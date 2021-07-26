Конец «медового месяца»: почему снизился рейтинг одобрения американцами политики Байдена

Всё меньше американцев довольны политическим курсом США. По данным опроса исследовательской компании Ipsos, лишь 45% населения одобряют действия руководства страны — это почти на 20 процентных пунктов меньше, чем в апреле. Больше всего жителей Соединённых Штатов беспокоят вопросы миграции, борьбы с преступностью и насилием с применением огнестрельного оружия. По мнению экспертов, в 2020 году избиратели выдали Байдену большой кредит доверия и сейчас начинают разочаровываться в президенте-демократе.

Данные опроса, проведённого аналитической компанией Ipsos для ABC News с 23 по 24 июля, свидетельствуют, что всё больше американских избирателей разочаровываются в том, как глава Соединённых Штатов решает основные внутренние и внешние проблемы страны. С момента вступления в должность президента США Джо Байдена доля людей, которых устраивает нынешний курс страны, снизился почти на 20% — с 64% до 45%. В опросе приняли участие 527 человек старше 18 лет.

«Американцы неоднозначно относятся к тому, как президент Джо Байден справляется с работой по ряду ключевых вопросов, в том числе по части иммиграции и вывода войск из Афганистана. Успехи Байдена в борьбе с COVID-19 одобряют почти две трети взрослых американцев, а вот по другим направлениям у него не такой высокий результат. В то же время, большинство пессимистично оценивает направление, в котором движется страна. Таким образом, с весны общий настрой ухудшился», — говорится в пресс-релизе компании.

По данным Ipsos, оптимистично смотрят в будущее страны меньше половины опрошенных — 45%. Основные проблемы, решением которых не удовлетворены респонденты, — вопросы иммиграции и число преступлений с использованием огнестрельного оружия.

«Работу президента по вопросам преступности, иммиграции и ситуации на американо-мексиканской границе, а также насилия, связанного с огнестрельным оружием, в целом одобряют немногим более трети американцев (39%, 37% и 37% соответственно)», — отмечается в исследовании.

Ранее схожие результаты продемонстрировал опрос американского социологического института Gallup. Согласно полученным данным, работу главы государства одобрила половина респондентов — 50%. Опрос проводился с 6 по 21 июля.

«Рейтинг одобрения Байдена демонстрирует первые признаки значительного снижения. Если такие показатели сохранятся, это может означать конец «медового месяца», — говорится в пресс-релизе института.

Причину такой тенденции эксперты видят в завышенных ожиданиях избирателей. По словам политолога-американиста Малека Дудакова, Байдену был выдан весьма большой кредит доверия.

«Первые полгода президентства любого лидера — время, когда у населения довольно высокие ожидания. Затем накапливаются какие-то противоречия, скандальные истории, приходит понимание, что многого новоиспеченному главе страны не удаётся достичь. Поэтому рейтинги и падают. Именно это мы сейчас и наблюдаем на примере Байдена — «медовый месяц» у него оказался довольно скромный и короткий», — сказал в разговоре с RT Дудаков.

Напомним, что, вступив в должность, Джо Байден начал сворачивать инициативы и ограничения в сфере иммиграции, которые ранее ввёл его предшественник Дональд Трамп. В частности, он распорядился увеличить лимит на беженцев с 15 тыс. до 62,5 тыс. в 2021 году. В следующем финансовом году президент США намерен принять 125 тыс. беженцев.

Стоит отметить, что цифру 125 тыс. Байден озвучил ещё во время предвыборных дебатов — именно такому количеству мигрантов он намеревался дать доступ на территорию США в первый же год своего президентства. Кроме того, он заявлял, что намерен упразднить центры содержания нелегальных иммигрантов и в течение четырех лет выделить $4 млрд помощи странам Центральной Америки. Но, столкнувшись с реальным положением дел, президент США был вынужден снизить изначально заявленную цифру количества мигрантов и даже пытался сохранить лимит в 15 тыс. человек, введённый Трампом, но наткнулся на жёсткую критику своих же сторонников.

Решение Байдена об увеличении количества принимаемых беженцев спровоцировало всплеск нелегальной миграции. В частности, на это указала глава национального комитета республиканцев Ронна Макдэниел, назвав миграционную политику Байдена «катастрофой». По её словам, на границе с США «наблюдается самый сильный наплыв нелегальных мигрантов за десятилетия».

Что касается вопросов применения огнестрельного оружия, то среди мер, которые уже успел предпринять американский лидер, — лишь поручение Минюсту проанализировать, каким образом можно предотвратить продажу наборов запчастей, из которых можно собрать пистолет, и указ об усилении контроля за продажей стабилизирующих опор, облегчающих стрельбу. Также рассматривается возможность наделения органов правопорядка правом изымать по решению суда оружие у граждан, которые представляют опасность для окружающих.

Однако, как отмечают эксперты, если все эти инициативы могут быть реализованы без участия конгресса, то для более серьёзных шагов Байдену понадобится изменение законодательства, а значит, и одобрение парламентариев. И на этом этапе президент США, вероятнее всего, столкнётся с сопротивлением своих главных оппонентов в лице республиканцев, считают аналитики.

«Хотя у Байдена и имеется поддержка демократов в конгрессе, у них всё же очень шаткое большинство в обеих палатах. Поэтому они не способны реализовать всё запланированное Байденом. Ведь переговоры с республиканцами всегда идут очень тяжело. А если на выборах 2022 года демократы потеряют большинство, то никакие реформы от Байдена зависеть уже не будут», — подчеркнул Малек Дудаков.

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Предупреждение президенту

По мнению экспертов, снижение уровня доверия президенту Соединённых Штатов со стороны избирателей стало следствием его неспособности оправдать их надежды. Кроме того, по мнению Малека Дудакова, полностью официальной статистике доверять не стоит, так как реальные результаты могут быть ещё ниже.

«Немалое количество избирателей говорят то, что от них хотят услышать, потому что боятся произнести что-то неправильное. И, конечно, понятно, что уровень одобрения на деле ниже», — полагает эксперт.

В свою очередь, профессор НИУ ВШЭ Дмитрий Евстафьев в разговоре с RT, отметил, что для избирателей Байден был «символом возвращения к некой политической нормальности в США».

«Но он проводит довольно противоречивую внутреннюю и внешнюю политику. С точки зрения внутренней политики, он уклонился от выполнения того мандата, который включал социальные перемены, поддержку меньшинств и остальные значимые общественные проблемы. Из всего того, что ему вручено было в руки, он фактически выполнил только климатическую повестку, и то в урезанном формате», — сказал эксперт.

По этой причине избиратели, которые пошли за Байденом как за «антитрампом», начинают сомневаться в правильности своего выбора.