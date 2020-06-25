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Кому в кризис жить хорошо? Михеев назвал самого преуспевшего

25 июня 2020, 13:00  •  135 • Политика
Политолог Сергей Михеев назвал самого преуспевшего в нелёгкий период в стране. Кому же в кризис на Руси жить хорошо?
По словам политолога, "в кризис в порядке чувствуют себя лишь банки". Он отметил, что только за первые пять месяцев текущего года банки заработали более полутриллиона рублей.
Михеев подчеркнул, что самым преуспевшим в этот период стал Сбербанк.
"Чистая прибыль Сбербанка за май составила 45,1 млрд рублей против 11,4 млрд рублей в апреле", - подчеркнул он в своём Telegram-канале "Железная логика".
Свои выводы Михеев подкрепил данными Банка России, который опубликовал окончательные результаты деятельности банков России за май.
Согласно предоставленным данным, банки не сильно пострадали в период коронавирусной пандемии.
"Единственный игрок, раскрывший отчётность за май, - Сбербанк, на который приходится около половины всего банковского сектора. Его чистая прибыль за месяц составила 45,1 млрд рублей против 11,4 млрд рублей в апреле (тогда банк обеспечил треть месячной прибыли сектора)", - сообщил портал "Октагон".
Ранее учредитель Царьграда Константин Малофеев жёстко прокомментировал деятельность руководства Сбербанка. Если глава крупнейшего банка продолжит проводить свою стратегию, то ничего путного не выйдет. "Вместо помощи заёмщику идёт залоговое рейдерство с отъёмом у заёмщиков залогов, зачастую по стране. Это надо прекратить", - указал Малофеев. Подробнее читайте в материале Царьграда.

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