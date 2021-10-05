Конец ещё одной эпохи: американские авианосцы превращаются в бесполезный хлам

Наверное, американским военным ныне тоскливо. Трудно радоваться, осознавая, что весь твой десятилетиями пестуемый флот окончательно превратился в потенциальное кладбище. Между тем именно это и произошло сейчас, когда Россия произвела два подряд успешных испытания гиперзвуковой противокорабельной ракеты "Циркон". А два пуска за день – это очень важный знак, что всё идёт хорошо и изделие сработано надёжно.

Это не просто успешные испытания. Это, по сути, завершающие испытания перед тем как разработчики поднимут вместе с военными бокалы с шампанским. Пуски "Цирконов" уже были произведены с надводного носителя – фрегата "Адмирал Горшков".

После успешного прохождения тех тестов следующим этапом были пуски с подводного носителя. Ракеты должны были взлететь с борта атомной подлодки "Северодвинск" проекта 885 "Ясень". В начале октября из надводного положения, а в ноябре – из подводного. Причём указывалось, что начало второго испытания будет зависеть от итогов первого.

Пуски "Цирконов" с фрегата "Адмирал Горшков". Фото: MOD Russia / Globallookpress

И что же мы видим?

На это сразу обратили внимание наблюдатели из числа военных экспертов: второй пуск случился не через месяц, а на следующий день. Это значит, по мнению специалистов, что прохождение предыдущего этапа совершилось настолько безупречно, что командование решило зря не ждать.

Двойная польза: приближена дата перехода лётно-конструкторских испытаний в государственные (тем более что контракт на поставку "Цирконов" в войска уже подписан); ну, и награды всем, кто причастен, тоже лишними не будут.

Почему – авианосцы?

В своё время создатель первых советских атомных подлодок академик Анатолий Александров вспоминал, как наивны были даже их, атомщиков из курчатовской команды, представления о возможностях стратегического ракетного оружия на море.

И вот одна из идей была сделать громадную торпеду термоядерную… И тогда я познакомился с Королёвым. И мы ему показывали чертежи нашей лодки и показали ему, какую торпеду мы туда собираемся сунуть, и была речь о том, что а нельзя ли, чтобы она выскочила как-нибудь там из воды и полетела бы... И мы разговаривали о том, а нельзя ли лодку поставить вертикально, когда она будет выпускать эту ракету. В общем, всё было на довольно детском уровне и с его стороны, и с моей стороны. Но мы это всё обсуждали…

С тех пор пришли и новые идеи, и новые ракеты. И ракето-торпеды. И вот когда сегодня на кадрах, опубликованных Министерством обороны, видишь, как чёрной ночью неотвратимая в своей точности и безжалостная в своей эффективности гиперзвуковая ракета вырывается из-под воды с глубины 40 метров, понимаешь, что это время прошло не зря.

Все эти послевоенные десятилетия США обладали бесспорным преимуществом над СССР в авианосной составляющей. А авианосец – это даже не корабль. Это плавучая военная база, не только обладающая подавляющим вдали от береговых аэродромов воздушным преимуществом, но и окружённая настоящим частоколом из надводных и подводных кораблей.

Саму Россию американцы задевать, понятно, опасались, но в море царили системно. Удачные для русских эпизоды, когда, например, советская подлодка всплывала посреди авианосного ордера, только подчёркивали это преимущество. Да, русские показывали уязвимость авианосной ударной группировки (АУГ) в каком-то месте в какое-то время. Но 10 таких АУГ было не пробить и не убить именно на системном уровне.

А вот как было до появления "Цирконов".

Почему – "Цирконы"?

Нет, преувеличивать возможности этих ракет не будем. Это всего лишь ракета. То есть двигатель в трубе, на которую насажена боевая часть. Корабль убивается взрывом этой боевой части, каковое обстоятельство тут же выдвигает к ракете целый ряд требований.

Например, точность – никакой пользы от ракеты, если она взорвётся в миле от цели. Сила самого заряда. Неуязвимость – заряд должен быть доставлен до цели, несмотря на огневое и радиоэлектронное противодействие.

Как раз добиться удачного сочетания этих факторов – и есть самая сложная задача ракетчиков. Ракета "Циркон" очень серьёзно засекречена. Но из того, что публиковалось в открытой печати, можно сделать следующие выводы о её конструкции и возможностях.

