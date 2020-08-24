Конец Америки: Власть в США захватывает "поводырь" Байдена • 83 • В мире 47-м президентом США, если на ноябрьских выборах победит представитель демократов Джо Байден, станет сенатор Камала Деви Харрис. Причём не через четыре или пару лет, а значительно раньше. Она – индианка, умная, цепкая и решительная. Станет ли это концом Америки и как это отразится на России. Автор:

Сергей Латышев "С большой честью объявляю…" Бывший вице-президент США 77-летний Джо Байден, который бросил вызов нынешнему хозяину Белого дома республиканцу Дональду Трампу и рассчитывает на выборах 3 ноября победить, назвал имя 47-го президента США. Своим "дублёром" (в случае победы Байден станет 46-м президентом США) он объявил сенатора от Калифорнии Камалу Деви Харрис, 55 лет. Все прекрасно понимают, что страдающий прогрессирующей деменцией и всё чаще несущий всякую чепуху Байден, если победит Трампа, не будет переизбираться на второй срок. Большинство американцев, согласно опросам, уверены, что он не способен досидеть и до конца нынешнего. Это означает, что амбициозная, умная, хваткая, требовательная, жёсткая и деловая Харрис, имеющая солидный политический опыт и уже добившаяся исключительных успехов в своей карьере, став самой влиятельной "чернокожей" женщиной Америки, начнёт управлять США из-за ширмы под названием "Байден" с начала 2021 года, а вскоре избавится и от этой условности. С большой честью объявляю, что я выбрал Камалу Харрис – бесстрашного борца за права простых людей и одного из лучших госслужащих нашей страны – в качестве кандидата на пост вице-президента, – объявил на прошлой неделе Байден. Таким образом, Харрис стала первой в истории "чернокожей" женщиной, претендующей на пост вице-президента США, и третьей женщиной-кандидатом на этот пост. Любопытно, что Харрис успела побывать соперницей Байдена в попытке стать кандидатом демократов на президентский пост. Она жёстко полемизировала с ним в ходе теледебатов, обвинив старикана, попавшего в Конгресс США почти полвека назад, в расизме и сексизме. Но затем, обратив на себя внимание, быстро снялась с предвыборной гонки из-за "недостатка средств", призвав своих сторонников поддержать кандидатуру Байдена – в надежде стать вначале его "дублёром", а затем и президентом страны. Почему Харрис Этот шаг был для неё естественным. Потому что Байден – это кандидат демократического истеблишмента, с которым Харрис всегда поддерживала наилучшие отношения. Её напор, энергия, жёсткость, но при этом гибкость и управляемость, как и опыт серьёзной практической работы в системе американской юстиции, произвели на партийное руководство надлежащее впечатление. В списке претендентов на номинацию в президенты США от Демпартии, как утверждают, она была второй. Поэтому и Байден выбрал Харрис своим "дублёром"-преемником, который быстро сменил гнев на милость: Джо Байден может объединить американский народ, так как он всю жизнь за нас боролся. Став президентом, он построит Америку, которая будет соответствовать нашим идеалам. Для меня большая честь присоединиться к нему в качестве кандидата от нашей партии на пост вице-президента, и я сделаю всё от меня зависящее, чтобы он стал нашим главнокомандующим. На самом деле Харрис ничего такого не думает, прекрасно видя, что из себя представляет Байден, но она должна была, естественно, так сказать. Лицемерия и двуличия этому американскому политику, как и почти всем остальным, не занимать. Мнение Демпартии по этому вопросу выразил в своём заявлении экс-президент Барак Обама, который для демократов – не признавших победу Дональда Трампа на выборах 2016 года – остаётся президентом США. Признав, что избранница Байдена обладает "способностью здраво рассуждать и характером", он подчеркнул: "Джо Байден принял верное решение… Теперь у Джо есть идеальный партнёр, который поможет ему справиться с настоящими проблемами, с которыми Америка сталкивается сейчас и будет сталкиваться в предстоящие годы". По мнению Обамы, Харрис "более чем готова к работе" на посту вице-президента, и благодаря этому "мы все можем сплотиться прямо сейчас". Американцы опасаются, что экс-вице-президент Джо Байден, претендующий на президентский пост, страдает от старческого маразма и не способен управлять страной. Фото: Richard Ellis / Globallookpress Под "сплочением" Обама определённо