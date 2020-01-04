Конец лидерства Запада и проблемы демократии: Как мировые СМИ оценили минувшее десятилетие

Автор:

Курганов Дмитрий

«Зима» популизма вместо «весны» демократии

Наступивший 2020 год ознаменовал собой начало нового десятилетия, а эксперты всех мастей принялись оценивать отрезок с 2010-го по 2019 год. Свою точку зрения на этот период высказали и мировые СМИ. При этом многие выделяли события совсем недавние, видимо, полагая, что лучше всего запоминается последнее.

Так, журналист The Washington Post Макс Бут уверен, что 2010-е получились довольно негативными, несмотря на отдельные позитивные моменты. В то же время автор статьи считает, что новое десятилетие может оказаться ещё хуже, и на его фоне предыдущий период покажется «милым и пушистым».

Выделяя негативные тенденции последних десяти лет, Бут отметил продолжающееся «разрушение свобод» и продвижение экстремизма. По словам журналиста, начавшаяся было «арабская весна» подарила надежду на то, что либеральная демократия завоюет лидирующие позиции на Ближнем Востоке. Однако этой наивной мечте удалось сбыться лишь в «крохотном Тунисе».

Около ста тысяч человек погибли в Йемене в результате «арабской весны». Фото: Hani Al-Ansi / Globallookpress

А вместо «весны» наступила «зима», в результате которой только в ходе гражданской войны в Сирии погибли более 370 тысяч человек, ещё около ста тысяч в Йемене. Не обошлось без сотен жертв и в Ливии.

На фоне этих событий, а также мирового финансового кризиса 2008–2009 годов из ближневосточных стран в Европу хлынули сотни тысяч беженцев, и к 2017 году их число, только по официальным данным, перевалило за пять миллионов. В этом Бут видит причину роста национализма и популизма в тех странах, куда мигранты устремились в первую очередь. По его мнению, это даёт козыри определённым политическим силам в борьбе за власть, что можно увидеть не только в Европе, но и в Бразилии, Индии, и даже в самих США.

Неудивительно, что к этим самым популистам Бут причислил Дональда Трампа, подчёркивая, что такие лидеры наиболее опасны именно во время второго срока своего правления. Автор восхваляет запуск процедуры импичмента в отношении американского президента, но вместе с тем опасается его оправдания и возможного переизбрания. В статье досталось и России, которую наряду с Турцией, Египтом и рядом других стран Бут отнёс к государствам с «авторитарным правлением», где попираются свободы, наблюдается «крах верховенства права», захватываются территории. В общем, хорошо знакомый набор штампов.

Неудивительно, что к популистам Бут причислил Дональда Трампа, подчёркивая, что такие лидеры наиболее опасны именно во время второго срока своего правления. Фото: Jim Rassol / Globallookpress

Также к негативным тенденциям только-только отошедшего в историю десятилетия журналист The Washington Post отнёс глобальное потепление климата, из-за которого в Австралии бушуют мощнейшие пожары, убивающие «сотни миллионов животных», тают «ледяные шапки», уровень Мирового океана постоянно повышается, при этом всё чаще на суше фиксируются периоды аномальной засухи.

Видит Макс Бут и позитивные моменты, хотя для многих людей они более чем спорны. Речь идёт о признании однополых браков и продвижении прав сексуальных меньшинств. За минувшие десять лет, по словам автора, браки между мужчинами и между женщинами признали в 22 странах мира, включая США.

Борьба с сексуальным насилием, безусловно, очень важна. Однако движение #MeToo, которым так гордятся на Западе и которое также выделил автор, порой приобретало формат «охоты на ведьм».

Безусловному влиянию США пришёл конец

Рено Жирар из французского Le Figaro постулирует утрату Западом лидерства на мировой арене. Откуда такой вывод? Как уже отмечалось в начале – лучше всего запоминается последнее.