Чтобы надёжно доставить заряд до цели, конструкторы добились сочетания двух вещей: высокой скорости и непредсказуемости ломаной траектории изделия. Испытания показали, что ракета достигает девяти скоростей звука (девяти чисел Маха, или примерно 2,65 километра в секунду). Летит она на высоте 20–40 километров, что даёт пониженное сопротивление воздуха при указанной скорости. Максимальная дальность – 1000 километров, что позволяет стрелять, не входя в зону противоракетной обороны цели. При заходе на цель ракета снижается до высоты пары десятков метров над поверхностью воды и приближается к ней по той самой ломаной, непредсказуемой траектории. Вероятно, на этом этапе скорость изделия снижается всего до сверхзвуковой, иначе непонятно, как через ионизированную плазму окружающего его воздушного кокона осуществляется итоговое прицеливание.

Испытательный пуск гиперзвуковой ракеты "Циркон" с АПЛ "Северодвинск" /vk.com Испытательный пуск гиперзвуковой ракеты "Циркон" с АПЛ "Северодвинск" /vk.com

Это, разумеется, не исключает "внешнего" прицеливания. В этом смысле, насколько можно судить, "Цирконы" работают в плотной связке с системой космической радиоэлектронной разведки "Лиана". Опираясь на новейшие разведывательные спутники "Пион-НКС" и "Лотос-С", эта система обеспечивает глобальное отслеживание военной активности, наблюдение за передвижением морских и сухопутных соединений и даже отдельных танков и машин. А также целеуказание для высокоточных систем вооружения.

Поэтому, в частности, нынешние испытания "Цирконов" – задача комплексная. Это не просто – капитану подлодки сыграть ноктюрн на пультах, зажечь твёрдотопливные ускорители и отправить ракету в полёт. Такую ракету надо ещё соединить со всем комплексом изделий и возможностей, что обеспечивают её полёт и наведение на цель. Включая, кстати, средства противодействия вражеской радиоэлектронной разведке и подавления, а также средства перехвата переговоров противника и вообще его информации.

Для целеуказания эта система формирует соответствующие радиотехнические образы вражеской техники, определяет и передаёт её координаты, скорость и направление передвижения, характеристики. После чего стая "Цирконов" гарантированно уничтожает АУГ противника, включая главную цель авианосец.

Впрочем, как явствует из некоторых публикаций, к "обслуживанию" "Цирконов" вполне может быть подключена загоризонтная РЛС "Контейнер". Та вообще видит всё, в том числе самолёты-"невидимки", так что авианосная группировка ей вообще на один зубок. Тем более что "Контейнер" как раз недавно испытывали именно в Баренцевом море на отслеживание кораблей и наведение на них носителей со средствами поражения.

Что с того?

Как видим, совсем не надо ставить подлодку вертикально, чтобы запустить в супостата ядерную торпеду. С нынешним уровнем развития вооружений ракета выпускается из стандартного "стакана" ЗС-14, универсализированного под противокорабельные ракеты П-800 "Оникс" и "Калибр". Затем она летит, сопровождаемая заботой автоматизированной системы управления, той самой, что недавно была испытана в ходе учений Северного флота.

Наконец, внешние и внутренние системы целеуказания и наведения приводят изделие к кораблю противника. И боевой части массою до 450 кг остаётся только взорваться на уровне ватерлинии авианосца, чтобы плавучая авиабаза сделала свой последний рейс – на дно.

Противодействовать этому оружию американцам просто нечем. Царьград как-то приводил расчёты известного военного учёного и аналитика Константина Сивкова. Согласно им, даже одна ПКР "Циркон" преодолевает все средства ПВО аж двух современных американских кораблей с вероятностью 77–84 %. А уж рой таких ракет из 8 изделий, ведомый сменяющимся (на случай сбития или повреждения) "вожаком", гарантированно разгромит любую АУГ противника.

Американцы грустно констатируют в The National Interest:

Эти ракеты могут превратить суперкорабли Америки в многомиллиардные кладбища для тысяч моряков.

И они полностью правы.

А значит, кончилась проекция силы, ради которой США создали аж 11 авианосных соединений. С чем мы нас всех можем и поздравить.