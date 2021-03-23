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Кому усложнит жизнь облегчённый доступ чиновников к банковской тайне?

23 марта 2021, 15:45  •  66 • Аналитика
Власти получили расширенный доступ к банковской тайне. Ничего революционного в этом новшестве нет: налоговая и раньше могла без проблем получить доступ к банковской тайне. И всё же чем данное нововведение может грозить россиянам?
Сюжет: Банки и финансовый кризис
Для начала разберёмся, о каких изменениях идёт речь. 17 марта вступили в силу поправки в ст. 86 Налогового кодекса, которая дополнилась пунктом 2.1. В нём идёт речь об обязанности банков передавать ряд сведений и документов по запросу.
«Перечень сведений, предоставляемых банками, дополнен правом этих органов запрашивать копии документов, удостоверяющих личность физических лиц, имеющих право доступа к управлению расчётным счётом. То есть банки обязаны будут предоставить информацию, кто, собственно, может распоряжаться счётом – только ли сам владелец или есть ещё другие лица?» – поясняет замдиректора Института налогового менеджмента и экономики недвижимости НИУ ВШЭ Татьяна Школьная. К тому же получить всю эту информацию станет намного проще. Если раньше подобные сведения могли запрашивать только в рамках проводимых проверок, то теперь достаточно лишь мотивированного запроса, подписанного вышестоящим руководством. Понятно, что получить такой запрос будет значительно легче.
Нашли предлог
Все эти изменения сделаны ради одного – чтобы ещё эффективнее бороться с отмыванием средств, нелегальной обналичкой и выводом капиталов. Действительно, многие фирмы по обналичке специально регистрируются на неких подставных людей, тогда как реальные бенефициары бизнеса остаются в тени. Вот только, считают эксперты, властям вовсе не обязательно знать паспортные данные бенефициаров бизнеса, чтобы выйти на них. «Грамотные аналитики могут вычислить очень много данных, не имея доступа к самим данным. Достаточно отслеживать количество транз­акций с банковского счёта, отслеживать транзакции по покупкам-продажам», – поделился с «Нашей Версией» эксперт по кибербезопасности, гендиректор Atlant Security Александр Свердлов. И правда, те же Google или Facebook на основе одной лишь статистики могут узнать о человеке всю подноготную. «Государство же может определить вашу личность с точностью 100%. Так что чиновникам вообще не нужна для этого копия вашего паспорта, – продолжает Александр Свердлов. – Да и жульническими схемами занимается менее 1% населения страны, выявить аналитическим способом этих людей несложно». К сожалению, при излишней ретивости отдельных сотрудников новые полномочия могут рикошетом задеть остальные 99% населения.

Какие сведения банкиры будут передавать в ФНС

  • Копии паспортов лиц, которые имеют доступ к деньгам на счёте
  • Доверенности на получение денег со счёта
  • Договор на открытие счёта и использование интернет-банкинга
  • Карточки с образцами подписей и оттиска печати
  • Информацию о бенефициарах и выгодоприобретателях
  • Сведения о представителях клиента
    • Придут за всеми
    Тут стоит вспомнить, как несколько лет назад власти уже ужесточали законодательство под предлогом борьбы с преступностью. Хрестоматийный пример – № 115-ФЗ о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путём. Чиновники поручили банкирам отслеживать не только сомнительные транзакции потенциальных наркодилеров и торговцев оружием, но и «вылавливать» более сложные экономические преступления. Итогом этой борьбы стало то, что теперь заблокировать карту банк может без особой на то причины. А порой компаниям и обычным лицам закрывают счета банкиры из-за перестраховки. Не успел клиент объясниться за пару непонятных банку операций – получай блокировку.
    Мы с вами давно попадаем в ловушку удобства. Нас не заставляют заполнять анкету, а потихоньку собирают в Сети данные про нас. Ведь всем удобно искать информацию не по сайтам, а через поисковик. Государство всё меньше будет просить рассказать о своих доходах, а будет приглядывать за расходами. Тут мы сами уходим от наличных и переходим на карты ради удобства и кешбэков, сообщая во все инстанции мигом о сделанной покупке. Похоже, что за расширением доступа к банковской тайне стоит прежде всего желание государства упростить персонализацию накопленных данных о доходах и расходах. Даже по официальным оценкам, сегодня порядка 30–40% россиян получают зарплаты в конвертах. Наивно было бы полагать, что все эти люди по итогам года заполняют налоговые декларации. «А это значит, рано или поздно придут ко всем. Причём за доходами и расходами будут следить в реальном времени, – отмечает гендиректор платформы по работе с самозанятыми «Рокет Ворк» Анастасия Ускова. – Подобное уже протестировали на самозанятых – в их личных кабинетах есть все чеки за оказанные услуги, отражаются поступления и рассчитывается налог».
    Кстати, попытки отслеживать доходы и расходы уже предпринимались: порой банки отказывали клиентам в снятии со счёта 300–400 тыс. рублей, требуя справку о происхождении денег. В случае если начнут пристально следить за движением средств на счетах, да ещё и смогут доказать неуплату налогов, справкой о происхождении денег не обойдёшься. «Если не уплачен налог в течение трёх финансовых лет подряд на сумму 2,7 млн рублей и более, то должника ждёт штраф от 100 до 300 тыс. рублей или в размере его заработной платы за один-два года. В противном случае – принудительные работы и даже лишение свободы сроком на два года, – рассказывает старший управляющий парт­нёр юридической компании PG Partners Полина Гусятникова. – Если сумма больше 13,5 млн, то наказание ещё строже».
    То, что государство решило озаботиться контролем денег в карманах граждан, очевидно. Недаром только что прозвучала идея перестать платить пособия тем, кто только прикидывается малоимущим. Денег у государства становится меньше, а казну надо пополнять. Россияне долго пользовались возможностями получать серую зарплату, живя на скрываемые доходы. Теперь этому, похоже, решено положить конец.

    Кстати

    Фактическое исчезновение банковской тайны чревато ещё одной опасностью.
    Корреспондент «Нашей Версии» без труда обнаружил в поисковиках множество фирм, предлагающих «пробить в базе». Одна из них за скромную плату предложила получить всю информацию об имеющихся банковских счетах того или иного физлица, заботливо собранную государством. Связавшись с менеджером-консультантом, мы выяснили, что за дополнительную плату можно будет получить и выписки по этим самым счетам. «Сначала счета выявить надо, чтобы выяснить их номера и количество, затем будет ясна стоимость выписок, – пояснил консультант. – Стоимость выявления – 1600 рублей, срок – один день. По выпискам – до 14 рабочих дней, цена зависит от количества».
    Только в 2019 году в СМИ появилась информация о том, что в интернет утекли персональные данные 20 млн россиян. Чиновники, впрочем, эту публикацию назвали провокацией. Между тем аналитики утверждают, что массовые сливы и открытые продажи баз данных в интернете и не требуются. «Сливы информации из госучреждений случаются постоянно, – констатирует Александр Свердлов. – В информационных отделах и отделах кибербезопасности работают не очень квалифицированные кадры. Поэтому стоит говорить не только о сливах, но и просто о защите информации. В госучреждениях защита обеспечена не очень качественно».

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