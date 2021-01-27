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Кому Путин грозил пальцем на Давосе: До "секретного общения" сигнал получил "золотой миллиард"

27 января 2021, 19:35  •  298 • Политика
Президент России Владимир Путин выступил на Всемирном экономическом форуме. Выступление получилось спокойным и вместе с тем эмоциональным. Президент, говоря об опасных иллюзиях, грозил пальцем. А затем и вовсе было запущено "секретное общение". Кроме того, Путин направил сигнал "золотому миллиарду".
Формат события в этом году предполагал онлайн-общение. Владимир Путин донёс до аудитории опасения России, связанные с попытками цифровых гигантов захватить мир. Попытки мы только что наблюдали в США, когда выборы президента сопровождались глобальным манипулированием общественным мнением. Кроме того, в России пустить корни пытается корпорация Google. Путин своей речью напомнил о позиции России, которая не планирует быть "послушным сателлитом".
Когда президент говорил об игнорировании реальных человеческих интересов, пришлось даже погрозить пальцем. Путин подчеркнул, что это "опасная иллюзия" - не обращать внимания на реальные проблемы. Не менее опасным становится манипулирование государствами, где врагов назначают.
В то же время Владимир Путин добавил, что Россия нацелена на конструктивное общение со странами мира. А дальше, как отметил журналист кремлёвского пула Дмитрий Смирнов в личном телеграм-канале, началась закрытая часть события:
"А дальше пошло самое интересное: закрытая часть общения Путина с участниками форума в Давосе. За секретное общение с Путиным западное сообщество этих бизнесменов не похвалит!" - полагает Смирнов.
Добавим лишь, что Владимир Путин направил сегодня и сигнал так называемому "золотому миллиарду":
"Абсолютно ясно, что мир не может идти по пути построения экономики, работающей на миллион человек или даже на "золотой миллиард". Это просто деструктивная позиция. Такая модель по определению неустойчива. Недавние события, в том числе миграционные кризисы, вновь это подтвердили", - подчеркнул российский лидер.

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