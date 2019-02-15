Конашенков: продюсера «Би-би-си» могут преследовать

Многие политики в Европе и США постараются «забыть» о ракетных ударах по Сирии после того, как продюсер «Би-би-си» Риам Далати опубликовал результаты многомесячного расследования о «химатаке» в сирийском городе Дума. Такое мнение выразил официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Многие нынешние высокопоставленные политики в США и Европе, надрывавшие тогда горло в «защиту мирных сирийцев от ужасных химатак режима» и выдавшие санкцию на нанесение ракетных и авиационных ударов по Сирии, постараются «забыть» тему»,

— цитирует НСН представителя военного ведомства.

По словам Конашенкова, забвение ракетных ударов нужно, чтобы избежать уголовной, политической и моральной ответственности. В России при этом «не удивлены» появлением столь «обескураживающих» для стран Запада выводов.

Кроме того, генерал-майор пожелал продюсеру Риаму Далати «избежать преследования и, тем более, провокаций со стороны тех, поперек чьих интересов он сейчас оказался». Конашенков добавил, что ответственность за массовые фальсификации несут политики и спецслужбы в Великобритании, США и «других западных странах».

Накануне продюсер «Би-би-си» Риам Далати, курирующий сирийское направление, написал в своем твиттере несколько постов, в которых подробно рассказал, что съемки помощи пострадавшим в больнице сирийского города Дума после неподтвержденной химической атаки в апреле 2018 года были постановкой, передает ФАН.

«Спустя почти шесть месяцев расследования я могу без всяких сомнений подтвердить — сцена в больнице в Думе была постановочной», — заявил британский журналист.

Он добавил, что в больнице в тот день никто не погиб. В то же время Далати допустил, что атака все же могла произойти, однако зарин в тот день в Думе не применялся. «Мы должны дождаться выводов ОЗХО, чтобы стало ясно, использовался ли хлор. Однако все прочее, связанное с атакой, было для усиления эффекта сфабриковано», — подчеркнул продюсер.

Кроме того, он отметил, что Россия и «как минимум одна страна НАТО» знали, что произошло в больнице Думы. При этом никто не знал, что происходило за пределами «сцены» со «спасением отравленных», и поэтому якобы «Россия сосредоточилась на больнице».

В «Би-би-си» вскоре после этого дали официальный комментарий — британская королевская радиовещательная компания считает сделанное заявление «личным мнением» Далати.

«Продюсер выражал свое собственное мнение о некоторых видеоматериалах, которые появились после атаки», — подчеркнула представитель телекорпорации. Она добавила, что при этом он «не отрицал факт совершения химатаки».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что в Кремле видели данные о постановочных съемках сцены после «химатаки» на сирийской территории, и «российские эксперты разделяют эту точку зрения».

«Очень многие съемки, которые в том числе делались и «Белыми касками», они носили и носят провокационный характер, постановочный характер», — добавил Песков.

Неправительственная организация «Белые каски» сообщала, что 7 апреля 2018 года в Думе произошла химическая атака с использованием хлора и нервно-паралитического агента. Жертвами этого инцидента, по версии «касок», стали 70 человек. Организация по запрещению химического оружия подтвердила факт химатаки. В докладе ОЗХО отмечается, что специалисты выезжали на место химатаки, опрашивали свидетелей и проводили сборы материалов.

«Во взятых образцах окружающей среды и в крови предполагаемых жертв следов фосфорорганических нервно-паралитических веществ, а также продуктов их распада не обнаружено. В образцах с двух мест наряду со взрывчатыми веществами были найдены хлорорганические химические вещества», — говорится в докладе. Российский постпред при ОЗХО заявил, что «Белые каски» занимаются пропагандой на деньги Запада.

Российские военнослужащие в Сирии также изучали место предполагаемой химатаки, однако никаких следов боевых отравляющих химических веществ в Думе не обнаружили.

Химатака в Думе использовалась как повод для ракетной атаки США, Великобритании и Франции по объектам в Сирии, произошедшей 14 апреля. По мнению западных союзников, в результате инцидента, за который якобы несет ответственность президент САР Башар Асад, пострадали несколько десятков мирных жителей. Президент США Дональд Трамп обвинил правительственные войска и Асада, назвав его «газоубивающим животным» и монстром.

В ночь на 14 апреля корабли, подводные лодки и авиация ВМС США, ВМФ Великобритании и ВМС Франции нанесли массированный ракетный удар по Сирии.

Атака была произведена с использованием крылатых ракет «Томагавк» и других систем при поддержке бомбардировщиков. Всего, согласно данным Минобороны России, по Сирии было выпущено 103 ракеты, из них силы наземной ПВО сирийцев сбили 71 ракету. Остальные поразили цели, частично уничтожив инфраструктуру. Жертв среди мирного населения и сирийских военных не было.