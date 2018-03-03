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Кондолиза Райс призвала руководство США заканчивать с "российским делом"

03 марта 2018, 22:24  •  760 • Политика
Бывшая Госсекретарь США рассказала о своем видении актуальных тем политики США. В частности, она призвала заканчивать так называемое "российское расследование".
В эфире популярного американского телеканала Fox News экс-госсекретарь США Кондолиза Райс выскзала мнение, что Конгрессу США с так называемым «российским делом» давно уже пора заканчивать.
Также она добавила, что существующие санкции против российского руководства являются вполне достаточной и эффективной мерой давления.
При этом она не оспаривала тезис о том, что российские власти пытались оказать влияние на результаты выборов в США.
Также она подчеркнула, что всегда говорила Владимиру Путину о том, что американские ПРО направлены против Ирана и Северной Кореи, а не против России.

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