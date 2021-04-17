Конеферма, свинарник и дом торжеств: 15 необычных объектов собственности депутатов Госдумы

15 апреля были опубликованы декларации депутатов Госдумы и других "слуг народа". Иногда в их собственности весьма необычные объекты. Например, конефермой, свинарником и домом торжеств.

Депутат Татьяна Алексеева владеет скромной 5-метровой кладовкой. Её коллега Иван Демченко является собственником конефермы, а также рыболовецкого стана. У Альфии Когогиной доли в двух контрольно-пропускных пунктах, но в каких регионах России они находятся, в документе не указано.

У Константина Затулина есть своя творческая мастерская. Игорь Сапко развернулся шире – у него досуговый центр. Александр Ильтяков является собственником часовни, а Юшаа Газгиреев – дома торжеств.

Но не только "зрелища" привлекают "слуг народа", но и "хлеб насущный". Александр Поляков является собственником скважины минеральной воды. Любовь Духанина имеет колбасный цех, Александр Жупиков – тоже. Ещё у обоих есть мебельные цеха. Жупиков указал также в декларации, что ему принадлежит половина "строения сарай". Депутат Госдумы, занимающаяся аграрными вопросами, Светлана Максимова является обладательницей двух овощехранилищ и свинарника. У Алексея Кобилева (члена комитета по контролю и регламенту) аж три овощехранилища.

Член комитета по обороне Алексей Хохлов задекларировал литейный цех. Рифат Шайхутдинов – долевой собственник хутора в Финляндии. Ему принадлежит половина участка, общая площадь которого превышает 6,8 тысячи квадратных метров.

Большинство из этих объектов указаны и в декларациях прошлых лет. Документы размещены на официальном сайте Госдумы.