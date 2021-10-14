Кому выгодна скандальная амнистия мигрантов в России

Кто продавил амнистию мигрантов в России? Ответ на вопрос в эфире "Первого русского" искали эксперты.

Накануне лоббист мигрантов в России Вадим Коженов объявил об амнистии 300 тысяч иностранных преступников в стране. По словам Коженова, амнистированы примерно 150 тысяч жителей Таджикистана, а также 150 тысяч граждан Узбекистана. А теперь и в посольстве Узбекистана подтверждают:

Россия объявила о миграционной амнистии в отношении 158 тыс. граждан Узбекистана, которым ранее был запрещён въезд на территорию этой страны.

При этом совсем недавно нам говорили о росте числа преступлений среди мигрантов в России - данные давали и Генпрокуратура, и МВД, о чём в эфире "Первого русского" напомнил член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Кирилл Кабанов.

Принять участие в дискуссии Кирилла Кабанова пригласил ведущий "Первого русского" Юрий Пронько. В эфире программы "Царьград. Главное" он напомнил, что амнистировали, по словам защитников мигрантов, лишь тех, кто совершал небольшие правонарушения. Однако Кабанов с такой трактовкой лоббистов не согласен:

Это сказки по поводу мелких правонарушений. Как только МВД отработало хулиганов, драки, когда пошло огромное количество нарушающих миграционное законодательство по проживанию, и готовились выслать порядка 100 тысяч мигрантов, за них тут же вступились, прежде всего, строительные корпорации, ЖКХ, торговые сети, банки. И это только цветочки. Потом пошли мелкие бизнесы, которые построены только на мигрантах, русским туда не устроиться. Это доставки, например. Причём работает это всё именно в столицах, а не в регионах, где люди сидят без работы. Наконец, продавили амнистию те, за кем стоят офшоры. У кого дети - да и они сами - проживают за рубежом. Есть такое слово хорошее русское - "измена". По-другому это не назовёшь.

Доиграемся. Начнут гонять русских

Из-за подобных амнистий преступники из числа мигрантов, продолжил Кабанов, почувствуют безнаказанность. Они и так "ведут себя сейчас, как хотят: устраивают драки, хамят, плюют семечками, живут где попало". А после ситуация только ухудшится, считает эксперт:

Они начнут нас гонять - русского человека. Это приведёт к тому, что у них появится ощущение безнаказанности, если им позволят совершать и дальше правонарушения, преступления.

Высказался о проблеме и политолог Юрий Кот. Он предложил не искать виноватых, а найти ответ на вопрос: "Что делать?". Кот полагает, что включиться должны те силы, которые не принимают цели лоббистов мигрантов:

Мы должны и мониторить происходящее, и включаться в решение проблемы. Я понимаю, что лоббисты пытаются оправдать привлечение мигрантов в страну интересами России. Но я здесь не вижу соблюдения национальных интересов всего русского народа. Здесь есть интересы тех стран, откуда эти ребята приезжают сюда на заработки. Ну, хорошо. А почему нет программ, где будут работать с регионами России, выводя чистые схемы без всяких офшорных вариантов? Власти должны привлекать к работе граждан России, живущих в регионах и желающих, в конце концов, заработать. Артельную историю никто не отменял! И здесь мне бы хотелось обратиться к президенту Владимиру Владимировичу Путину, поскольку я уверен, что он - настоящий русский патриот. Владимир Владимирович, обратите на происходящее внимание. Если сегодня это проморгать, завтра можно не избежать беды. Причём не только с мигрантами. Проблема может возникнуть и внутри общества, где начнут формироваться крайне радикальные элементы.

Юрий Пронько с доводами согласился и отметил:

Складывается такое ощущение, что у власти находятся те, кто готов не только подкузьмить, но и подставить, в том числе главу государства. И эти имена известны. Тот же вице-премьер Марат Хуснуллин, который лоббирует ввоз миллионов мигрантов чартерными поездами. Я до сих пор не могу понять, почему ему никто не задал этот вопрос?

Кстати, на экономическую сторону вопроса и откровенное вымирание России ранее обратил внимание и учредитель "Первого русского" Константин Малофеев:

Для того чтобы решить вопросы, связанные с вымиранием России, а по прогнозам ООН, к 2050 году нас должно остаться 120 млн вместо сегодняшних 147 млн, мало только мер поддержки матерей и семей. Нужно ещё обеспечить отцов работой, - уверен Константин Малофеев. - Мать сидит и воспитывает детей, потому что это наше будущее поколение. А отец должен зарабатывать достаточно на эту семью. Как он это будет делать, если на его работе трудится мигрант из другой страны, который содержит свою семью опять же за рубежом? Кстати, сумма, которую мигранты посылают себе домой, по данным статистики, $13 млрд, то есть триллион рублей уходит из русских семей.

Полная версия дискуссии о непростой проблеме, поглощающей Россию, доступна в видеоформате чуть ниже.

Напомним, программа "Царьград. Главное" выходит на "Первом русском" по будням в 18:00. Не пропустите!