имел в виду негров и белых, потому что никакой "афроамериканкой" Харрис в действительности не является (об этом ниже), хотя её постоянно за таковую выдают, и она сама это часто делает. Почему? Потому что у чёрных в США последние полвека существует за счёт белых немало привилегий, и те из них, кто имеют светлую голову, ими хорошо пользуются. Негров снова кинули На Байдена, между тем, сильно давили. Перед объявлением им своего решения свыше сотни известных чернокожих обратились к нему с призывом-шантажом номинировать "афроамериканку" на пост вице-президента США в случае победы на выборах. Если вы не сделаете выбор в пользу чёрной женщины в 2020 году, вы проиграете выборы. Мы не хотим выбирать меньшее из двух зол и не хотим голосовать за знакомого чёрта против незнакомого чёрта, потому что мы устали голосовать за чёрта – точка, – говорится в открытом письме, одним из подписантов которого является адвокат, представляющий интересы семьи уголовника-рецидивиста Джорджа Флойда. Случайная смерть этого типа при задержании полицейскими в конце мая в Миннеаполисе (штат Миннесота) стала поводом для охвативших США погромов, продолжающихся до сих пор. После номинирования "чернокожей" Харрис формально эти требования были соблюдены. Но при этом и многие белые, которых ставили на колени, заставляли каяться в "расизме" (хотя теперь это они жертвы расизма, только чёрного), целовать неграм ноги, совсем не обижены. Ибо возможный будущий вице-президент, а потом и президент США к этому проблемному и постоянно качающему права меньшинству никакого отношения практически не имеет. Даже для самых "прогрессивных" американцев это имеет на самом деле очень большое значение. Откуда взялась и кто такая Камала Харрис На самом деле Камала Харрис – индийского происхождения, она не белая и не чёрная, она – "цветная", выглядя внешне, скорее, как уроженка Южной Италии. Её мать – тамилка из Мадраса (Ченнай), происходящая из высшей брахманской касты, учёный, специалист по раку, имевшая золотую медаль за исполнение индийской классической музыки. Она выращивала своих двух дочерей в США в индийской традиции и водила не только в церкви, к баптистам, но и в индуистские храмы. Камала – это имя переводится на русский как "цветок лотоса" – даже может немного говорить по-тамильски. Она признаёт, что огромную роль в её жизни сыграл дедушка по материнской линии – чиновник, член Индийской гражданской службы В. П. Гопалан. Эта фамилия была до замужества у её матери. Между прочим, слово Деви, предшествующее фамилии Харрис, означает "богиня".

Сенатор Камала Харрис, имеющая большие шансы стать президентом США, имеет индийские корни и даже немного говорит на тамили, и никакая она не "чёрная". Фото: Stefani Reynolds / Globallookpress Сенатор Камала Харрис, имеющая большие шансы стать президентом США, имеет индийские корни и даже немного говорит на тамили, и никакая она не "чёрная". Фото: Stefani Reynolds / Globallookpress В Риге идут военные учения, жителей просят не пугаться Отцом Харрис, быстро бросившим семью, был уроженец Ямайки – британский подданный и потомок известной на острове плантаторской семьи (в нём явственно ощущается белая кровь) по имени Дональд. В США он стал университетским профессором-экономистом. Причём настолько левого толка, что его часто называют марксистом. Этот человек ещё жив, он общается со своими дочерями – видными юристками и демократками. Вызванная разводом психологическая травма была для Камалы, безусловно, велика, однако она лишь укрепила её. Как говорил Фридрих Ницше, "то, что нас не убивает, делает нас сильнее". То же произошло и с её сестрой. Как видим, ничего негритянского в Харрис нет – в Индии или на Ямайке её статус был бы вполне элитарным. Просто её матери, приехавшей из Индии в США в начале 60-х годов ХХ века и отличавшейся смуглым цветом кожи, по причине существовавших в то время у белых американцев расистских предрассудков было удобно прибиться к чернокожим. И по факту места жительства, и чтобы пользоваться привилегиями, которые стали появляться у них. Камала с ранних лет великолепно освоила эту мимикрию, лелея свои индийские корни. Её кругозор расширило продолжительное проживание в Канаде (Монреаль, провинция Квебек), где её мать получила работу в еврейском госпитале и преподавала в университете. В 1981 году Харрис вернулась в США, поступив в "исторически чёрный" Говардский университет в Вашингтоне, где