Конец эпопеи? Бутина приземлилась в Шереметьеве и обняла отца

Девушка прилетела на родину рейсом SU 111. По пути с трапа она рассказала журналистам о том, что думает лишь о возвращении к семье.

Бутина сказала также, что благодарна всем, кто её поддерживал.

Дело Марии Бутиной

Напомним, американские власти задержали Марию Бутину в июле 2018 года. После судебного разбирательства девушку осудили на 18 месяцев, обвинив в "сговоре с целью незаконной работы иностранным агентом".

Чтобы избежать многолетнего тюремного заключения, Бутина признала себя виновной.

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Стоит отметить, что формально срок заключения Бутиной истекал 5 ноября. Однако американские власти пошли девушке навстречу и сократили его на десять дней.

Адвокат Бутиной добился возбуждения дела против её следователей

Минюст США начал проверку обстоятельств возбуждения дела против гражданки России Марии Бутиной. Ведомство изучит возможные нарушения американского законодательства следователями, сообщил в пятницу адвокат россиянки Роберт Дрисколл.

По словам юриста, на такой шаг американский Минюст пошёл после получения его письма, в котором он указал на информацию о возможных нарушениях закона следствием. Адвокат ждёт "некоторых результатов" расследований сотрудниками ФБР "российских" дел, возбуждённых в канун и в ходе американских выборов 2016 года.

По его словам, он обратил внимание министерства на возможные ненадлежащие действия, которые предпринимались компетентными органами США в то время. Адвокат подтвердил, что обратился с письмом и к спецпрокурору США Джону Дарему.

Глава надзорной инстанции выясняет сейчас, на каких основаниях американские следователи начали в 2016 году расследование в отношении Дональда Трампа, победившего на последних президентских выборах в США. Кроме того, спецпрокурор проясняет обстоятельства, связанные с началом расследования спецпрокурора Роберта Мюллера.

Бутину не обвиняли в шпионаже, но американские СМИ пишут "spy"

Политолог Владимир Корнилов указал на "демократическую" американскую прессу, которая продолжает писать про Бутину, используя слово "spy". Хотя Бутину не обвиняли в шпионаже, напоминает он.

"Потрясающее лицемерие! Бутина в итоге не была обвинена в шпионаже, и судили её в США за то, что всюду называется "гражданской дипломатией". Но это не мешает британским СМИ в заголовки выносить слова о "российской шпионке". Вот вам и высокие журналистские стандарты западной прессы", - пишет на своей страничке в соцсети политолог.

К своему посту он приложил скрин газеты, в которой в заголовке на передовице мелькает слово "spy" (шпион - англ.).

Отметим, что адвокат российской гражданки Роберт Дрисколл озвучил журналистам проблему для защиты своей подопечной. По его словам, в США слишком широко трактовали статус об иностранных агентах со стороны обвинения.

"Главной проблемой для нас была трактовка властями статуса об иностранных агентах, - цитирует представителя защиты "РИА Новости". - Потому что он написан настолько общо, что оставляет большой простор для интерпретации". Он также отметил, что если бы Бутина не была русской, то ей бы не предъявили обвинение.