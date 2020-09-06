Конец Пакс Американа: Экономика Украины уже в руинах. На очереди Европа?

После заявления о том, что российский оппозиционер Алексей Навальный был отравлен ядом "Новичок", в США и ЕС заговорили о новых санкциях против России. Чем это может обернуться, рассказал в эфире Царьграда академик РАН Сергей Глазьев.

Он отметил, что главная проблема Европы заключается в том, что она является, по сути, политической колонией Америки. Поэтому даже если санкции Европе очень вредят, их всё равно могут ввести. И будет точно так же, как на Украине.

"Украина потеряла от разрыва связей с Россией просто почти всю свою экономику, ну, почти всю свою промышленность. Всё свое машиностроение, бОльшую часть своего агропромышленного комплекса, работавшего на Россию. Ущерб, который нанесли украинской экономике санкции против России, является фатальным, абсолютно фатальным. Украина лежит в экономических руинах сегодня. И никаких шансов подняться без восстановления её интеграции с Россией просто не существует", - указал Сергей Глазьев в эфире программы "Царьград.Главное".

Европа, по словам эксперта, конечно, не так зависит от России. Но если потери Украины от разрыва связей с Россией составили порядка 100 миллиардов долларов, то Европе это будет стоить триллион долларов. Европа, вероятно, потери переживёт, но на фоне многолетней стагнации и эпидемии коронавируса это может вызвать лавинообразный эффект. Поэтому для Европы это экономически нецелесообразно, а по некоторым отраслям может даже быть такой же фатальный эффект, как в сфере энергоёмких производств, работающих на российском газе и нефти.