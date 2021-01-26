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Кому принадлежит "дворец Путина"? В Кремле заговорили об именах владельцев

26 января 2021, 15:10  •  211 • Политика
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о так называемом "дворце Путина" в Геленджике, сообщил, что, очевидно, владельцем здания "является предприниматель". Один или несколько. Однако тут же проговорил, что "наверное, Кремль не имеет никакого права разглашать имена этих владельцев".
После скандального "расследования" Алексея Навального о так называемом "дворце Путина" в Геленджике, о котором сам глава государства высказался накануне весьма иронично и прямо заявил, что ничего подобного у него или его семьи никогда не было, страсти по видео не утихают.
Теперь в прессе пытаются вычислить владельцев "дворца Путина". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о нём, сообщил, что, очевидно, владельцем здания "является предприниматель". В Кремле напомнили о том, что речь идёт о хорошо известном в городе объекте.
По словам Пескова, "один или несколько, прямо или опосредованно владеют этим объектом". Однако, когда разговор зашёл об именах владельцев, он не стал их раскрывать, объяснив, что "наверное, Кремль не имеет никакого права разглашать".
"И мы не собираемся этого делать, - подчеркнул пресс-секретарь президента России. - Это просто было бы некорректно".
Напомним, ранее Владимир Путин во время видеоконференции со студентами уточнил, что сам он фильм Навального целиком не смотрел, поскольку просто нет свободного времени на это. Но видеоподборки, которые подготовили его помощники, пролистал. При этом президент поймал авторов "расследования" на явном монтаже и компиляции видео. В частности, на моменте купания Путина.
"Скучно, девочки", - процитировал с улыбкой Путин слова известного в России персонажа. - Ну, хоть чего-нибудь попридумывали ещё".
О том, что в фильме Навального показано враньё, ранее сообщал и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он также говорил о компиляции материалов.

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