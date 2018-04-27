Кому Польшу? ЕС планирует оставить Варшаву без денег • 134 • Аналитика Правительство Польши взволновано: ждёт тревожных вестей из Брюсселя.







2 мая Еврокомиссия опубликует проект бюджета ЕС на 2021-2028 годы. По предварительным сведениям, документ предполагает значительное сокращение выделения средств восточноевропейским членам организации.





Несмотря на то, что детали нового финансового плана ЕС продолжают оставаться за кадром, польские политики заблаговременно обсуждают потенциальную угрозу для экономики, используя повод в своих политических интересах.



Накануне в эфире «Польского радио» выход из ситуации пытались найти депутат от оппозиционной партии «Гражданская платформа» Адам Шейнфельд и представитель правящей партии «Право и справедливость» Рышард Чарнецкий.



Наиболее интересной стала риторика последнего собеседника, который объяснил намерения Брюсселя пересмотреть объем финансовой помощи странам Восточной Европы исключительно внешними обстоятельствами. Как отметил политик, возможное уменьшение дотаций в польскую экономику может стать следствием выхода Великобритании из Евросоюза, ежегодно отчислявшей в европейский бюджет 14 миллиардов евро. Также недополучение финансовых средств господин Чарнецкий связал с экономическим кризисом в Южной Европе. Иными словами, деньги, которые в 2014–2020 годах (бюджет ЕС планируется на 7 лет. – Прим. авт.) были рассчитаны на поддержание экономики Польши, Венгрии, Чехии и Словакии, через 3 года начнут получать Греция, Болгария или Хорватия.



В возможном перераспределении финансовых потоков в пользу южной части ЕС депутат правящей партии увидел определенную несправедливость. Политик отметил, что, в отличие от Польши, поддерживавшей политический курс в соответствии с рекомендациями Брюсселя, Греция, Кипр и другие южные представители не отличались прилежным выполнением наставлений «старшего брата». Очевидно, демонстративные обвинения Польшей доноров ЕС (главным образом речь идет о Германии) в несправедливом распределении средств заостряют ряд вопросов.



Напомним, заявляющий о «прилежности поведения» польский участник в последнее время регулярно становился источником проблем и конфликтов в европейском сообществе. Так, миграционный кризис продолжает оставаться одним из главных предметов, создающим недоверие в отношениях Польши и Евросоюза. Напомним, польское руководство отказывается от размещения на своей территории беженцев в рамках программы переселения в Европейском союзе. Политики заявляют, что в республику регулярно прибывают тысячи украинских граждан, в связи с чем требуют от Брюсселя снять обязательства по размещению мигрантов, попавших в Европу с Ближнего Востока и из Северной Африки.



Кроме того, не выдерживает критики реализуемая Варшавой судебная реформа, нарушающая принцип разделения властей: в соответствии с принятыми поправками система правосудия Польши должна подчиняться правящей партии.



Также отдельного рассмотрения требует политика руководства по переписыванию истории. Ранее Варшава потребовала от главного спонсора Евросоюза возместить ущерб, нанесенный гитлеровской Германией в 1939-45 годах. Экс-министр обороны республики Антоний Мачеревич отметил, что решение о прощении долговых обязательств принимала Польская Народная Республика, которая оставалась, по мнению Мачеревича, «советской колонией», не имеющей ничего общего с нынешним государством.



Шансов получить финансовую поддержку в прежнем объеме у страны действительно не так много, при этом нельзя не сказать об ограниченности инструментов, которыми действующее руководство может изменить ситуацию в свою пользу. Создаваемая польскими политиками русофобская истерия перестает пользоваться спросом, что ведет к потере Варшавой (главным поставщиком антироссийских инициатив) политических позиций на международной арене.



Отдельные политики уже заявляют о необходимости выхода Польши из состава ЕС. Это может случиться в том случае, если объем финансовых отчислений не оправдает европейских ожиданий.



