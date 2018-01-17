Кому выгодно убийство сербского лидера Косово Оливера Ивановича?

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В Косовска-Митровице на севере Косово был убит лидер сербского движения "Свобода, демократия, правда" Оливер Иванович

Трагедия произошла на фоне переговоров сербской делегации с официальной Приштиной в Брюсселе. В связи с новостью об убийстве Ивановича диалог был прерван и сербская делегация срочно отбыла в Белград, где президент страны Александр Вучич созвал экстренное заседание Совета безопасности.

Любомир Радинович об убийстве Оливера Ивановича

Еще пока рано называть это террористическим актом или чем-то еще. В любом случае у Оливера Ивановича врагов немало, поскольку он был одним из самых видных сербских политических деятелей на просторах Косово и Метохии и, конечно, его устранение было выгодно многим с точки зрения ведения политического диалога, который сейчас происходит между Белградом и Приштиной. Скорее всего, у него были и личные враги: он не так давно провел в тюрьме три года по совершенно непонятному обвинению. Однако сейчас очень важно, несмотря на серьезную потерю, удержать мир в Косовска-Митровице

- прокомментировал случившееся "Царьграду" президент Общества русско-сербско-черногорской дружбы "Славянский мост" Любомир Радинович.

Кому и зачем было нужно убийство Оливера Ивановича в свете начавшихся переговоров Косово и Сербии? Обратимся к недавним событиям, о которых "Царьграду" напомнил эксперт сербского Института европейских исследований Стеван Гайич.

На последних выборах в Косово Белград поддержал т. н. "Сербский список", то есть представительство сербов в Республике Косово, достаточно хрупкое формирование, находящееся под жестким давлением албанцев. Некоторые представители этого списка выступали против Оливера Ивановича, в частности, из-за заявления политика в одном из своих интервью. Иванович тогда рассказал о том, что сербы в Косово боятся не столько албанцев, сколько единичных сербов, ведущих контрабандную и хулиганскую деятельность, и обвинил полицию в бездействии и неспособности защитить население. Также Иванович, как и ряд других оппозиционных деятелей Сербии, выступал резко против любых попыток Белграда сдать Косово через так называемый брюссельский процесс.

Подобные разногласия среди сербов сейчас дали повод албанской прессе для обвинений в убийстве Ивановича само Сербское государство – якобы Сербия, устранив оппозиционного лидера, хочет расколоть Косово и забрать его северную часть. Также, по информации источников "Царьграда" из Косово, убийцей Оливера Ивановича, предположительно, мог быть завербованный албанцами серб. Если информация подтвердится, то это, с одной стороны, в невыгодном свете выставит президента Сербии Александра Вучича, а с другой – будет предлогом для введения албанской полиции в сербские анклавы, как сообщают источники. Сербское происхождение убийцы Ивановича может быть использовано Приштиной и Брюсселем, чтобы списать все на внутрисербские разборки и ужесточить контроль над сербским меньшинством на севере Косово.

Александр Вучич в ходе сегодняшней пресс-конференции по итогам экстренного заседания Совбеза заявил, что обвинять в убийстве Ивановича само Сербское государство (имея в виду подозрения оппозиционных лидеров и албанских служб) – это очень подло, и что Сербия будет проводить собственное расследование. Кроме того президент отметил, что расследование убийства Ивановича косовской полицией – непременное условие для возобновления диалога с Приштиной.

Стеван Гайич о том, кому выгодно убийство Оливера Ивановича

Стеван Гайич в интервью "Царьграду" отметил:

Это печальное событие вызывает многие спекуляции. Будущие дни покажут, что дальше будет происходить. Самый худший сценарий – несоблюдение Конституции Сербии, не дай Бог, разделение Косово, то есть если Сербия возьмет север Косово, а всех сербов и культурное и церковное наследие сдаст так называемым независимым албанским властям. Сегодняшнее убийство – сильный удар по всему сербскому народу

Таким образом, ситуация складывается крайне напряженная. Среди сербской оппозиции и населения, недовольного двусмысленной политикой нынешнего Брюсселя, посеяны сомнения о возможной причастности сербских властей к устранению оппозиционного политика. Этим пользуется албанская пресса, поспешившая обвинить Вучича в желании отколоть север Косово, и косовские власти, уличившие его же в срыве диалога с Приштиной.

Петрова Александра