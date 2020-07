Кому Вячеслав Богуслаев продал «Мотор Сич» и военные технологии, и что в это время делали антимонопольщики

Украинское авиастроительное предприятие «Мотор Сич» получило свое название от места расположения – вблизи днепровских порогов, где когда-то были казачьи укрепленные поселения (Сiч), а теперь стоит город Запорожье. Там с 1916 года разрабатывали и выпускали газотурбинные установки, двигатели для самолетов и вертолетов. В советские годы «Мотор Сич» превратился в гиганта военно-промышленного комплекса. По состоянию на 2010 год предприятие производило и сопровождало в эксплуатации 55 типов и модификаций двигателей для 61 вида самолётов и вертолётов, в том числе для российских Ка-31, Ка-32, Ми-17, Ми-8 МТВ, Ми-24, Ми-28.

Запорожская моторная сечь

В структуру холдинга входили семь заводов по всей Украине, авиакомпания, здравницы и прочие вспомогательные подразделения. Доля продукции «Мотор Сич» на российском рынке в 2009 году составляла 50%, но постепенно стала снижаться.

В 1988 году объединение «Мотор Сич» возглавил Вячеслав Богуслаев (родился в 1938 году), под руководством которого оно вскоре было акционировано, а сам он оказался владельцем значительного пакета акций. Богуслаев неоднократно избирался депутатом Верховной рады Украины, в 2000 году удостоен звания героя Украины, с 2013 года он — почётный президент ПАО «Мотор Сич».

Акции в движении

По украинской официальной базе данных можно проследить движение акций теперь уже публичного акционерного общества (ПАО). В конце 2012 года крупными держателями являются некое украинское физлицо (15%), The Bаnk of New York Mellon, US (10,5%), и панамское акционерное общество BUSINESS HOUSE HELENA, АG (17,3%).

В четверном квартале 2017 года среди держателей акций появилось единственное физической лицо – китаец Ван Синьли, владеющий чуть более чем 5%.

По состоянию на 1 апреля текущего года все тот же крупнейший пакет по-прежнему принадлежит панамской HELELA. 9,3% – ее запорожской тезке, ТД «Елена». Здесь уместно сообщить, что жену Вячеслава Богуслаева зовут Елена Серафимовна. Среди других мелких акционеров – компании из Белиза, Виргинских Британских островов, Кипра.

В 2014 году правительство Украины запретило военно-техническое сотрудничество с Россией, под санкции, объявленные президентом Петром Порошенко, попали российские потребители продукции «Мотор Сич» – различные модификации вертолётных двигателей и вспомогательные силовые установки.

Доходность производства сократилась в шесть раз. Руководство ПАО было вынуждено перевести своих сотрудников на четырехдневную рабочую неделю. В 2018 году на «Мотор Сич» работало около 25 тыс человек (на соседней «Запорожстали» - 15 тыс).

Чтобы не закрывать завод и не сокращать людей, Богуслаев обратил свой взор на восток. «Мы поехали и поговорили с Китаем. Владельцы акций продали их через нашу биржу. И я свои продал акции», – объяснил потом герой Украины. Вместе с покупкой китайцы обязались инвестировать в завод в течение двух лет 250 млн долларов, 100 млн уже выплатили.

Любопытный момент: на англоязычной версии сайта «Мотор Сич» в разделе «President»

размещен перевод паспорта китайского гражданина Пенг Джинхуо, уроженца Хубея 1964 года рождения. Другой вариант имени владельца паспорта – Кринг Кристалл. Здесь же зачем-то размещена и выписка из реестра Министерства юстиции Грузии, которая удостоверяет: Пенг Джунхуо владеет 100% акций и возглавляет ООО «Аджария авиацион фактор». Перевод с грузинского заверен в Одессе на улице Ланжероновской, что невольно вызывает в памяти классическое «всю контрабанду делают в Одессе, на Малой Арнаутской улице».

Китайские спасители

В 2015 году газета «Женьминь жибао», которая является официальным печатным изданием Центрального комитета Коммунистической партии Китая, написала о том, что «Мотор Сич» намерен совместно с китайским партнером построить в КНР завод. И о том, что в Китае надеются перенять технологии вертолетостроения запорожского завода. А поскольку для Ми-17 используются двигатели типа TV3-117, собранные там, то возможна локализация лицензионного выпуска этой силовой установки в Китае.

Ни Укроборонпром, ни антимонопольная служба об этом то ли ничего не знали, то ли не хотели знать. По словам Богуслаева, китайские компании Skyrizon Aircraft и Xinwei Technology Group купили более 50% акций «Мотор Сич» – через упомянутые Granum Corporation (Республика Панама), и акции кипрских компаний Likatron Enterprises Limited и Reckoner Investment Holdings Limited.

В 2019 году к руководству Украиной пришла «команда Зе», и американцы, давно курирующие украинскую власть, явились знакомиться с новенькими.

Оказалось, Вашингтон не хочет, чтобы украинскую компанию и ее разработки в оборонной отрасли приобрел Китай. Вашингтон опасается, что в этом случае технологии не только могут достаться Пекину, но она также возобновит поставку подсанкционных агрегатов России. Эрик Принс, основатель частной военной компании Frontier Services Group и неофициальный советник президента США Дональда Трампа, тоже завел разговор о покупке украинского производителя авиационных двигателей «Мотор Сич».

В сентябре-октябре прошлого года украинское предприятие посетил не только Принс, но и временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор и старший советник Минобороны США по Украине Дональд Уинтер. После этого на сделку обратила внимание Служба безопасности Украины (СБУ) и попыталась заблокировать передачу акций. Тогда Beijing Skyrizon Aviation Industry предложил компромисс: китайцы могут уступить госконцерну «Укроборонпром» 25% акций запорожского предприятия.

В конце прошлого года Айварас Абромавичюс, назначенный президентом Украины Владимиром Зеленским гендиректором «Укроборонпрома», констатировал: предложение о передаче акций не актуально, сделка уже состоялась: «Сделка нам досталась по наследству, акции частного предприятия были приобретены китайскими инвесторами. Мы хотим договориться с новыми владельцами о наших взаимоотношениях, они хотят подписать новые лицензионные договора». По его мнению, предприятия подобные «Мотор Сич» и такие сделки должно контролировать государство. «Я уверен, что в такой чувствительной тематике по интеллектуальной собственности, по критическому экспорту государство должно иметь последнее слово», - сказал Абромавичус.

Поезд ушел, вертолеты улетели, никто не виноват. Герой Богуслаев, вероятно, удалится в сторону теплого моря.