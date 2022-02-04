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Кому пытается отомстить Турция, подогревая войну на Украине?

04 февраля 2022, 00:55  •  48 • Политика
Бенефициаров войны на Украине великое множество. Среди них и Турция. Чего пытаются добиться турецкие ястребы, подогревая войну у наших границ?
Кандидат исторических наук, обозреватель "Первого русского" Сергей Латышев насчитал более 20 выгодоприобретателей войны на Украине. И если с первым всё понятно - это США, то остальные участники рейтинга весьма примечательны. В этой небольшой версии анализа Латышева остановимся на роли Турции в подогревании противостояния на Украине.
Турции наш аналитик присудил почётное пятое место. Наши турецкие партнёры ни в коем случае не рвут сотрудничество, однако работать предпочитают в выгодных для себя сферах, отделяя украинский вопрос. Не зря президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не признаёт Крым. Или, например, не стесняется приветствовать украинских военных скандальным "Слава Украине!". А ещё турки поставили Украине беспилотники "Байрактар", которые, без сомнения, будут использоваться и уже используются в военном противостоянии на юго-востоке страны.
Понятно, что это не просто бизнес-решение. Это была очевидная попытка создать для России дополнительные проблемы и отомстить,
- считает Латышев.
Аналитик разложил аргументы по пунктам. Так за что нам мстить?
Во-первых, за поражения во всех прошлых войнах, крайне болезненные для турецкой гордости, после которых Блистательная Порта перестала быть не только великой, но и вообще империей.
Во-вторых, конкретная месть за Крым, который Россия увела из-под носа турок, как, впрочем, и американцев, и китайцев, в 2014 году.
В-третьих, это месть и одновременно демонстрация "равноправия" по отношению к вмешательству России в Сирии, которую турки по-прежнему считают своей отбившейся 100 лет назад от рук колонией, с которой могут делать всё что хотят. Рассуждают они примерно так: вы, дескать, вмешались и сорвали наши планы в нашей зоне влияния, значит, имеем такое же право аналогичным образом, по просьбе Киева, действовать в вашей зоне, тем более что весь юг Украины - это в прошлом вообще наша земля.
В-четвёртых, Турция крайне заинтересована связать войной силы и ресурсы России на Украине, чтобы получить больше свободы рук в Закавказье и Средней Азии. Там турки обхаживают тюрок и суннитов, делая вид, что это вовсе не русская зона влияния, а что речь идёт об их долге по оформлению "тюркского мира" - вплоть до Якутии и Синьцзяна. С последующим воссозданием новой Османской империи.
В-пятых, напакостить России на Украине - это лучший способ оказать услугу Вашингтону, заслужить редкую благодарность от американцев и удружить Англии - основному западному партнёру эрдогановской Турции, осуществляющему, как и в прошлом, свои геополитические интриги против России сплошь и рядом турецкими руками.
Как видим, Турция будет среди основных выгодополучателей войны на Украине и на этом ещё хорошо заработает. Поэтому и участвует в её разжигании. В том числе, чтобы поторговаться - вы нам уступите здесь, а мы вам - там,
- резюмировал Сергей Латышев.
Полная версия анализа доступна в расширенном материале "Первого русского".

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