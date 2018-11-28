Конец операции «Президент»

Порошенко - президент-неудачник. Не выполнил ничего из предвыборных обещаний 2014 года. Попытался отвлечь людей автокефалией - не вышло. Сделал ставку на, казалось бы, беспроигрышную карту ура-патриотизма - и снова проиграл: даже карманная Верховная рада не поверила, что военное положение нужно президенту для обеспечения безопасности страны, а не для манипуляций на выборах.

- Военное положение - это попытка узурпировать власть, забрать последнюю надежду у нашего народа на мирную жизнь, - выразил общее настроение депутат Верховной рады Александр Вилкул из «Оппозиционного блока».

Незадачливый президент проиграл даже этой безумной Раде: с ее «стойким запахом перегара», матерщиной и постоянными драками.

Что любопытно: военное положение ввели в тех украинских регионах, где Киев больше не в состоянии контролировать ситуацию обычными для себя методами - полицейским давлением и террором нацистских банд. Только и остались что методы военной диктатуры.

Кстати, в начале 90-х то же самое киевская власть сделала с Крымом, разгромив крымскую автономию. Чем там потом дело закончилось, напоминать не надо.

Жители регионов, подпавших под военное положение, критически воспринимают нынешнюю украинскую власть. И поскольку продлевать военное положение можно сколько угодно долго, эти регионы могут вообще остаться вне выборов. О какой легитимности следующего президента Украины тогда вообще можно будет говорить?

При этом военное положение фактически расширяет «серую зону» - если раньше она была только на линии фронта в Донбассе, то теперь охватит 10 областей. Одновременно создается «буферная зона» вокруг Крыма под военным контролем. Видимо, киевской власти уж очень не нравится массовый наплыв украинских туристов в Крым.

Впрочем, степень своей адекватности и ответственности Порошенко показал, когда отправил фактически треть своего боеспособного флота «на убой» ради шкурных интересов. Да еще и поставив при этом под угрозу сложное грузовое судоходство в Керченском проливе. Попытка украинской «армады» влезть с расчехленными пушками в очередь грузовых судов могла привести к тяжелым последствиям. И только благодаря выдержке российских пограничников удалось их избежать.