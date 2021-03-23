Кому усложнит жизнь облегчённый доступ чиновников к банковской тайне?

Власти получили расширенный доступ к банковской тайне. Ничего революционного в этом новшестве нет: налоговая и раньше могла без проблем получить доступ к банковской тайне. И всё же чем данное нововведение может грозить россиянам?

Сюжет: Банки и финансовый кризис

Для начала разберёмся, о каких изменениях идёт речь. 17 марта вступили в силу поправки в ст. 86 Налогового кодекса, которая дополнилась пунктом 2.1. В нём идёт речь об обязанности банков передавать ряд сведений и документов по запросу.

«Перечень сведений, предоставляемых банками, дополнен правом этих органов запрашивать копии документов, удостоверяющих личность физических лиц, имеющих право доступа к управлению расчётным счётом. То есть банки обязаны будут предоставить информацию, кто, собственно, может распоряжаться счётом – только ли сам владелец или есть ещё другие лица?» – поясняет замдиректора Института налогового менеджмента и экономики недвижимости НИУ ВШЭ Татьяна Школьная. К тому же получить всю эту информацию станет намного проще. Если раньше подобные сведения могли запрашивать только в рамках проводимых проверок, то теперь достаточно лишь мотивированного запроса, подписанного вышестоящим руководством. Понятно, что получить такой запрос будет значительно легче.

Нашли предлог

Все эти изменения сделаны ради одного – чтобы ещё эффективнее бороться с отмыванием средств, нелегальной обналичкой и выводом капиталов. Действительно, многие фирмы по обналичке специально регистрируются на неких подставных людей, тогда как реальные бенефициары бизнеса остаются в тени. Вот только, считают эксперты, властям вовсе не обязательно знать паспортные данные бенефициаров бизнеса, чтобы выйти на них. «Грамотные аналитики могут вычислить очень много данных, не имея доступа к самим данным. Достаточно отслеживать количество транз­акций с банковского счёта, отслеживать транзакции по покупкам-продажам», – поделился с «Нашей Версией» эксперт по кибербезопасности, гендиректор Atlant Security Александр Свердлов. И правда, те же Google или Facebook на основе одной лишь статистики могут узнать о человеке всю подноготную. «Государство же может определить вашу личность с точностью 100%. Так что чиновникам вообще не нужна для этого копия вашего паспорта, – продолжает Александр Свердлов. – Да и жульническими схемами занимается менее 1% населения страны, выявить аналитическим способом этих людей несложно». К сожалению, при излишней ретивости отдельных сотрудников новые полномочия могут рикошетом задеть остальные 99% населения.

Какие сведения банкиры будут передавать в ФНС

Копии паспортов лиц, которые имеют доступ к деньгам на счёте Доверенности на получение денег со счёта Договор на открытие счёта и использование интернет-банкинга Карточки с образцами подписей и оттиска печати Информацию о бенефициарах и выгодоприобретателях Сведения о представителях клиента

Придут за всеми

Тут стоит вспомнить, как несколько лет назад власти уже ужесточали законодательство под предлогом борьбы с преступностью. Хрестоматийный пример – № 115-ФЗ о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путём. Чиновники поручили банкирам отслеживать не только сомнительные транзакции потенциальных наркодилеров и торговцев оружием, но и «вылавливать» более сложные экономические преступления. Итогом этой борьбы стало то, что теперь заблокировать карту банк может без особой на то причины. А порой компаниям и обычным лицам закрывают счета банкиры из-за перестраховки. Не успел клиент объясниться за пару непонятных банку операций – получай блокировку.

Мы с вами давно попадаем в ловушку удобства. Нас не заставляют заполнять анкету, а потихоньку собирают в Сети данные про нас. Ведь всем удобно искать информацию не по сайтам, а через поисковик. Государство всё меньше будет просить рассказать о своих доходах, а будет приглядывать за расходами. Тут мы сами уходим от наличных и переходим на карты ради удобства и кешбэков, сообщая во все инстанции мигом о сделанной покупке. Похоже, что за расширением доступа к банковской тайне стоит прежде всего желание государства упростить персонализацию накопленных данных о доходах и расходах. Даже по официальным оценкам, сегодня порядка 30–40% россиян получают зарплаты в конвертах. Наивно было бы полагать, что все эти люди по итогам года заполняют налоговые декларации. «А это значит, рано или поздно придут ко всем. Причём за доходами и расходами будут следить в реальном времени, – отмечает гендиректор платформы по работе с самозанятыми «Рокет Ворк» Анастасия Ускова. – Подобное уже протестировали на самозанятых – в их личных кабинетах есть все чеки за оказанные услуги, отражаются поступления и рассчитывается налог».

Кстати, попытки отслеживать доходы и расходы уже предпринимались: порой банки отказывали клиентам в снятии со счёта 300–400 тыс. рублей, требуя справку о происхождении денег. В случае если начнут пристально следить за движением средств на счетах, да ещё и смогут доказать неуплату налогов, справкой о происхождении денег не обойдёшься. «Если не уплачен налог в течение трёх финансовых лет подряд на сумму 2,7 млн рублей и более, то должника ждёт штраф от 100 до 300 тыс. рублей или в размере его заработной платы за один-два года. В противном случае – принудительные работы и даже лишение свободы сроком на два года, – рассказывает старший управляющий парт­нёр юридической компании PG Partners Полина Гусятникова. – Если сумма больше 13,5 млн, то наказание ещё строже».

То, что государство решило озаботиться контролем денег в карманах граждан, очевидно. Недаром только что прозвучала идея перестать платить пособия тем, кто только прикидывается малоимущим. Денег у государства становится меньше, а казну надо пополнять. Россияне долго пользовались возможностями получать серую зарплату, живя на скрываемые доходы. Теперь этому, похоже, решено положить конец.

Кстати