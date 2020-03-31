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Кому под силу покончить с пандемией

31 марта 2020, 12:35  •  19 • Война
Коронавирус меняет миропорядок
Коронавирус, распространившийся по миру, заслонил собой все новости. Кажется, ничего важнее вируса для человечества не существует. Вокруг только и разговоров, что о пандемии. И, несмотря на принимаемые повсеместно меры, ясности в отношении этой заразы нет.
Всего в мире 262 страны. Если верить СМИ, COVID-19 зафиксирован в 190 странах. В общей сложности на 29 марта насчитывалось 683 010 заболевших, 145 614 выздоровевших и 32 104 умерших. При этом умирают больные не от самого вируса, а от осложнений, вызванных им. Летальность в среднем равна 4,7%. В среднем, потому что в разных странах по-разному. И если в США смертность – 1,8%, в Китае – 4%, в Италии – 11%, то, например, в Ливии, Сомали, Центрально-Африканской Республике – 0%. В России эта цифра равна 0,5%.
У большинства заболевших болезнь протекает в лёгкой форме, почти незаметно. Да и сам вирус – не какой-то неизвестный зверь. Коронавирусы и раньше поражали человека: в 2002-м, в 2015 году. В 2020 году ничего невиданного не произошло.
Конечно, когда говорят, что 28 марта в Италии поставлен рекорд по числу смертей – 969 человек за день, это производит впечатление. Однако мы ведь не слышим, сколько человек умирает в день при эпидемии гриппа или от других болезней. Абсолютные цифры обычно ни о чём не говорят, лишь вводят в заблуждение.
Информация – в сравнении.
Не раз отмечалось, что, по данным ВОЗ, ежегодно в мире от гриппа умирает 650 000 человек. Только в России с гриппом связывают почти 10 000 смертей каждый год. Вырастет ли число умерших от коронавируса до цифры 650 тысяч – неизвестно. Однако в любом случае, повторяю, ничего невиданного сегодня не происходит. Эпидемия кори была бы намного страшнее.
Бродвей эпохи коронавируса. Фото REUTERS/Jeenah Moon
В 2009 г. в 214 странах бушевал свиной грипп H1N1. Были инфицированы 1 632 258 человек. Умерли 284 500 человек. То есть смертность достигала 17,4%. Сегодня даже в Италии процент смертности ниже. Да, конечно, пик эпидемии впереди. Однако, во-первых, в отличие от Европы и США страны Восточной Азии – Китай, Южная Корея, Япония – уже сумели остановить распространение болезни. А во-вторых, разве в 2009 г. кто-то объявлял пандемию, вводил карантин (образца 2020 года), сеял панику? Ничего этого не было. Так, может, кому-то понадобилось распустить ужас по всему миру, запугать людей, заставить их забыть обо всём, кроме вспышки очередной ОРВИ?
Однако попробуем найти в происходящем нечто полезное. Хотя бы то, что у кого-то приоткрываются глаза на современное мироустройство. Коронавирус помог выяснить, что Запад – не земля обетованная с совершенной организацией жизни, высокой культурой, развитой цивилизацией. Ибо уровень цивилизации определяется не привычкой улыбаться без всякого повода, а уровнем развития и многообразием форм общественно-экономической жизни – не фасадами больниц и поликлиник.
Итальянские медсёстры в отчаянии. Фото AFP/PAOLO MIRANDA
А что мы видим? Медицина, названная рейтинговыми агентствами «лучшей в мире», не в состоянии справиться с эпидемией вирусной инфекции. Государство не может обеспечить порядок и безопасность – в Италии вспыхивают бунты, нападения на аптеки и магазины стали обычным делом. Страховые компании не выполняют обязательства: в Англии, как сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, обнулили медицинские страховки, тест для желающих стоит 450 фунтов. В Испании активизировались аферисты, спекулирующие валютой, масками, тестами на коронавирус, лекарствами. Голландия и Бельгия практикуют отвратительно грубый социал-дарвинизм; там утверждают, что пожилых людей не стоит класть в больницы и уже наладили «естественный отбор»: «Не привозите слабых пациентов и пожилых людей в больницу. Мы не сможем сделать для них большего, чем предоставить им хорошую паллиативную помощь, которую они уже и так получают в доме престарелых. Класть их в больницу умирать негуманно» (руководитель отдела гериатрии в Генте Неле Ван Ден Нортгейт). А о солидарности стран-членов Европейского вроде бы союза (люди среднего и старшего поколения в России помнят, что такое настоящий Союз!) уже никто не заикается.
Запад гордится демократией, прагматизмом, индивидуализмом. Но слабо сознаёт, что всё это уместно в условиях благодушной расслабленности и совершенно бесполезно, когда нужна мобилизация народа, когда государство должно стать единым механизмом, в котором отлажены все детали. Такую модель государственного устройства и демонстрирует сейчас миру Китай.
