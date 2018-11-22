Конец осуждения: кампанию в Афганистане могут оправдать

Госдума в следующем году может принять постановление о пересмотре политической оценки участия ограниченного контингента советских войск в военном конфликте в Афганистане в 1979 — 1989 годах – изменив осуждение этой военной кампании на оправдание и уместность ее проведения. Это планируется сделать в феврале следующего года — к 30-летию вывода советских войск из Афганистана.

«В декабре 89-го года в канун десятилетия ввода советских войск в Афганистан Съезд народных депутатов СССР принял постановление за подписью Михаила Сергеевича Горбачева с неуместной, и, на мой взгляд, ошибочной формулировкой», — сообщил депутат от фракции КПРФ Николай Харитонов, представляя проект заявления Госдумы.

Парламентарий также напомнил содержание этого постановления, передает «Интерфакс».

«Съезд народных депутатов СССР поддерживает политическую оценку, данную комитетом Верховного совета СССР по международным делам о решении о вводе советских войск в Афганистан в 1979-м году и считает, что это решение заслуживает морального и политического осуждения», — озвучил текст депутат

В этой связи он обратился к другим депутатам с вопросом об их оценке афганской военной кампании, передает ФАН.

«У меня невольно возникает вопрос, есть ли кто-либо в этой аудитории, кто считает так же? Я думаю, что среди депутатов Госдумы седьмого созыва, которые, порой, занимают полярно противоположные позиции по многим вопросам в зависимости от своих политических воззрений в данном вопросе, будет одно мнение», — сказал Харитонов.

По его словам, представленный им документ направлен на восстановление исторической справедливости, передает НСН.

«Надо однозначно заявить, что Государственная Дума считает необходимым признать несоответствующим принципам исторической справедливости моральное и политическое осуждение решения о вводе советских войск Афганистан в декабре 1979, выраженное в постановлении Съезда народных депутатов Верховного совета СССР в 1989-м году», — пояснил парламентарий.

Он подчеркнул, что Россия является правопреемникоми СССР и ряд принятых норм народных депутатов СССР действует на территории РФ по сей день.

«В этом вопросе мы должны, прежде всего, основываться на соображениях политической беспристрастности, исторической правды и признать то самое моральное и политическое осуждение несостоятельным и утратившим силу», — указал Харитонов

Также в проекте заявления говорится, что решение о вводе советских войск Афганистан принималось в полном соответствии с нормами международного права. В тексте упоминается и тот факт, что решение «принималось согласно договору о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между СССР и Демократической республикой Афганистан с учетом неоднократно поступавших просьб афганского руководства того времени о прямом советском вмешательстве в конфликт».

«Мы, депутаты Госдумы, преклоняемся перед их мужеством, стойкостью и патриотизмом и со своей стороны будем прилагать все необходимые усилия, чтобы повторение трагических событий этого конфликта стало невозможным, а ветераны войны в Афганистане в свою очередь получили заслуженное признание со стороны государства, а также меры социальной поддержки в необходимом объеме», — резюмировал депутат.

Днем ранее при теракте во дворце бракосочетаний в Кабуле погибли 50 человек. МИД России решительно осудил «бесчеловечную вылазку террористов», выразил соболезнования родным и близким погибших, а также призвал власти Афганистана предпринять все необходимые меры для обеспечения безопасности в стране.

В сентябре нынешнего года МИД РФ сообщил, что в последнее время в Афганистане участились случаи авиаударов сил НАТО, в результате которых гибнут мирные граждане. В ведомстве подчеркнули, что Россия возмущена «ошибочными» ударами союзников на территории этой страны и требует привлечь виновных к ответственности.

В свою очередь, секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что в Афганистане может повториться сирийский сценарий.

«Сегодня можно говорить об опасности повторения данного [сирийского] сценария на территории Афганистана», — пояснил силовик в Тегеране, где проходили многосторонние консультации по урегулированию ситуации в Афганистане.

По мнению правоохранителя, одним из аспектов «деградации» обстановки в Афганистане является деятельность международной террористической группировки «Исламское государство» (организация запрещена в России) (организация запрещена в России).