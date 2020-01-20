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Конец эпохи «Фантомов»: Япония завершает эксплуатацию истребителей F-4EJ

20 января 2020, 16:09  •  62 • Аналитика

Легендарные «Фантомы» завершают свой путь в составе Воздушных сил самообороны Японии. Военная авиация Страны восходящего солнца переходит на истребители пятого поколения, а F-4EJ становятся историей.


2020 год станет последним годом эксплуатации знаменитых самолетов F-4EJ японскими Воздушными силами самообороны. Так, 7 января 2020 года состоялись тренировочные полеты двух последних подразделений, на вооружении которых еще находятся легендарные «Фантомы» F-4. Речь идет о 301-й истребительной эскадрилье и 501-й разведывательной эскадрилье.



Еще одно подразделение, 302-я истребительная эскадрилья, свой последний полет на «Фантомах» совершила 19 марта 2019 года, после чего была передислоцирована на военно-воздушную базу в Мисава, где личному составу эскадрильи предстоит обслуживать и эксплуатировать самолет F-35A пятого поколения. Своей очереди теперь ожидает 301-я эскадрилья, которую в этом году также переведут на базу в Мисава и пересадят на F-35А.

Долгое время «Фантомы» были своего рода символом послевоенной японской авиации. Более пятидесяти лет назад, в далеком 1968 году, Япония заказала у компании McDonnell истребитель F-4EJ. Производство воздушной машины должно было начаться на заводах Mitsubishi Heavy Industries. Однако первые 13 самолетов были построены еще компанией McDonnell и лишь собраны в Японии. В мае 1972 года поднялся в воздух первый самолет японской сборки. Всего Mitsubishi построила 127 127 F-4FJ. Кстати, первой новые самолеты в 1972 году получила именно 301-я истребительная эскадрилья «Хикотай».

Кроме того, с ноября 1974 по июнь 1975 гг. компания McDonnell построила и направила в Японию 14 разведывательных самолетов RF-4EJ. В отличие от F-4EJ, серийное производство разведчиков в Японии так и не развернули, поскольку Воздушные силы самообороны не нуждались в большом количестве самолетов разведывательной авиации и затраты на их серийное производство были признаны нецелесообразными.

Последним модернизированным вариантом «Фантома», используемым в Японии, и стал F-4EJ «Kai» («extra»). В середине 1980-х гг. на самолеты установили новые импульсные доплеровские радары AN / APG-66J, центральные компьютеры, системы IFF AN / APZ-79. У самолетов появилась возможность переноса усовершенствованного многорежимного электронного модуля противодействия AN / ALQ-131 и запуск AIM-7E / F Sparrow и AAM-9L / P Sidewinder AAMs (ракеты класса воздух-воздух).

RF-4EJ «Kai» – это усовершенствованная разведывательная версия F-4E, которая практически аналогична использовавшемуся в ВВС США RF-4C, но не имеет нескольких систем, включая набор радиолокационных сигналов и приемник предупреждений.

К 2007 году на эксплуатации в составе Воздушных сил самообороны Японии оставались около 90 «Фантомов». Затем количество эксплуатируемых самолетов сократилось, а когда Япония оказалась в числе стран – получателей нового самолета пятого поколения F-35A, то стало ясно, что эпоха использования «Фантомов» в японской военной авиации подходит к концу.


На видео, снятом Акихиро Канаи, можно увидеть, как пилоты 301-й истребительной эскадрильи летят на серых «Фантомах» F-4EJ «Kai» с эмблемой подразделения – лягушкой на хвосте. На F-4EJ и RF-4E / EJ – пилоты 501-й разведывательной эскадрильи. Ее самолеты обозначены акулой и дятлом на хвосте – эмблемой этого авиационного подразделения. На самолетах используются три типа камуфляжа: европейский на F-4EJ и RF-4E, вьетнамский на RF-4E, синий морской на RF-4E.

Последние полеты японских военных пилотов на «Фантомах» завершат более чем сорокалетнюю историю использования этих истребителей в составе Воздушных сил самообороны Страны восходящего солнца. Теперь перед личным составом японской военной авиации стоит другая задача – осваивать F-35A и F-35B. Всего Токио закупило 105 самолетов первого типа и 42 самолета второго типа.

Но не исключено, что это не последние закупки. Япония наращивает свой военный потенциал при прямом покровительстве Соединенных Штатов, которые сегодня более чем заинтересованы в усилении вооруженных сил своих союзников в Азиатско-Тихоокеанском регионе для противостояния Китаю и России.
Илья Полонский

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