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Кому выгодна скандальная амнистия мигрантов в России
14 октября 2021, 01:05 • 68 • Политика
Кто продавил амнистию мигрантов в России? Ответ на вопрос в эфире "Первого русского" искали эксперты.
Накануне лоббист мигрантов в России Вадим Коженов объявил об амнистии 300 тысяч иностранных преступников в стране. По словам Коженова, амнистированы примерно 150 тысяч жителей Таджикистана, а также 150 тысяч граждан Узбекистана. А теперь и в посольстве Узбекистана подтверждают:
При этом совсем недавно нам говорили о росте числа преступлений среди мигрантов в России - данные давали и Генпрокуратура, и МВД, о чём в эфире "Первого русского" напомнил член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Кирилл Кабанов.
Принять участие в дискуссии Кирилла Кабанова пригласил ведущий "Первого русского" Юрий Пронько. В эфире программы "Царьград. Главное" он напомнил, что амнистировали, по словам защитников мигрантов, лишь тех, кто совершал небольшие правонарушения. Однако Кабанов с такой трактовкой лоббистов не согласен:
Доиграемся. Начнут гонять русских
Из-за подобных амнистий преступники из числа мигрантов, продолжил Кабанов, почувствуют безнаказанность. Они и так "ведут себя сейчас, как хотят: устраивают драки, хамят, плюют семечками, живут где попало". А после ситуация только ухудшится, считает эксперт:
Они начнут нас гонять - русского человека. Это приведёт к тому, что у них появится ощущение безнаказанности, если им позволят совершать и дальше правонарушения, преступления.
Высказался о проблеме и политолог Юрий Кот. Он предложил не искать виноватых, а найти ответ на вопрос: "Что делать?". Кот полагает, что включиться должны те силы, которые не принимают цели лоббистов мигрантов:
Юрий Пронько с доводами согласился и отметил:
Кстати, на экономическую сторону вопроса и откровенное вымирание России ранее обратил внимание и учредитель "Первого русского" Константин Малофеев:
Полная версия дискуссии о непростой проблеме, поглощающей Россию, доступна в видеоформате чуть ниже.
Напомним, программа "Царьград. Главное" выходит на "Первом русском" по будням в 18:00. Не пропустите!
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