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Кому в Новороссии жить хорошо?

27 сентября 2019, 17:24  •  23 • Аналитика

Идем на дно


Донбассу, привыкшему жить на широкую ногу, сегодня крайне нелегко научиться жить в новой реальности. Раньше шахтеры и металлурги зарабатывали вполне приличные деньги. За их счет кормились торговля и сфера услуг. Вокруг крупных заводов процветали десятки, если не сотни крупных и мелких предприятий. Донбасс мог позволить себе жить относительно широко и при этом подкармливать украинский бюджет.




Сегодня зарплата шахтера и металлурга – издевательство над этими тяжелыми и вредными профессиями. 15 тысяч рублей. Столько же (а порой и больше) получает учитель со стажем или квалифицированный медик. Причем у врачей и преподавателей всегда есть возможность найти для себя альтернативные источники заработка (некоторые преподаватели даже освоили технологию репетиторства по «Скайпу»). А вот у сталеваров и шахтеров в случае задержки зарплаты (такое, увы, случается) нет никакого «запасного аэродрома».


В остальных сферах платят еще меньше. Средняя зарплата в торговле, бизнесе, строительстве и т. д. составляет 8-10 тыс. Прожить на эти средства можно, но только при условии рационального расходования средств. Впрочем, голодающих на улицах не видно – более того, народ активно посещает алкомаркеты, на праздники жарит шашлык, а в кафе всегда есть посетители.

В погоне за пенсией


Тяжелее всего приходится старикам, которых по тем или иным причинам Киев лишил пенсии. Минимальная пенсия в ЛДНР составляет около 4 тыс. рублей, понятно, что нормальная жизнь на эти деньги невозможна. Можно более или менее сносно питаться, а вот покупать лекарства или одежду — это уже роскошь. Одинокие пенсионеры Донбасса, лишившиеся из-за украинских властей своих пенсий, действительно находятся на грани выживания. К сожалению, правительство республик пока не справилось с созданием сколько-нибудь эффективных программ помощи для них.

Тем пенсионерам, кому удалось сохранить украинское пособие, живется зачастую проще, чем молодым, если не считать, конечно, тягостной и часто унизительной необходимости раз в два месяца пересекать линию разграничения. Получая две пенсии, многие старики даже имеют возможность поддерживать на плаву детей и внуков. Весь вопрос в том, как долго Киев будет платить. В любой момент Украина может ввести какие-то новые правила и ограничения, после которых пожилые люди в Новороссии окончательно останутся без пенсии.

Новые возможности


Молодежь и люди среднего возраста нашли способ зарабатывать больше, чем предлагает местный рынок труда. Большинство ищет заработок в Интернете. Люди работают в call-центрах, зарабатывают копирайтом и переводами, берутся за все те заработки, на которые в России соблазнится разве что студент или молодая мама. Это смешно и грустно, но сегодня заработать в Интернете можно значительно больше, чем получают шахтеры Донбасса.

В ЛДНР очень низкие налоговые ставки и достаточно узкий ассортимент товаров. Многие мелочи купить попросту невозможно: растворимый какао, аксессуары для электронных сигарет, книги, детали и комплектующие для оргтехники и т. д. В ЛДНР ужасный выбор мобильных телефонов – в основном продаются девайсы малоизвестных брендов. Большая проблема с одеждой – то, что продается, ужасно на вид, некачественно и дорого стоит.

Учитывая низкие налоговые ставки и постепенное искоренение рэкета и «отжимов», все больше и больше народу решается на индивидуальное предпринимательство или же торгует через Интернет. Кто-то возит б/у ноутбуки (пользуются большим спросом, учитывая жуткие цены в магазинах), кто-то под заказ возит одежду, девайсы, посуду, ткань… Многие товары становится проще и дешевле купить в импровизированных интернет-магазинах, чем на рынках.

Оттолкнуться от дна


Учитывая благоприятный налоговый климат, низкие зарплаты и относительно низкие цены на энергоносители, а также наличие огромного количества законсервированных производственных мощностей, Новороссия вполне могла бы не только запустить собственную промышленность, но и привлечь российский или белорусский бизнес. Донбасс мог бы стать вполне пригодной площадкой для аутсорсинга, даже несмотря на проблемы со статусом республик и боевыми действиями вдоль линии разграничения. К сожалению, для этого правительству ЛДНР чего-то не хватает: то ли опыта, то ли инициативы, то ли желания.

Тем не менее, оттолкнуться от дна и всплывать придется, потому что в противном случае республики ждет стремительная деградация. Как ни крути, но конторами по обналичке денежных переводов и интернет-магазинами реальную экономику не заменить. Понимают ли это в Донецке и Луганске? Осознают ли там, что еще немного, и республики либо начнут всплывать, либо утонут?
Егор Махов

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