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Кому принадлежит Карабах? Путин порассуждал о статусе республики

23 ноября 2020, 12:05  •  41 • Политика
Президент России Владимир Путин порассуждал на тему статуса Нагорного Карабаха. Он напомнил, кому принадлежит республика, если отвечать на вопрос с точки зрения международного права.
Владимир Путин в эфире телеканала "Россия-1" высказал своё мнение по вопросу территориальной принадлежности Нагорного Карабаха.
Российский лидер напомнил, что Армения не признала независимость и суверенитет республики.
"Это означало, что, с точки зрения международного права, и Нагорный Карабах, и все прилегающие к нему районы являлись и являются неотъемлемой частью территории Азербайджанской республики", - заявил Путин.
Он подчеркнул, что, согласно условиям членства в ОДКБ, Россия не обязана была вмешиваться в конфликт. Только агрессия в отношении территории страны-участницы этого договора обязывала бы Москву предпринять какие-либо действия.
"На территорию Армянской республики никто не покушался, и это не давало нам никакого права принять прямое участие в боевых действиях", - подчеркнул Путин, добавив, что Москва полностью выполняла свои обязательства в рамках военно-технического сотрудничества с Ереваном.

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