изучала искусства, политические науки и экономику, присматриваясь к столичным коридорам власти. В 1986 году она возвратилась в Калифорнию, чтобы получить в Калифорнийском университете более востребованное в реальной жизни юридическое образование. Закончив в 1990 году свой второй университет, в котором Харрис была главой ассоциации чернокожих студентов-юристов, новоиспечённый доктор права стала в 1998 году помощником прокурора округа Аламида. В 2000 году – помощником прокурора Сан-Франциско. В чём секрет успеха Харрис Завязавшиеся "романтические отношения" умной и привлекательной женщины с влиятельным чернокожим политиком – спикером Законодательной ассамблеи (парламента) штата Вилли Брауном, вторым человеком в Калифорнии после губернатора – открыли Харрис путь наверх. Она была избрана окружным прокурором Сан-Франциско и занимала этот пост с 2004 по 2011 год, став крупной шишкой среди калифорнийских демократов. Секрет успеха Харрис заключается в её умении пользоваться обстоятельствами и создавать их. В либеральной, сходящей постепенно с ума Калифорнии она сразу привлекла к себе внимание демонстративным отказом требовать смертной казни для чернокожего убийцы полицейского, и этот скандал пошёл ей на пользу. Умело лавируя между требованиями либеральной общественности, всевозможных меньшинств, зарабатывая одновременно личную популярность у сторонников… закона и порядка и оказывая ценные услуги представителям истеблишмента, своим покровителям, Харрис доросла до поста генерального прокурора Калифорнии, став первой "чернокожей" и вообще женщиной на этой должности. В 2014 году её переизбрали на второй срок. Однако в Калифорнии Харрис уже стало тесно. На выборах 2016 года она пробилась, выдержав мощную конкуренцию, в Сенат Конгресса США, где стала ярым критиком президента Дональда Трампа. В Сенате Харрис является членом комитетов по бюджету, внутренней безопасности и правительственных дел, разведки, а также юридического комитета – два университета и прокурорская практика в Калифорнии ей в этом хорошо помогают. Что было дальше, вы уже знаете. Последний штрих к её биографии – с 2014 года Харрис замужем за Дугласом Эмхофом, тоже юристом и, кстати, евреем. Своих детей у них нет, но у супруга осталось двое от предыдущего брака. Они производят впечатление счастливой пары, помогают друг другу, занимаются благотворительностью. Сенатор Камала Харрис участвует в различных маршах протеста в США, чтобы показать свою близость к "народу". Фото: Alex Edelman / Globallookpress Турция готова получить второй полк С-400, но есть нюанс Тем не менее, находясь на видных и важных постах в Калифорнии, Камала Харрис накопила немало скелетов в своём шкафу, которые сейчас попробуют оттуда извлечь и которые станут предметом остервенелой критики со стороны не только республиканцев, но и некоторых сторонников демократов, особенно из числа левых и настоящих чёрных. Скелеты в шкафу Самым главным скелетом в шкафу Харрис является использование постели для карьерного роста, что особенно не понравится феминисткам, активисткам движения MeToo (И я тоже) и уже привело к тому, что сторонники республиканцев стали называть Харрис "проституткой". Любопытно, что её постельный экс-партнёр, бывший мэр Сан-Франциско и спикер Законодательной ассамблеи Калифорнии 84-летний Браун по этому поводу не молчит, признав в газете San Francisco Chronicle: он был не только любовником Харрис ("Да, мы встречались. Это было более 20 лет назад"), но и помогал ей делать политическую карьеру: Да, возможно, я повлиял на её карьеру, назначив её в две государственные комиссии, когда я был спикером ассамблеи. И я, безусловно, помог с её первой гонкой за должностью окружного прокурора в Сан-Франциско. Этот "роман" происходил, когда находившемуся в законном браке Брауну шёл седьмой десяток, а Харрис было всего 29 лет. При этом Браун недоволен Харрис – он "помогал" многим политикам, в том числе нынешнему спикеру Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, но Харрис оказалась единственной, кто грозилась обвинить его в неподобающем поведении. Другим скелетом в шкафу Харрис является – хотя теперь это становится для многих её достоинством – жёсткость на посту генпрокурора Калифорнии (акция с убийцей полицейского была обычным пиаром). И что она совершенно не щадила при этом негров, посадив, например, за решётку 15 тысяч человек за курение марихуаны, в основном