада успех в противостоянии России и её «давним имперским амбициям» («Russia’s long-standing imperial ambitions»).



В сущности, о том же говорит и Бершидский, когда заявляет, что Украина «может… присоединиться к Западу» только тогда, когда «её элита научится следовать чётким правилам, а не сосредоточиваться на личных связях».



Правда, сама американская элита учит Украину… противоположному. Деятельность американских политиков отчего-то очень схожа с деятельностью политиков украинских.







Быть может, политики во всём мире одинаковы? Быть может, мистеру Фукуяме пора прекратить искать высокие идеалы там, где обычно отыскиваются низкие? Колумнист «BloombergView» Леонид Бершидский считает, что отзыв посла США из Киева сигнализирует о следующем: на президентских выборах в США в 2020 году можно будет много услышать об Украине. Обозреватель не сомневается, что, несмотря на риск для украинских политиков, они справятся с той игрой, в которую играют с Россией в течение двух десятилетий.Рассуждая об Украине и США, колумнист выделяет две «линии».Одна ведёт к «местным подвигам» Джо Байдена, бывшего ранее вице-президентом. Именно ему «президент Барак Обама передал портфель акций Украины». Бершидский напоминает о «неоднозначных гастролях» Хантера, сына Байдена, которые были связаны с «украинской нефтегазовой фирмой». Люди Трампа могут найти, если они знают, где искать, множество свидетельств «неумелого вмешательства Байдена в украинскую политику». Станет очевидной роль этого хвастливого демократа «в превращении Революции достоинства Украины 2014 года в американский переворот президента России Владимира Путина».Вторая возможная линия — роль Украины в инициировании расследования специальным советником Робертом Мюллером связей между Россией и предвыборной кампанией Д. Трампа 2016 года. Информация с Украины, безусловно, помогла выстроить дело против Пола Манафорта, бывшего руководителя избирательной кампании Трампа. Правда, Бершидский сомневается, что заговор с участием украинцев и американских демократов можно «раскопать»: при президенте Порошенко украинская помощь в расследовании Мюллера была «крайне ограниченной».По мнению Бершидского, мистер Трамп, скорее всего, отправит своего приверженца для работы с новым президентом Украины — политическим новичком Владимиром Зеленским. Дело в том, что после революции 2014 года посол США сыграл в Киеве «чрезвычайно важную роль». Украинские официальные лица нередко обращались за советом к американскому посланнику, прежде чем предпринять важные шаги. Иной раз казалось, что встреча с послом является даже «необходимым условием для назначений на высоком уровне». Сторонник Трампа на посольском посту дал бы понять администрации новичка Зеленского, что тому необходима лояльность Трампу, если Зеленский хочет, например, вовлечь США в переговоры с Россией на европейском уровне о прекращении войны в восточных регионах страны.В своём материале, заметим, Бершидский указывает на вероятную поездку Руди Джулиани (личного адвоката Трампа) в Киев, однако уже выяснилось, что мистер Джулиани от поездки к Зеленскому отказался. «Я не поеду, — цитирует м-ра Джулиани Радио «Свобода», потому что считаю, что мог бы оказаться среди людей, которые являются врагами президента, а в некоторых случаях и врагами Соединённых Штатов, и в одном случае уже осуждённого человека, который был вовлечён в помощь демократам на выборах 2016 года. Я назову его имя. Это человек по фамилии Лещенко». Адвокат сообщил, что г-н Лещенко обнародовал «чёрную бухгалтерию» Партии регионов, и в бумагах фигурировал Пол Манафорт (упомянутый выше руководитель избирательной кампании Трампа).Президентство Порошенко стало «катастрофическим» — и это видели украинские избиратели, пишет далее Бершидский. Европейские «доноры и спонсоры» тоже устали наблюдать протянутую руку Киева. При этом правящая верхушка в Киева «упорно» оставалась «коррумпированной».И теперь президенту Трампу нужно сотрудничество президента Зеленского, полагает Бершидский. Зачем же? Зеленский поможет Трампу победить в следующем году!Правда, слишком явная помощь Трампу «может оказаться контрпродуктивной». Такой она окажется в том случае, если демократ (особенно Байден) победит в 2020 г. ныне действующего президента.Чтобы справиться с непростой ситуацией, потребуется умение украинских политиков, в том числе и новичка Зеленского. Но умение играть у них есть. Они могут опереться на четвертьвековой опыт игры с другим «старшим братом» — Россией. Когда Россия была ключевым партнёром Украины в области торговли и безопасности, напоминает автор, украинские олигархи и политики научились вести игру с разными московскими фракциями (главным образом ради получения экономического преимущества). Теперь же на месте России оказались США, замечает Бершидский.Далее он напоминает об «открытом вмешательстве в украинскую политику», включая ключевые кадровые назначения, сделанные в т. ч. и «задолго до избрания Трампа». В число эпизодов автор включает известную деятельность Виктории Нуланд (на тот момент чиновницы Госдепартамента) и Джеффри Пайетта (на тот момент — посла США) в формировании «постреволюционного» украинского правительства. Также упоминается шантаж Джо Байденом президента Порошенко: Байден требовал уволить генпрокурора Виктора Шокина (в «The Hill», заметим в скобках, недавно написали, что Шокин вмешивался в бизнес сына Байдена на Украине). Наконец, в перечне открытых вмешательств приводится требование посла Йованович в марте 2019 года о «замене» главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого.