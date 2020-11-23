|
Кому принадлежит Карабах? Путин порассуждал о статусе республики
23 ноября 2020, 12:05 • 41 • Политика
Президент России Владимир Путин порассуждал на тему статуса Нагорного Карабаха. Он напомнил, кому принадлежит республика, если отвечать на вопрос с точки зрения международного права.
Владимир Путин в эфире телеканала "Россия-1" высказал своё мнение по вопросу территориальной принадлежности Нагорного Карабаха.
Российский лидер напомнил, что Армения не признала независимость и суверенитет республики.
"Это означало, что, с точки зрения международного права, и Нагорный Карабах, и все прилегающие к нему районы являлись и являются неотъемлемой частью территории Азербайджанской республики", - заявил Путин.
Он подчеркнул, что, согласно условиям членства в ОДКБ, Россия не обязана была вмешиваться в конфликт. Только агрессия в отношении территории страны-участницы этого договора обязывала бы Москву предпринять какие-либо действия.
"На территорию Армянской республики никто не покушался, и это не давало нам никакого права принять прямое участие в боевых действиях", - подчеркнул Путин, добавив, что Москва полностью выполняла свои обязательства в рамках военно-технического сотрудничества с Ереваном.
41
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
18 ноября 2020, 18:25
|
21 ноября 2020, 15:10
|
18 ноября 2020, 16:35
|
16 ноября 2020, 13:15
|
23 ноября 2020, 01:05
|
20 ноября 2020, 06:10
|
17 ноября 2020, 21:20