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Конец миролюбию: на Западе назвали последствия "наращивания" сил РФ у границ с Украиной

12 ноября 2021, 14:30  •  232 • Политика
Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Штаты с Британией встревожены "необычной активностью" войск на территории России
"Оттепель", появившаяся недавно в отношениях Москвы и Вашингтона, может сойти на нет из-за маневров российской армии у украинских границ. Госсекретарь США Энтони Блинкен уже выразил озабоченность "необычной активностью" РФ, которая наращивает силы на юге, пишет обозреватель Колм Куинн.
Как указывает источник, ранее Минобороны Украины заявило, что у границ рассредоточились силы Российской Федерации с личным составом в 90 тысяч человек. Однако ведомство не стало указывать, сколько именно военнослужащих Россия туда перебросила за последнее время. Соединенные Штаты вновь размахивают спутниковыми снимками, заявляя о танках у северных границ Незалежной.
Как пишет Куинн, действия Минобороны сильно потревожили Запад. Со своими экспертными комментариями уже подоспели в МИД Британии – один из чиновников сообщил, что "переброска войск является контрпродуктивной". У Лондона видение ситуации вполне соответствует позиции Вашингтона. Хотя Британия не считает себя "паникером" по поводу внезапных перемещений войск, информация о которых, кстати, ничем не подтверждена.
Тем не менее, считает журналист, российские войска действительно рассредоточены в близости от границ с Украиной, и ситуация может стать причиной краха в "миролюбии" отношений России с Соединенными Штатами.
"Здесь возникает вопрос о соотношении выгоды и затраченных ресурсов. Я не думаю, что на Украине имеется стратегически важная территория, оправдывающая все затраты и возможные последствия", – приводит Foreign Policy заявление военного аналитика Роба Ли.
В министерстве обороны Украины заявили, комментируя информацию о неких спутниковых кадрах, что не располагают данными о рассредоточении сил Российской Федерации у своих границ.

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