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Кому война, кому - бизнес
02 февраля 2022, 22:40 • 22 • Украина
Это правило касается не только вооруженных противостояний, но и любых других политических конфликтов. Будь то Афганистан, Тайвань, Казахстан, Беларусь или Украина.
Наряду с тысячами беженцев, разрушенными городами всегда есть те, кому это выгодно. И одними из выгодоприобретателей являются продавцы оружия.
Во время нынешнего экономического кризиса пострадали многие отрасли экономики. С проблемами сталкиваются как обычные страны, так и лидеры.
США не являются исключением. Вместе с тем, американский Госдепартамент провел анализ ситуации и выявил, что предприятия ВПК находятся на подъеме. В 2020 году продажи американского оружия упали на 21% до 138 миллиардов долларов. 2021 год завершился устойчивым ростом доходов отрасли. 2022 год также демонстрирует улучшение поставок американского оружия на фоне роста мировой напряженности.
Россия перебросила значительные силы к границам Украины и Беларуси, ввела миротворцев в Казахстан (в настоящий момент контингнет уже выведен). В зарубежных СМИ постоянно подогревается тема возможной агрессии в отношении украины. Назывались различные сроки: 25 декабря, 01, 10 января, теперь нападение прогнозируют на 20 февраля. Потом наверняка еще несколько раз перенесут на весну и лето. Аналогичная тенденция намечается в отношении нападения Китая на Тайвань.
Ближний Восток испытывает значительный стресс от пандемического неравенства. Внутри самих Соединенных штатов не утихают социальные волнения.
А для представителей ВПК хаос, страх и неуверенность в обществе представляют собой деловую среду, сулящую получением очередных заказов на поставки оружия.
Рост социального неравенства также выгоден для продавцов оружия. Потому что, чем больше денег у богатых, тем сильнее их страх перед бедными, и тем больше оружия они купят для защиты своих капиталов.
Представители ВПК любых стран всегда находятся в тесном контакте с правительством. США и Великобритания являются одними из самых крупных поставщиков оружия в мире. И неудивительно, что наиболее агрессивная риторика исходит от этих стран.
Украина, как один их кризисных регионов, начинает приносить прибыль продавцам оружия. И те, вместе с политиками, будут максмальное время поддерживать напряженность обстановки, чтобы продавать свое оружие.
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