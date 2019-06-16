Кому выгодна атака на танкеры в Персидском заливе? Пока ответа нет

Автор:

Полонский Андрей

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман обвинил Иран в атаке на танкеры в Оманском заливе. Также он заявил, что Тегеран поддерживает йеменских хуситов, обстрелявших аэропорты Абха и Джизан на западе его страны. Фактически саудовский принц призвал международное сообщество объединиться против Ирана.

Произошедшие события, – заявил он, – подчёркивают важность наших требований со стороны международного сообщества занять твёрдую позицию против режима, поддерживающего терроризм и распространяющего убийства и разрушения в течение последних десятилетий не только в регионе, но и в мире.

В Персидском заливе всё отчётливей чувствуется дыхание надвигающейся серьёзной конфронтации. Нападения на торговые суда – очевидная casus belli – юридическая обоснованная причина для объявления войны. Но в том-то и дело, что эта война не выгодна практически никому, и в первую очередь она невыгодна именно Ирану.

Что случилось?

Как известно, 13 июня в Оманском заливе потерпели бедствие два танкера, которые принадлежали норвежской и японской компаниям. Танкеры – по версии США и Великобритании – то ли подверглись торпедной атаке, то ли у них взрывы случились в трюме и на борту. Иранские спасатели подняли на борт 44 моряка, из них 11 граждан России. Остальных эвакуировал американский ракетный эсминец Bainbridge, шедший неподалёку.

Существенно, что нападение на японский танкер было организовано во время визита в Тегеран премьер-министра Японии Синдзо Абэ (12-14 июня), взявшегося быть посредником между США и Ираном.

Как отметил председатель меджлиса Исламской Республики Иран Али Лариджани, переговоры Абэ в Тегеране стали ещё одним свидетельством открытости Ирана к обсуждению текущих проблем. И идея, что на таком фоне Корпус стражей Исламской революции может пойти на подрыв торговых судов, крайне маловероятна, если не сказать абсурдна.

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман обвинил Иран в атаке на танкеры в Персидском заливе. Фото: www.globallookpress.com

Голословные обвинения

Однако чем абсурдней, тем, видимо, лучше для США. Сразу после инцидента 13 июня государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что Штаты считают Иран ответственным за нападение на танкеры, именно Иран, и это мнение основывается

на данных разведки, использованном оружии, уровне знаний, необходимых для проведения такой операции, недавние аналогичные атаки на суда и тот факт, что ни у одной прокси-группы в регионе нет такого уровня подготовки для проведения такого уровня операций.

За США поспешила последовать Великобритания, которая возложила ответственность на Корпус cтражей Исламской революции якобы на основании «собственного анализа и оценки ситуации».

Несмотря на большой исторический опыт присутствия и интриг англичан на Ближнем и Среднем Востоке, в данном случае «в собственную оценку ситуации» как раз веришь с трудом. Очевидно, что Вашингтон и Лондон работают в одной упряжке.

Немедленно после оглашения обвинений иранское правительство вызвало посла Великобритании. Ему было заявлено о совершенной недопустимости подобных голословных и надуманных инвектив.

Одновременно министр иностранных дел Ирана Джавад Шериф с гневом отверг американские обвинения и заявил, что они «не содержат и клочка прямых или косвенных доказательств» (как известно, со времени Исламской революции 1979 года у США и Ирана нет дипломатических отношений).

Синдзо Абэ заявил, что правительство Японии не разделяет мнение США о причастности Ирана к нападению на танкеры у Ормузского пролива. Фото: www.globallookpress.com

Япония и Россия призывают проявить сдержанность

Японский премьер-министр Синдзо Абэ, только что вернувшийся в Токио из Тегерана, заявил, что не видит достаточных аргументов в американских обвинениях.

Правительство, – как сообщает информационное агентство «Киодо» со ссылкой на дипломатические источники, – не разделяет мнение США о причастности Ирана к нападению на танкеры у Ормузского пролива и, как выяснилось, обратилось к американской стороне за дополнительными доказательствами. Утверждения США недостаточно убедительны.

Категорически опроверг англо-американскую версию о торпедной атаке или заложенных заранее минах и владелец японского танкера Kokuka Courageous Ютака Катада:

Место, куда ударил снаряд, находилось значительно выше уровня воды, поэтому мы абсолютно уверены, что это была не мина. Я не думаю, что это была бомба замедленного действия или объект, прикреплённый к борту корабля.

К сдержанности призвал стороны пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что последствия безосновательных домыслов могут быть в данном случае слишком серьёзны, и «поэтому голословные обвинения вряд ли можно принимать во внимание. Ссылаться на то, что это какие-то секретные данные, в данном случае просто абсурдно».

Кто взорвал танкеры?

И всё же танкеры в Оманском заливе подверглись атаке, и это уже не первый инцидент подобного рода. При этом вопрос, кто совершил преступление и кому оно может быть выгодно, остаётся открытым. Одно это обстоятельство уже вызывает серьёзную тревогу.

По словам известного русского исламоведа, руководителя научных исследований института «Диалог цивилизаций» Алексея Малашенко,

атаки на танкеры не могут быть выгодны ни Ирану, ни арабским странам Персидского залива. Многие подозревают йеменских хуситов, действующих якобы по прямому указанию некоторых групп из Тегерана, но это обвинение тоже ещё надо доказать.

Андрей Чупрыгин из Школы востоковедения ВШЭ в свою очередь отмечает, что «вообще непонятно, что случилось с этими танкерами. Непонятно, чем их повредили. Кто-то пишет, что чуть ли не торпедной атакой, кто-то – что снарядом».

Но «показательно, что это – то же место, где была и прошлая атака в мае, на траверсе Эль-Фуджайра в Оманском заливе. Кто-то это место облюбовал».

Очевидно, – продолжает господин Чупрыгин, – что подрыв танкеров не выгоден ни самому Ирану (в дни визита Синдзо Абэ это походило бы на то, как будто иранцы «сами стреляют себе в ногу»), ни странам – экспортёрам и импортёрам нефти: Японии, Южной Корее, Китаю.

Госсекретарь Майк Помпео заявил, что Штаты считают Иран ответственным за нападение на танкеры. Фото: www.globallookpress.com

Но ещё существует, замечает эксперт, и политический аспект проблемы.

И здесь уже появляется тема Израиля, который был бы прямым бенефициаром возможного столкновения США и Ирана в Ормузском проливе, и в этот конфликт ведь будет вовлечена Саудовская Аравия и другие игроки. Переход конфликта в горячую фазу приведёт к тому, что внимание Ирана будет отвлечено, и надолго, от закрепления в Сирии, на границе с Израилем в районе Голанских высот. А это сейчас основная задача Израиля в региональной политике – чтобы Иран не закрепился в Сирии.

В любом случае инциденты с танкерами в Персидском заливе должны быть расследованы тщательно и без огульных обвинений. Хочется верить, что реальные виновники и бенефициары этих провокаций в конце концов будут наказаны. И не исключено, что следы приведут совсем не туда, куда хотелось бы Вашингтону, Лондону и их союзникам.