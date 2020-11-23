Кому принадлежит Карабах? Путин порассуждал о статусе республики

Владимир Путин в эфире телеканала "Россия-1" высказал своё мнение по вопросу территориальной принадлежности Нагорного Карабаха.

Российский лидер напомнил, что Армения не признала независимость и суверенитет республики.

"Это означало, что, с точки зрения международного права, и Нагорный Карабах, и все прилегающие к нему районы являлись и являются неотъемлемой частью территории Азербайджанской республики", - заявил Путин.

Он подчеркнул, что, согласно условиям членства в ОДКБ, Россия не обязана была вмешиваться в конфликт. Только агрессия в отношении территории страны-участницы этого договора обязывала бы Москву предпринять какие-либо действия.

"На территорию Армянской республики никто не покушался, и это не давало нам никакого права принять прямое участие в боевых действиях", - подчеркнул Путин, добавив, что Москва полностью выполняла свои обязательства в рамках военно-технического сотрудничества с Ереваном.