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Кому верит Путин? Президент ответил лично: "Я это очень ценю"

19 марта 2020, 18:35  •  127 • Политика
Президент России Владимир Путин лично ответил на вопрос журналиста Андрея Ванденко о том, кому он верит. "Я это очень ценю", - отметил при этом российский лидер.
Процитировав фразу Мюллера из легендарного кинофильма "Семнадцать мгновений весны" режиссёра Татьяны Лиозновой (1973 год) про то, что никому верить нельзя, можно только ему, журналист Андрей Ванденко прямо спросил Владимира Путина, кому верит он.
Президент России ответил, что лично он верит больше всего "настроению простых людей".
"Когда вот я общаюсь с людьми, прямой контакт когда есть, даже если непродолжительный, мне кажется, что я чувствую настроение людей, - пояснил глава государства в интервью для проекта ТАСС "20 вопросов Владимиру Путину. - У меня это ощущение не притупилось, не забылось, для меня это очень важно на самом деле".
Президент ответил также, что верит в искренность людей, подчеркнув, что в России они "очень искренние, понимающие и откровенные".
Путин также заметил, что в беседе кто-то может рассуждать или говорить о проблемах, но при этом подчеркнул один немаловажный момент: "Из проблемы конкретного человека прорисовывается проблема миллионов".
Объясняя разницу в общении между теми же журналистами и обычными гражданами, глава государства отметил, что последние говорят то, что думают. Включая критику. Поскольку разговор идёт от души. "Я это очень ценю, на самом деле для меня это очень важно", - отметил российский лидер.
"И ему нечего оглядываться на то, что начальство скажет. Он вот то, что думает, то и говорит. И критические вещи говорят, и говорят от души то, что нравится или что не нравится", - подчеркнул Путин.

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