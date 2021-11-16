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Кому Зеленский может проиграть выборы: Аваков перечислил фамилии

16 ноября 2021, 13:00  •  170 • Политика
Владимир Зеленский. Фото: Pavlo Gonchar / ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com
Получив парламентское большинство, бывший комик заигрался во власть, и его рейтинг перехватили другие
Президент Украины Владимир Зеленский с такой скоростью лишается поддержки в стране, что на выборах его обойдет фактически любой соперник. Об этом заявил экс-глава МВД Украины Арсен Аваков.
По его мнению, сейчас наибольшую опасность для Зеленского-политика представляет его бывший советник Дмитрий Разумков, недавно смещенный с поста спикера Верховной Рады.
"Сейчас они его выгонят из парламента – и он получит еще 5%. (…) Дмитрий Гордон или доктор Комаровский – тоже на том же поле",
– перечислил Аваков возможных кандидатов на пост президента Незалежной, которые могут перетянуть на себя "очки" Зеленского, поскольку также популярные люди в стране и, как и когда-то он, ранее не занимались политикой.
Что касается самого действующего президента, то, по оценке Авакова, он растерял колоссальный рейтинг из-за того, что увлекся интригами. Получив парламентское большинство, Зеленский "попал в ловушку", решив, что "может все", а его окружение не смогло его вовремя одернуть. В итоге Зеленский свалился в авторитаризм и начал принимать "абсурдные решения", рассказал экс-министр в интервью "Украинской правде".
Аваков сам подал в отставку летом 2021 года. Разумкова сместили с поста спикера Рады, поскольку он пытался оспаривать президентские законопроекты.

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