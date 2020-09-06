Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Полицейский из дела Скрипалей проболтался об "отравлении" Навального
Оппозиция пошла ва-банк? Тихановская предупредила Лукашенко после встречи с Мишу...
Шведы разобрались с "Новичком": "Для Навального у нас плохая ново...
Киевская дипломатия шокирована: Козак предложил Украине капитулировать
Главная / Политика

Конец Пакс Американа: Экономика Украины уже в руинах. На очереди Европа?

06 сентября 2020, 16:35  •  193 • Политика
Академик РАН Сергей Глазьев предрёк Европе экономический коллапс в случае введения против России новых санкций. "Политики это тоже понимают. Но они боятся потерять поддержку населения, где нагнетается русофобия через СМИ. И ключевой вопрос - это Германия. Потому что альянс - Россия, Китай и Германия, экономический альянс, - это, по сути дела, конец Пакс Американа", - объяснил эксперт.
После заявления о том, что российский оппозиционер Алексей Навальный был отравлен ядом "Новичок", в США и ЕС заговорили о новых санкциях против России. Чем это может обернуться, рассказал в эфире Царьграда академик РАН Сергей Глазьев.
Он отметил, что главная проблема Европы заключается в том, что она является, по сути, политической колонией Америки. Поэтому даже если санкции Европе очень вредят, их всё равно могут ввести. И будет точно так же, как на Украине.
"Украина потеряла от разрыва связей с Россией просто почти всю свою экономику, ну, почти всю свою промышленность. Всё свое машиностроение, бОльшую часть своего агропромышленного комплекса, работавшего на Россию. Ущерб, который нанесли украинской экономике санкции против России, является фатальным, абсолютно фатальным. Украина лежит в экономических руинах сегодня. И никаких шансов подняться без восстановления её интеграции с Россией просто не существует", - указал Сергей Глазьев в эфире программы "Царьград.Главное".
Европа, по словам эксперта, конечно, не так зависит от России. Но если потери Украины от разрыва связей с Россией составили порядка 100 миллиардов долларов, то Европе это будет стоить триллион долларов. Европа, вероятно, потери переживёт, но на фоне многолетней стагнации и эпидемии коронавируса это может вызвать лавинообразный эффект. Поэтому для Европы это экономически нецелесообразно, а по некоторым отраслям может даже быть такой же фатальный эффект, как в сфере энергоёмких производств, работающих на российском газе и нефти.
У бизнес-элиты, у научного, инженерного сообщества, у предпринимательского явное понимание того, что с Россией надо дружить. Политики это тоже понимают. Но они боятся как бы потерять поддержку населения, где нагнетается русофобия через СМИ. И ключевой вопрос - это Германия. Потому что альянс - Россия, Китай и Германия, экономический альянс, - это, по сути дела, конец Пакс Американа.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



193
Источник
Похожие новости
06 сентября 2020, 02:50
"Навальный уже гуляет по ночным клубам Берлина"? Жириновский назвал единственную причину провокации
06 сентября 2020, 07:25
Белорусская оппозиция разваливается: "Правая рука" Тихановской сбежала ночью в Польшу
06 сентября 2020, 02:50
Лукашенко назвал проблему Белоруссии №1: И это не протесты
06 сентября 2020, 01:00
Кто открыл "ящик Пандоры" для русских? Бояков подсказал оригинальную версию вымирания России
06 сентября 2020, 11:05
Шойгу поставил флот США в тупик простым вопросом. Чем ответят американцы?
06 сентября 2020, 05:35
Рошаль заявил о спецгруппе: Рискнут ли немецкие врачи сказать правду о Навальном?
Новости партнеров
 
Выбор дня
06 сентября 2020, 02:50
"Навальный уже гуляет по ночным клубам Берлина"? Жириновский назвал единств...
06 сентября 2020, 07:25
Белорусская оппозиция разваливается: "Правая рука" Тихановской сбежала ночь...
06 сентября 2020, 02:50
Лукашенко назвал проблему Белоруссии №1: И это не протесты
06 сентября 2020, 07:25
Украина тайно закупила восемь российских ВСУ для транспортных Ан-124 «Руслан»
06 сентября 2020, 01:00
Кто открыл "ящик Пандоры" для русских? Бояков подсказал оригинальную версию...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
01 сентября 2020, 11:55
Почему Саакашвили бежит из Украины: Осенью готовится кровавый переворот
05 сентября 2020, 21:20
Или в плен, или рвать за Россию: НАТО публично унизило украинских солдат
01 сентября 2020, 10:05
Украина доказала: Донбасс был прав, отделившись от нее
31 августа 2020, 10:15
"Пока не принесёте голову Зеленского": Все явки и пароли бригады ВСУ проданы предателем
03 сентября 2020, 23:30
Оппозиция пошла ва-банк? Тихановская предупредила Лукашенко после встречи с Мишустиным
01 сентября 2020, 03:40
Тихановская ушла: Оппозиционер признался, что в неё не верили даже свои
02 сентября 2020, 17:15
Всего за год службы в СБУ 24-летняя Анна Кучук заняла генеральскую должность
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.