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Конеферма, свинарник и дом торжеств: 15 необычных объектов собственности депутатов Госдумы

17 апреля 2021, 01:30  •  50 • Политика
15 апреля были опубликованы декларации депутатов Госдумы и других "слуг народа". Иногда в их собственности весьма необычные объекты. Например, конефермой, свинарником и домом торжеств.
Депутат Татьяна Алексеева владеет скромной 5-метровой кладовкой. Её коллега Иван Демченко является собственником конефермы, а также рыболовецкого стана. У Альфии Когогиной доли в двух контрольно-пропускных пунктах, но в каких регионах России они находятся, в документе не указано.
У Константина Затулина есть своя творческая мастерская. Игорь Сапко развернулся шире – у него досуговый центр. Александр Ильтяков является собственником часовни, а Юшаа Газгиреев – дома торжеств.
Но не только "зрелища" привлекают "слуг народа", но и "хлеб насущный". Александр Поляков является собственником скважины минеральной воды. Любовь Духанина имеет колбасный цех, Александр Жупиков – тоже. Ещё у обоих есть мебельные цеха. Жупиков указал также в декларации, что ему принадлежит половина "строения сарай". Депутат Госдумы, занимающаяся аграрными вопросами, Светлана Максимова является обладательницей двух овощехранилищ и свинарника. У Алексея Кобилева (члена комитета по контролю и регламенту) аж три овощехранилища.
Член комитета по обороне Алексей Хохлов задекларировал литейный цех. Рифат Шайхутдинов – долевой собственник хутора в Финляндии. Ему принадлежит половина участка, общая площадь которого превышает 6,8 тысячи квадратных метров.
Большинство из этих объектов указаны и в декларациях прошлых лет. Документы размещены на официальном сайте Госдумы.

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