С 27 по 30 декабря 2019 года Аравийское море стало ареной совместных морских манёвров с участием Ирана, Китая и России. Со стратегической точки зрения это означает, что Персидский залив в ближайшем будущем перестанет быть американским озером, а Китай больше не боится использовать свои вооружённые силы для защиты своих экономических интересов,

– подчёркивается в статье.

Отдельно Жирар отмечает, что в последние годы США и не могут мечтать о том влиянии, которое у них было, когда в 1999 году Североатлантический альянс без санкции ООН начал войну против Сербии.

США сейчас не могут мечтать о том влиянии, которое у них было, когда в 1999 году Североатлантический альянс без санкции ООН начал войну против Сербии. Фото: Russell Gordon / Globallookpress

Или когда в декабре 2001 года Вашингтон при поддержке других западных стран заставил «признать свою интервенцию в Афганистан» под предлогом ранее начавшейся «демократизации страны».

Одна из причин – неудачи, которые преследовали США в самых разных уголках мира. Другая – это Россия с примкнувшим к ней в качестве союзника Китаем, который в своём технологическом противостоянии с американцами получает всё более заметное преимущество.

После «украинского кризиса 2014 года», попав под санкции со стороны США и ЕС, Россия окончательно сошла с западного пути развития, куда встала во время президентства Бориса Ельцина. Тем не менее Москва готова противостоять Вашингтону не только у своих границ, но и на Ближнем Востоке, в Латинской Америке, на Дальнем Востоке. По мнению автора французского издания, Западу не стоило ссориться с Россией. Теперь же на фоне серьёзных разногласий внутри НАТО становится очевидно, что стратегическому превосходству Запада пришёл конец, и особенно это стало заметно после прихода к власти в США Дональда Трампа.

Не нанесут ли 2020–2029 годы решающий удар по союзу народов Запада?

– подводя итог, задаётся непростым вопросом Рено Жирар.

На фоне серьёзных разногласий внутри НАТО становится очевидно, что стратегическому превосходству Запада пришёл конец, и особенно это стало заметно после прихода к власти в США Дональда Трампа. Фото: Han Yan / Globallookpress

Успехи Путина глазами Запада

В свою очередь, CNN выдал новую порцию антироссийской пропаганды, назвав 2019 год «успешным для авторитарных лидеров», в том числе для президента России Владимира Путина. Журналист телеканала Нэйтан Ходж уверен, что этот успех для главы Кремля заключается в глобальном идейном противостоянии, в котором он держится молодцом.

Перед саммитом G20 в японской Осаке Путин сказал о смерти западного либерализма. По мнению Ходжа, российский лидер умышленно выбрал этот момент для столь резкого заявления, чтобы спровоцировать бурные дискуссии, обратить на себя внимание. И он попал в самую точку.

Действия властей против оппозиции во время митингов и пикетов журналист CNN тоже поставил российскому лидеру в плюс в том смысле, что Путин не хотел повторения масштабов Гонконга, однако сами по себе «гонения» на протестующих, их аресты Ходж критикует. То есть критикует соблюдение законов, к которому это самое западное «демократическое» общество так рьяно призывает. При этом в материале CNN отмечается, что Путин, в отличие от других представителей мирового сообщества, не сказал ни слова критики в адрес Пекина по ситуации в Гонконге. Понятно, почему для США это так удивительно, им-то не привыкать вмешиваться в дела суверенных государств для защиты собственных интересов.

Путин, в отличие от других представителей мирового сообщества, не сказал ни слова критики в адрес Пекина по ситуации в Гонконге. Фото: Aidan Marzo / Globallookpress

...В конце 2019 года газета Financial Times опубликовала перечень 50 людей, которые определили минувшие десять лет. В их числе и Владимир Путин. Топ-50 сформировался из политиков, представителей культуры, науки и спорта. Вошли в список нынешний и прошлый президенты США, лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган, канцлер Германии Ангела Меркель, глава Китая Си Цзиньпин и другие политики. В число самых важных персон десятилетия также попали разоблачитель ЦРУ Эдвард Сноуден, лидер протестов в Гонконге Джошуа Вонг, бизнесмены Илон Маск и Джефф Безос.