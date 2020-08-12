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Кому война, а кому мать родна. Как в Германии видят ситуацию в Белоруссии
12 августа 2020, 17:00 • 211 • Аналитика
За противостоянием силовиков и населения в Белоруссии следит весь мир. Жесткие столкновения, задержания митингующих, аресты журналистов – все это не может остаться незамеченным. Но помимо эмоций, возникающих при просмотре фото и видео с акций протеста, остается место для холодного, в какой-то мере циничного, геополитического анализа ситуации.
Автор издания Handelsblatt, скрупулезно разбирая ситуацию и отмечая дерзость оппозиции, пишет об отсутствии "протестного гена" у белорусов. При этом он сравнивает Белоруссию с соседней Украиной. Видимо, автор подзабыл Майдан с "печеньками Нуланд", натренированными отрядами радикалов, невыполненными обещаниями первых европейских лиц. Именно эти факторы, отсутствующие в Минске, отличают "площу" от "майдана". Да и вообще, сравнение некорректно в связи с тем, что Белоруссия более однородна по религиозному, языковому и этническому признакам. Это вам не Украина с ее трещиной в виде Днепра, делящим страну на запад и восток.
Что касается прочности позиций Александра Лукашенко, ее не стоит преувеличивать, но и преуменьшать не следует. Нынешний президент правит страной с 1994 года, не надо обладать особыми аналитическими способностями, чтобы понять, что за столь длительный срок он смог выстроить и замкнуть на себе всю вертикаль власти. Но… Читая воспоминания современников Февральской революции, поражаешься, что мало кто мог предположить октябрь 1917. Или, например в 1989 году, мог кто-нибудь предположить, что будет в 1991.
По мнению немецкого СМИ, "смена режима возможна, если Лукашенко "бросят" зарубежные страны". В первую очередь Россия. Термин "бросят" не очень понятен, потому что он подразумевает наличие того, что можно бросить. Республика Беларусь – независимое государство, хотя и связанное историей, культурой, экономикой с Россией. Такой ее сделал Лукашенко.
Handelsblatt подытоживает, что ЕС не будет сильно вмешиваться в ситуацию из-за боязни конфронтации с Россией. Хочется надеяться, что не только поэтому. А в первую очередь из-за того, что Запад видит, что происходит на Украине, куда они вмешались. Видят долги страны, непрекращающуюся войну, проблемы с пенсиями, ценами и тарифами на ЖКХ. Понятно, что кому война, а кому мать родна, но хочется верить в человечность и сострадание, а не в холодный и циничный политический анализ.
Боже, храни Беларусь.
Автор Алексей Тимофеев, радио Sputnik
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