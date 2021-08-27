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Кому выгодны теракты в Кабуле? Эксперты выдвинули противоположные версии

27 августа 2021, 04:45  •  55 • Политика
В столице Афганистана в течение одного дня прозвучало три взрыва. Кому выгодны теракты в Кабуле? Востоковед Сергей Серёгичев и журналист-международник Аббас Джума выдвинули противоположные версии.
Аббас Джума напомнил, что кроме талибов* в Афганистане действует множество других террористических организаций. Возможно, этими взрывами кто-то из них передал "привет".
"При всей моей нелюбви к "Талибан"* я полагаю, что теракты на сегодняшний день наиболее невыгодны именно им", - произнёс журналист-международник в эфире радио Sputnik.
Он объяснил, что случившееся продемонстрировало миру неспособность талибов обезопасить захваченные территории. Джума не исключил, что это и было главной целью организаторов взрывов. Представители "Талибана" многое наобещали, но нет гарантий, что они реализуют обещанное.
Диаметрально противоположная точка зрения у Сергея Серёгичева. По его мнению, теракты в Кабуле – это "звоночек" от талибов. Этими действиями они дали знак США и президенту Джо Байдену, чтобы он не забыл полностью вывести войска из Афганистана к 31 августа.
"А все разговоры о том, что они не знают, какая группировка это (взрывы – Ред.) организовала, - "сказки для бедных", - считает востоковед.
Под контролем талибов полностью находится столица Афганистана, на их стороне практически все сторонники правоохранительных органов. Эксперт не исключил, что талибы замаскировались под ИГИЛ**, либо позволили ИГИЛ** устроить теракты.
В четверг, 26 августа, в Кабуле прогремело несколько взрывов. Первый - в районе северных ворот международного аэропорта. Взрывное устройство активировал террорист-смертник. Позднее появилась информация о втором взрыве в той же локации. На этот раз бомба была у ворот Эбби - одного из главных входов в аэропорт. Третий взрыв произошёл возле отеля Baron. По предварительным данным, более 40 человек погибли, число пострадавших перевалило за сотню.
* "Талибан", талибы - террористическая организация, деятельность которой в России запрещена.
** ИГИЛ (ИГ, "Исламское государство") - организация, деятельность которой в России запрещена.

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