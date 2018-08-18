Кому война, а кому мать родна: Украинские политики, зарабатывающие в России

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян в очередной раз решительно призвал ограничить транспортное сообщение с Россией. При этом жена министра вполне успешно ведет бизнес в нашей стране. О своеобразии «патриотизма» киевских чиновников и о том, кто за него расплачивается – наш материал

Автор:

Петрова Александра

Еще один украинский политик, изо всех сил клеймящий «российскую агрессию», попался на лжи. На этот раз это министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян. На днях он гордо заявил о подписании «исторического документа», устанавливающего новые ограничения в транспортном сообщении с Россией. По словам министра, в Киеве разработан законопроект, предусматривающий полное прекращение железнодорожного и автобусного сообщения Незалежной с Россией.

Я считаю, что таким путем мы обезопасим украинцев, которые все еще на свой риск ездят в Россию… Если мы воюем, то нечего туда ездить,

- приводит РИА Новости слова Омеляна.

Кроме того, загадочно упомянув некий «исторический документ», Омелян сострил, что теперь, мол, «в Москву будут только медведи ходить».