По мнению Бершидского, Украина «может покинуть российскую орбиту и присоединиться к Западу» лишь в том случае, если «её элита научится следовать чётким правилам, а не сосредоточиваться на личных связях». Соединённые Штаты могли бы помочь Украине избавиться от «постсоветской модели» при условии взаимодействия с Киевом по правилам и по результатам, а не по личным связям.Но не вышло. Наоборот: урок, который Америка преподала администрации Порошенко, состоял как раз в том, что правила политики США «необязательно сильно отличаются от украинских правил, и что важны именно личности».Явное намерение Трампа привлечь украинский политикум к избирательной кампании 2020 года лишь усилит это впечатление. И будет интересно увидеть, как украинские политики делают ставки и страхуются от рисков…На тему избавления Украины от постсоветской модели рассуждает и известный писатель, учёный Фрэнсис Фукуяма, автор нашумевшей в девяностых годах книги «Конец истории и последний человек». Напомним, в начале девяностых мистер Фукуяма заявил, что либеральные демократии, распространяющиеся по планете, свидетельствуют о финале социокультурного развития всего человечества. Либеральную демократию учёный признал окончательной (последней) формой правительства.В небольшой статье для «Atlantic Council», где учёный подвизался в качестве эксперта, мистер Фукуяма заявляет следующее: построение современного государства и построение подлинного правопорядка — это области, которые являются «реальными препятствиями для модернизации политических систем многих стран, включая Украину». «Причина, по которой они особенно сложны, заключается в том, что они в основном касаются власти», — указывает эксперт. Одно дело — проводить выборы. «Старая гвардия» знает, как это делается. И другое дело — строить современное государство. Иная задача! «Если вы хотите получить верховенство закона, применимое к влиятельным людям в обществе, это гораздо сложнее, потому что вы в основном вынуждаете их отказаться от власти», — пишет Фукуяма.Вот тезисы учёного вкратце.Коррупция существует потому, что существующие элиты не заинтересованы в переменах. Элитам нравится их статус-кво. Следовательно, изменение этой системы — вопрос завоевания власти людьми, которые не коррумпированы и хотят современную государственную систему.Хорошее правительство — это и вопрос человеческого капитала. Модернизация института государства во многих странах заняла немало времени, потому что это преимущественно «образовательный проект». Речь идет о навыках, знаниях и уровне образования людей, входящих в правительство. И это долгосрочный проект.Фукуяма указывает, что он много раз бывал на Украине. «Единственное, что вызывает у меня большой оптимизм каждый раз, когда я там бываю, это то, что я встречаю множество молодых людей, которые действительно хотят другую страну», — пишет он.Это займёт много времени, но, когда эти люди придут к власти, Украина станет «совсем другим местом».Но почему так важна Украина? Фукуяма отвечает и на этот вопрос.Украина играет огромную роль в Европе, поскольку является определённым символом и уже дважды «пыталась порвать со своим советским прошлым, со своим авторитарным клептократическим соседом».Успех Украины состоял бы в том, что она может являться демократией с реальной конкуренцией в политике. И она является поэтому «критическим полем боя в глобальной ситуации», которая с точки зрения демократии не выглядит сегодня хорошо. Существует огромное количество «откатов» в Восточной Европе. Среди наиболее «разочаровывающих» событий Фукуяма называет «судьбы Венгрии и Польши, а также Чехии и Румынии». Да и многих других стран, которые по-прежнему тонут в болоте коррупции, а заодно «соблазняются своими собственными внутренними формами путинизма».В этом отношении, убеждён эксперт, Украина «чувствует себя лучше», потому что «всё ещё верит в Европу и Европейский союз» и разделяет идею о том, что либеральная демократия в сочетании с открытой капиталистической экономикой по-прежнему остается истинной дорогой в будущее — тем путём, которым «нужно идти».Таким образом, согласно Фукуяме, успех на Украине означал бы для либерального Запада успех в противостоянии России и её «давним имперским амбициям» («Russia’s long-standing imperial ambitions»).В сущности, о том же говорит и Бершидский, когда заявляет, что Украина «может… присоединиться к Западу» только тогда, когда «её элита научится следовать чётким правилам, а не сосредоточиваться на личных связях».Правда, сама американская элита учит Украину… противоположному. Деятельность американских политиков отчего-то очень схожа с деятельностью политиков украинских.Быть может, политики во всём мире одинаковы? Быть может, мистеру Фукуяме пора прекратить искать высокие идеалы там, где обычно отыскиваются низкие? Олег Чувакин Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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