чернокожих, хотя сама признавалась, что в университетские годы иногда баловалась "травкой". Оказавшись и укрепившись на высоком прокурорском посту, она обычно выступала за суровые наказания преступникам и добивалась их исполнения. Ради этого иногда не брезговала и подлогом. Так, например, в одном известном деле Харрис утаила улики, которые могли помочь невиновному выйти из камеры смертников. В качестве генпрокурора Калифорнии Харрис продолжала держать заключённых в тюрьме по истечении срока их наказания для использования в качестве "дешёвой рабочей силы" на тюремных предприятиях и была вынуждена уступить только после вмешательства Верховного суда США, квалифицировавшего действия её ведомства как неконституционные, и медийного скандала. Имеются у Харрис и другие скелеты в шкафу – поменьше. Если бы СМИ в США не контролировали на 90% демократы, её бы точно уже "сожрали", ещё на подступах к Байдену. За что выступает Камала Харрис Политические взгляды Харрис в точности соответствуют тому, за что выступает сейчас резко сместившаяся влево Демпартия. Это, конечно, не означает, что они останутся таковыми, когда появится другая мода. Пока же она выступает за перераспределение богатства от богатых к бедным и является, по оценкам американских экспертов, самым левым из сотни сенаторов. Она против "расизма", разумеется, белого и "системного", не видя в упор чёрного. Участвовала в маршах, организованных BLM, левацкими группировками и "сексуальными меньшинствами". Харрис – сторонник резкого ограничения владения оружием, находящегося на руках у населения, и у неё есть план, как этого добиться. Она добивается повышения налогов на богатых, финансирования государством здравоохранения, сокращения численности и финансирования полиции. Великобританию потрясли манифестации школьников – и это классовый протест А ещё сторонница поощрения миграции, повсеместной легализации однополых браков, жёстких мер по защите экологии с переходом на "зелёную" энергетику, хотя последнее грозит разрушением топливно-энергетического комплекса и промышленности США. Она выступает за права бездомных, которых планируется расселять в богатых районах, аборты и прочие "современные ценности", в том числе ювенальную юстицию и легализацию… "мягких" наркотиков. При этом, повторим, она вовсе не "добренькая" к нарушителям закона, как показала её прокурорская деятельность в Калифорнии. Некоторые называют её действия там в данном качестве и в плане борьбы с преступностью "абсолютно садистскими". Руководство Демпартии тут явно рассчитывает, что её традиционный либеральный электорат и нынешние попутчики из числа леваков и чёрных расистов, которые презирают законы и не считают Харрис "своей", всё равно проголосуют за тандем Байден – Харрис. Зато тем американцам, которые напуганы погромами, организованными демократами, чтобы "снести" Трампа, и готовы по этой причине голосовать против них, несмотря на негативное отношение к нынешнему хозяину Белого дома, решительность Харрис очень даже понравится. И они могут поэтому отдать свои голоса демократам. Иными словами, ради карьеристских соображений Харрис готова уничтожить США, зная, что дорога в ад выложена добрыми намерениями. Но если от неё однажды потребуется спасать страну, она, наверное, справится и с этой задачей. Потому что, в отличие от своего основного электората, является пассионарной, энергичной, умной, жёсткой и деловой, способной, тем не менее, маневрировать и учитывать различные интересы. Харрис и Россия Россия попала в поле зрения Харрис, когда та оказалась в Сенате. В марте 2017 года она требовала отставки тогдашнего генпрокурора США Джеффа Сешнса за то, что тот дважды кратко пообщался с послом России, активно участвуя в кампании истерии, развязанной демократами вокруг пресловутых "русских связей" Трампа и "вмешательства" Москвы в президентские выборы 2016 года. Харрис утверждала, что Россия пытается расколоть США, играя на расовых противоречиях в стране. В марте 2019 года она призвала нового генпрокурора США Уильяма Барра выступить на слушаниях в Конгрессе по поводу доклада спецпрокурора Роберта Мюллера, кропотливо расследовавшего "вмешательство России в американские выборы", но оказавшегося неспособным это доказать. "Мы нуждаемся в полной транспарентности в этом вопросе", – заявила Харрис. Она прогнозируемо голосовала за принятие направленного против России, Ирана и Северной Кореи закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA). В своих выступлениях представляющая в Сенате Калифорнию Харрис осуждала Россию за попрание "суверенитета Украины" и "аннексию Крыма", назвав это "серьёзным нарушением международных норм, которыми мир руководствуется со времён Второй мировой войны" (и, видимо, не считая, что вторжения США в Афганистан, Ирак, Панаму также можно считать "нарушениями"). Она назвала также "агрессией" России международную провокацию с малайзийским лайнером в небе над Донбассом, возложив на Москву ответственность за гибель 298 находившихся на его борту человек. В то же время Харрис осудила намерение администрации Трампа выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и вместе с 26 сенаторами потребовала продолжать переговоры с Россией, которые оказались безрезультатными. "19 секунд после взрыва": В Иране рассказали о записи переговоров в сбитом украинском Boeing Таким образом, как видим, у Харрис нет своих собственных взглядов на вопросы внешней политики и, в частности, отношения с Россией. Она будет повторять и реализовывать соответствующую политику демократов, и делать это решительно, как и всё, за что берётся. Внешняя политика демократов, в том числе на российском направлении, традиционно менее воинственная, чем у республиканцев. Для России это, скорее, минус, потому что военных угроз она не боится и способна их отразить, а вот с многочисленными гибридными, в которых так поднаторели демократы-глобалисты, дело обстоит сложнее. При этом вряд ли у Харрис есть какая-то особая, личная неприязнь к России, зато она определённо имеется по отношению к Китаю, к которому демократы относятся обычно лучше республиканцев. Поскольку это враг Индии – страны, в которую уходят корни Харрис. Что думают о Харрис республиканцы Республиканцы восприняли номинацию Харрис с большой опаской и раздражением. Их руководство понимает, что у Байдена появился опытный поводырь, и поэтому не скупится на критику. Комментируя выдвижение Харрис, президент Трамп сказал: "Я был немного удивлён тем, что он выбрал её… Она говорила ужасные вещи о Сонном Джо". К тому же, добавил он, Харрис "очень плохо показала себя на праймериз". Позднее Трамп снова заметил, что Харрис вела себя по отношению к Байдену "очень и очень неприлично". Президент Дональд Трамп: Харрис "очень плохо показала себя на праймериз" и вела себя по отношению к Байдену "очень и очень неприлично". Фото: CNP/AdMedia / Globallookpress В заявлении старшего советника Трампа в его избирательном штабе Катрины Пирсон говорится: "Не так давно Камала Харрис назвала Джо Байдена расистом и попросила у него извинений, которых она так и не получила. Очевидно, что неискренняя Камала откажется от своих убеждений, а также похоронит свою репутацию прокурора, чтобы успокоить настроенных против полиции экстремистов, контролирующих Демократическую партию… Камала Харрис радостно поддержала радикальный манифест левых сил, призывая к введению новых налогов на триллионы долларов и поддержав призыв Берни Сандерса в области здравоохранения. Джо Байден не является умеренным политиком, и вместе с Харрис… он передаст контроль над нашей страной радикальной мафии, обещающей повысить налоги, сократить финансирование полиции, уничтожить рабочие места в энергетике, открыть наши границы и умиротворить социалистов". Председатель Национального комитета Республиканской партии Ронна Макдэниел была не менее резкой: Скрывающийся, ослабленный и бессвязный Джо Байден выбрал не просто кандидата в вице-президенты, он выбрал человека, который в действительности будет руководить страной следующие четыре года, если ему каким-то образом удастся одержать победу. Что имеем в сухом остатке В общем, интрига американских выборов продолжает закручиваться. За океаном уже раздаются голоса: "неомарксистка", "агрессивная сторонница геноцида белых", "коррумпированная фашистка", "охотница за чужим". На поверхности так оно и есть. Но Харрис не так проста, как кажется, и может оказаться большим сюрпризом. Что касается России, то ей опять придётся иметь дело либо с большим, либо с меньшим злом. Камала Харрис с коварными демократами и жалким Джо Байденом являются для неё большим злом, чем агрессивные, прямолинейные империалисты Трамп и его вице-президент Майк Пенс, хотя последние так не считают. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

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