Однако подобное поведение можно назвать хорошей миной при плохой игре. В конечном итоге желающих посадить на шею дотационное государство много не найдётся. 2 мая Еврокомиссия опубликует проект бюджета ЕС на 2021-2028 годы. По предварительным сведениям, документ предполагает значительное сокращение выделения средств восточноевропейским членам организации.Несмотря на то, что детали нового финансового плана ЕС продолжают оставаться за кадром, польские политики заблаговременно обсуждают потенциальную угрозу для экономики, используя повод в своих политических интересах.Накануне в эфире «Польского радио» выход из ситуации пытались найти депутат от оппозиционной партии «Гражданская платформа» Адам Шейнфельд и представитель правящей партии «Право и справедливость» Рышард Чарнецкий.Наиболее интересной стала риторика последнего собеседника, который объяснил намерения Брюсселя пересмотреть объем финансовой помощи странам Восточной Европы исключительно внешними обстоятельствами. Как отметил политик, возможное уменьшение дотаций в польскую экономику может стать следствием выхода Великобритании из Евросоюза, ежегодно отчислявшей в европейский бюджет 14 миллиардов евро. Также недополучение финансовых средств господин Чарнецкий связал с экономическим кризисом в Южной Европе. Иными словами, деньги, которые в 2014–2020 годах (бюджет ЕС планируется на 7 лет. – Прим. авт.) были рассчитаны на поддержание экономики Польши, Венгрии, Чехии и Словакии, через 3 года начнут получать Греция, Болгария или Хорватия.В возможном перераспределении финансовых потоков в пользу южной части ЕС депутат правящей партии увидел определенную несправедливость. Политик отметил, что, в отличие от Польши, поддерживавшей политический курс в соответствии с рекомендациями Брюсселя, Греция, Кипр и другие южные представители не отличались прилежным выполнением наставлений «старшего брата». Очевидно, демонстративные обвинения Польшей доноров ЕС (главным образом речь идет о Германии) в несправедливом распределении средств заостряют ряд вопросов.Напомним, заявляющий о «прилежности поведения» польский участник в последнее время регулярно становился источником проблем и конфликтов в европейском сообществе. Так, миграционный кризис продолжает оставаться одним из главных предметов, создающим недоверие в отношениях Польши и Евросоюза. Напомним, польское руководство отказывается от размещения на своей территории беженцев в рамках программы переселения в Европейском союзе. Политики заявляют, что в республику регулярно прибывают тысячи украинских граждан, в связи с чем требуют от Брюсселя снять обязательства по размещению мигрантов, попавших в Европу с Ближнего Востока и из Северной Африки.Кроме того, не выдерживает критики реализуемая Варшавой судебная реформа, нарушающая принцип разделения властей: в соответствии с принятыми поправками система правосудия Польши должна подчиняться правящей партии.Также отдельного рассмотрения требует политика руководства по переписыванию истории. Ранее Варшава потребовала от главного спонсора Евросоюза возместить ущерб, нанесенный гитлеровской Германией в 1939-45 годах. Экс-министр обороны республики Антоний Мачеревич отметил, что решение о прощении долговых обязательств принимала Польская Народная Республика, которая оставалась, по мнению Мачеревича, «советской колонией», не имеющей ничего общего с нынешним государством.Шансов получить финансовую поддержку в прежнем объеме у страны действительно не так много, при этом нельзя не сказать об ограниченности инструментов, которыми действующее руководство может изменить ситуацию в свою пользу. Создаваемая польскими политиками русофобская истерия перестает пользоваться спросом, что ведет к потере Варшавой (главным поставщиком антироссийских инициатив) политических позиций на международной арене.Отдельные политики уже заявляют о необходимости выхода Польши из состава ЕС. Это может случиться в том случае, если объем финансовых отчислений не оправдает европейских ожиданий.Однако подобное поведение можно назвать хорошей миной при плохой игре. В конечном итоге желающих посадить на шею дотационное государство много не найдётся. Автор: Владимир Сергеев Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники Загрузка... 134 Источник Похожие новости Армянский провал российской мягкой силы Что общего у дела Скрипалей и мандата на бомбёжки Сирии? "Слил" ли Ким Чен Ын свою ракетно-ядерную программу США или нет? (часть 2)

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