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Кому война, а кому мать родна: Украинские политики, зарабатывающие в России
18 августа 2018, 20:54 • 157 • В мире
Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян в очередной раз решительно призвал ограничить транспортное сообщение с Россией. При этом жена министра вполне успешно ведет бизнес в нашей стране. О своеобразии «патриотизма» киевских чиновников и о том, кто за него расплачивается – наш материал
Автор:
Петрова Александра
Еще один украинский политик, изо всех сил клеймящий «российскую агрессию», попался на лжи. На этот раз это министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян. На днях он гордо заявил о подписании «исторического документа», устанавливающего новые ограничения в транспортном сообщении с Россией. По словам министра, в Киеве разработан законопроект, предусматривающий полное прекращение железнодорожного и автобусного сообщения Незалежной с Россией.
- приводит РИА Новости слова Омеляна.
Кроме того, загадочно упомянув некий «исторический документ», Омелян сострил, что теперь, мол, «в Москву будут только медведи ходить».
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