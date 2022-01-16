Конец эпохи Пентагона: Новейшие русские комплексы обрушили спрос на оружие США

Британское СМИ констатировало конец эпохи Пентагона на рынке боевой авиации. Так, новейшие русские комплексы С-400 и С-500 обрушили спрос на оружие США. Ещё настоящий переворот в сфере контролирования неба произвели и отечественные сверхзвуковые ракеты.

По данным британского издания Rai Al Youm, русский ВПК оставил позади Соединённые Штаты по объёмам проданной боевой авиации.

Таким образом, эпоха гегемонии Пентагона на данном рынке закончилась, подчёркивается в материале газеты. Смена лидера объясняется несоответствием технических достижений держав.

Если в США качество вооружений снижается, то в России произошёл мощный рывок благодаря появлению новейших ЗРК С-400 и С-500, которые могут сбивать и ликвидировать едва ли не все виды военных самолётов конкурентов.

Кроме того, настоящий переворот в сфере контролирования неба произвели и русские сверхзвуковые ракеты. Их самые последние типы по скорости десятикратно опережают скорость звука, отмечается в статье.