Их преступления против человечества были чудовищными. И они получили должное. Правда, некоторые сохранили жизнь. 18 июля 1947 года в тюрьму Шпандау прибыли боссы нацистского режима.

Кому виселица, кому – тюрьма: куда отправились главные нацисты Германии 03:00

За длившимся почти год Нюрнбергским процессом внимательно следил весь мир. Люди жаждали справедливого воздания тем, кто устроил беспрецедентную кровавую бойню. Сотни заседаний сделали открытыми. На них выслушали 360 свидетелей, рассмотрели свыше 200 тысяч письменных показаний. На скамье подсудимых находилось 24 человека: государственные и военные деятели нацистской Германии. И им была предоставлена защита! Все должны было происходить согласно букве закона – никакой самодеятельности. Приговор был суровым. 12-ти подсудимым назначили смертную казнь через повешение. Среди них "преемник" Гитлера Герман Геринг, глава МИД Иоахим фон Риббентроп и начальник штаба вермахта Вильгельм Кейтель. Семеро получили длительные тюремные сроки, вплоть до пожизненного заключения. В их числе главнокомандующий ВМС Эрих Редер и ближайший соратник фюрера Рудольф Гесс. Троих оправдали, один совершил самоубийство, а еще один оказался неизлечимо больным. Никто из приговоренных вину не признал.

© Фото : Nuremberg municipal museums Герман Геринг на скамье свидетелей Нюрнбергского процесса

Тюрьма для военных преступников Шпандау в Западном Берлине встретила новых обитателей как положено: они были преступниками, совершившими тяжкие деяния. Ее полностью переоборудовали: теперь в старинном здании могли находиться только семь человек. Доставили их в Берлин на самолете, прикованными наручниками к американским солдатам. Уже в тюрьме забрали все личные вещи, кроме фотографий. Выдали тюремные робы, разрешили только короткие прогулки. Охраняли и управляли этим заведением союзники, сменявшие друг друга каждый месяц. Принимать на работу немцев даже в качестве "низшего" персонала было категорически запрещено.

А дальше начались серые будни: прекрасный шанс подумать и раскаяться. Впрочем, в раскаянии узников Шпандау никто не нуждался. Речь шла не об одиночных, совершенных по глупости ошибках, а о многолетней осмысленной деятельности, не знавшей исторических примеров. За одним только Гессом, признанным виновным в преступлениях против мира, военных преступлениях и преступлениях против человечности, тянулся огромный шлейф. Главный обвинитель от США Роберт Хьюаут Джексон назвал его фанатиком, управлявшим, надзиравшим и задававшим пропагандистские направления партии, ставшей послушным оружием Гитлера.

© Фото : Deutsches Bundesarchiv (German Federal Archive) Рудольф Гесс

Судьба нацистских преступников сложилась по-разному. Кого-то через 10 лет освободили по состоянию здоровья. Некоторые отсидели "от звонка до звонка". Последний узник Шпандау – Рудольф Гесс – в 1987 году, будучи глубоким 93-летним стариком, наложил на себя руки. Он повесился в своей камере на кабеле электроудлинителя. Свою виселицу, в отличие от бывших единомышленников, он сконструировал лично. После этого тюрьму снесли: ничто не должно было напоминать о злодеях, которые в ней содержались. А пока одни отбывали наказание, суды над другими продолжались. После "большого" Нюренбергского процесса в этом же городе прошла серия "малых". По их итогам было осуждено 97 военных преступников. Параллельно СССР, США, Великобритания и Франция вели судебные разбирательства о расправах над военнопленными и преступлениях сотрудников концлагерей в своих оккупационных зонах. Приговоры тоже были суровыми. По заслугам.

Автор Сергей Ильин, радио Sputnik