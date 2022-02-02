Кому война, кому - бизнес

Это правило касается не только вооруженных противостояний, но и любых других политических конфликтов. Будь то Афганистан, Тайвань, Казахстан, Беларусь или Украина.Наряду с тысячами беженцев, разрушенными городами всегда есть те, кому это выгодно. И одними из выгодоприобретателей являются продавцы оружия.Во время нынешнего экономического кризиса пострадали многие отрасли экономики. С проблемами сталкиваются как обычные страны, так и лидеры.США не являются исключением. Вместе с тем, американский Госдепартамент провел анализ ситуации и выявил, что предприятия ВПК находятся на подъеме. В 2020 году продажи американского оружия упали на 21% до 138 миллиардов долларов. 2021 год завершился устойчивым ростом доходов отрасли. 2022 год также демонстрирует улучшение поставок американского оружия на фоне роста мировой напряженности.Россия перебросила значительные силы к границам Украины и Беларуси, ввела миротворцев в Казахстан (в настоящий момент контингнет уже выведен). В зарубежных СМИ постоянно подогревается тема возможной агрессии в отношении украины. Назывались различные сроки: 25 декабря, 01, 10 января, теперь нападение прогнозируют на 20 февраля. Потом наверняка еще несколько раз перенесут на весну и лето. Аналогичная тенденция намечается в отношении нападения Китая на Тайвань.Ближний Восток испытывает значительный стресс от пандемического неравенства. Внутри самих Соединенных штатов не утихают социальные волнения.А для представителей ВПК хаос, страх и неуверенность в обществе представляют собой деловую среду, сулящую получением очередных заказов на поставки оружия.Рост социального неравенства также выгоден для продавцов оружия. Потому что, чем больше денег у богатых, тем сильнее их страх перед бедными, и тем больше оружия они купят для защиты своих капиталов.Представители ВПК любых стран всегда находятся в тесном контакте с правительством. США и Великобритания являются одними из самых крупных поставщиков оружия в мире. И неудивительно, что наиболее агрессивная риторика исходит от этих стран.Украина, как один их кризисных регионов, начинает приносить прибыль продавцам оружия. И те, вместе с политиками, будут максмальное время поддерживать напряженность обстановки, чтобы продавать свое оружие.