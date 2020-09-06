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Конец Пакс Американа: Экономика Украины уже в руинах. На очереди Европа?
06 сентября 2020, 16:35 • 193 • Политика
Академик РАН Сергей Глазьев предрёк Европе экономический коллапс в случае введения против России новых санкций. "Политики это тоже понимают. Но они боятся потерять поддержку населения, где нагнетается русофобия через СМИ. И ключевой вопрос - это Германия. Потому что альянс - Россия, Китай и Германия, экономический альянс, - это, по сути дела, конец Пакс Американа", - объяснил эксперт.
После заявления о том, что российский оппозиционер Алексей Навальный был отравлен ядом "Новичок", в США и ЕС заговорили о новых санкциях против России. Чем это может обернуться, рассказал в эфире Царьграда академик РАН Сергей Глазьев.
Он отметил, что главная проблема Европы заключается в том, что она является, по сути, политической колонией Америки. Поэтому даже если санкции Европе очень вредят, их всё равно могут ввести. И будет точно так же, как на Украине.
Европа, по словам эксперта, конечно, не так зависит от России. Но если потери Украины от разрыва связей с Россией составили порядка 100 миллиардов долларов, то Европе это будет стоить триллион долларов. Европа, вероятно, потери переживёт, но на фоне многолетней стагнации и эпидемии коронавируса это может вызвать лавинообразный эффект. Поэтому для Европы это экономически нецелесообразно, а по некоторым отраслям может даже быть такой же фатальный эффект, как в сфере энергоёмких производств, работающих на российском газе и нефти.
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