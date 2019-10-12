Конец Курдистана. С кем воюет Эрдоган в Северной Сирии

"США и Запад говорят нам: вы убиваете курдов. Курды - наши братья. Мы не боремся с курдами, мы боремся с террористическими организациями", - заявил турецкий лидер в эфире канала NTV.

По словам Эрдогана, Турции отовсюду раздаются угрозы и призывы прекратить военную операцию. "Мы продолжим нашу борьбу за обеспечение безопасности этого региона", - заявил Эрдоган.

Эрдоган отметил, что рассчитывает в вопросе проведения операции в Сирии на поддержку других государств. По его словам, Анкара ждёт, что операцию поддержат все её друзья. При этом турецкий лидер пообещал, что после уничтожения террористов к востоку от Евфрата сирийцы смогут вернуться на эти территории.

Первая жертва. С турецкой стороны

Ранее глава Минобороны Турции Хулуси Акар сообщил о том, что в Сирии во время операции "Источник мира" погиб первый за это время турецкий военный. При этом министр уточнил, что "нейтрализовано" 277 курдов.

Министр отметил, что турецкий солдат был убит во время столкновения с курдами.

США сдали курдов. Украине приготовиться?

"Первый проблеск стратегического мышления во внешней политике США за последние 30 лет", - так охарактеризовал решение вывести военный контингент Соединённых Штатов из Сирии, принятое Трампом, отставник-полковник Дуглас Макгрегор. По его мнению, таким образом американский президент "заставил" Россию, Турцию и Иран противостоять друг другу в Сирии в "пользу Израиля".

При этом полковник не особо печалился о судьбе "приручённых и прикормленных" курдов, которые фактически остаются без американской поддержки. Сами курды этот шаг Вашингтона сочли предательским "ножом в спину".

Фактически же Штаты просто кинули "союзников". Военный обозреватель Царьграда политолог Александр Покровский также отметил, что курды оказались в роли жертвы.

"У США в Сирии тоже есть союзник. Это курды в лице их военно-политической организации "Сирийские демократические силы" (SDF) - аморфный союз под руководством курдских Отрядов народной самообороны (YPG). В союз также входят отряды местных арабов-суннитов, ассирийцев, туркоманов, бедуинов и прочее по мелочи", - отметил Покровский, добавив, что, понадеявшись на защиту Америки, курды исключили себя из будущего Сирии.

"У Вашингтона нет союзников"

О сложившейся ситуации чётко высказались российские военкоры. Руководитель бюро ВГТРК на Ближнем Востоке и в Северной Африке Евгений Поддубный у себя в телеграм-канале обратил внимание на политическую иронию.

"Кто придумал название для турецкой операции в Сирии - неизвестно, но курды вряд ли оценят политическую иронию, - отметил военкор. - "Родник мира" вряд ли добавит стабильности региону. Курды получили то, чего долго добивались".

По мнению эксперта, вели они себя, "как женщины с низкой социальной ответственностью". Поддубный напомнил, что и Москва, и Дамаск предлагали курдам конструктивную повестку. Однако в ответ "те просили денег, много денег и оружия".

"Американцы дали и денег, и оружие, но у Вашингтона нет союзников, - подчеркнул военкор. - И в очередной раз американцы это продемонстрировали".

Украине приготовиться?

Военкор "Комсомольской правды" Александр Коц в своём телеграм-канале, анализируя ситуацию с сирийскими курдами, сделал тонкий намёк Киеву.

"На месте Киева я бы сейчас пристально присмотрелся к операции Турции на севере Сирии, - подчеркнул журналист. - Вот что бывает, когда вместо логичного сотрудничества со здравыми силами ты ложишься под американцев".

Коц напомнил украинским властям о том, что Вашингтон, использовав "союзника", просто умывает руки.

"И ты кричишь здравым силам: "Помогите, хулиганы зрения лишают!" А поздно…" - резюмирует не без горькой иронии военкор.

16 лет ничему не научили

Обозреватель Андрей Медведев отмечает, что американцы "регулярно кидают" курдов.

"Постоянно. Всегда. И тем не менее, всякий раз лидеры курдов говорят: заграница нам поможет - и упорно продолжают верить американцам", - пишет журналист у себя в телеграм-канале.

Он напомнил, что ещё в 2003 году курдам пообещали независимость.

"Но юридически никакого независимого курдского государства нет и не будет. Потому что это не в интересах США", - подчёркивает Медведев и отмечает, что за 16 лет история ничему курдов так и не научила.