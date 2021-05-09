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Кому Путин звонит чаще всего: Назван абсолютный лидер
09 мая 2021, 16:20 • 295 • Политика
Аналитики раскрыли, кому Путин звонит чаще всего. Абсолютным лидером оказался глава Турции Эрдоган.
Президент России Владимир Путин за последний год чаще всего звонил главе Турции Реджепу Тайипу Эрдогану. К такому выводу пришли эксперты, проанализировав все телефонные звонки главы государства.
Для исследования был взят период с 7 мая 2020 года по 7 мая 2021 года. За это время Путин провёл 175 телефонных разговоров. При этом большинство из них было в страны Ближнего Востока.
- цитирует "Коммерсантъ" данные исследования.
Также отмечается, что президент России стал реже звонить в страны СНГ и США.
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