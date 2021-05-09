Кому Путин звонит чаще всего: Назван абсолютный лидер

Аналитики раскрыли, кому Путин звонит чаще всего. Абсолютным лидером оказался глава Турции Эрдоган.

Президент России Владимир Путин за последний год чаще всего звонил главе Турции Реджепу Тайипу Эрдогану. К такому выводу пришли эксперты, проанализировав все телефонные звонки главы государства.

Для исследования был взят период с 7 мая 2020 года по 7 мая 2021 года. За это время Путин провёл 175 телефонных разговоров. При этом большинство из них было в страны Ближнего Востока.

Абсолютный лидер по телефонному общению с Путиным – Эрдоган: 14 звонков за прошедший год,

- цитирует "Коммерсантъ" данные исследования.

Также отмечается, что президент России стал реже звонить в страны СНГ и США.