Сравнивая сегодня положение дел с эпидемией в Евросоюзе и в Поднебесной, многие говорят о превосходстве китайской модели государственного управления над западной. В том числе о превосходстве китайской организации здравоохранения. В КНР уже объявили о прекращении карантина. «Эпидемия, – пишет «Жэньминь жибао», – это большой тест на проверку системы и способностей государственного управления». Действительно так. Пока в ЕС рассуждают о «взаимопомощи», оставаясь каждый сам за себя и стремясь извлечь выгоду даже из инфекции, Китай усилиями своих политических руководителей объединился. Та же «Жэньминь жибао» пишет, что китайская система основана «на воле народа, защите прав и интересов населения, стимулировании новаторства и жизнеспособности людей».
А ведь России всё это памятно; три десятилетия назад государственная система нашей страны зиждилась на похожих принципах. «Единство стремлений верхов и низов непременно приведёт к победе», – читаем в «Жэньминь жибао» и вспоминаем: «Народ и партия едины». Давно ли мы смеялись над своими же лозунгами и устремлениями и жадно смотрели на Запад? Может быть, пришла пора более внимательно взглянуть на Восток? Да и история России богата примерами.
Вспомним вспышку чёрной оспы в 1959/1960 гг. В декабре 1959 г. художник-график Алексей Кокорекин ездил в командировку в Индию, посетил там похороны неизвестно от чего скончавшегося брамина, купил ковёр покойного и с ним явился в Москву. А через несколько дней его препроводили в Боткинскую больницу с подозрением на тяжёлую форму гриппа. В больнице художник скончался, покрывшись перед тем сыпью и гнойниками. Вскоре похожие симптомы появились у соседей по палате. Только в первые дни 1960 года врачами был установлен диагноз умершего художника – variola vera, натуральная или чёрная оспа. А это, надо сказать, не коронавирус. От Кокорекина заразились 46 человек. И заразились не оттого, что художник чихнул кому-то в лицо. Вирус проник в палату, находившуюся над палатой Кокорекина, от лечащего врача через телефонную трубку передался сотруднице регистратуры, заразился даже истопник, проходивший мимо палаты. И что же? Советские медики, без преувеличения, проявили чудеса. И государственная власть оказалась на месте. Вычислили и задержали всех, кто так или иначе находился близ Кокорекина. Всех задержанных отправили в инфекционную больницу, москвичей в срочном порядке привили от оспы. За три (!) недели 27 000 врачей привили 5,5 миллиона(!) человек. Оспа была остановлена. О панике или массовом психозе не было и речи, хотя в случае с оспой действительно есть чего бояться. Однако страна продолжала жила спокойной, размеренной жизнью. С оспой покончили врачи, чиновники, службы безопасности.
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Ещё пример – эпидемия холеры в 1970 г. Болезнь быстро распространялась по Черноморскому побережью, по побережью Каспия. Как только холера подтвердилась, несколько городов были закрыты на карантин, даже в Московской области перекрыли подходы к водоёмам, несущим волжскую воду. В городах, где появились заболевшие, начались поквартирные обходы врачей, выявлявших больных с похожими на холеру симптомами. К началу сентября, то есть через месяц, холера исчезла. И опять же: никакой паники, никаких страстей. Большинство граждан даже не узнали об эпидемии опаснейшей болезни, которую, как и оспу, и сравнивать нельзя с коронавирусом. Распространение эпидемии было остановлено в кратчайшие сроки, смертность составила 1%. При обычном протекании этой болезни, когда государство не вмешивается, смертность от холеры исчисляется 50-70 %.
О чём говорят примеры? Да о том, что жизнь человеческая – это не только и не всегда шоппинг, дансинг и хитч-хайкинг. Это ещё будни, глады и моры, разрушения и чрезвычайные ситуации, с которыми лучше всего справляется солидарное общество с централизованным управлением. Каким был СССР, каким стремится сегодня стать Китай.
Временная больница в Брешиа, Италия. Врачи не справляются с наплывом пациентов. Фото REUTERS/FLAVIO LO SCALZO
Ещё один вывод заключается в том, что медицина, доставшаяся России от Советского Союза, кое в чём намного превосходит медицину западную. И попытки переделать отечественную систему здравоохранения по западному образцу – это покушение на здоровье народа. Да, россияне с деньгами любят ездить лечиться на Запад. Но разве не по соображениям престижа? Ведь мир чётко разделён на территории для «золотого миллиарда» и для всех остальных. Да и вряд ли российские нувориши обращаются в клиники для всех. Как и не всякий немец в состоянии обратиться за медицинской помощью в клинику Шарите или Рехтс дер Изар.
Что дальше? Миропорядок после окончания пандемии будет не таким, как сейчас. Он изменится. Выживут те, кто сильнее, и сильнейший установит свои правила. Как это у Буша: «Ни Мюнхена, ни Ялты»? Да, всё станет иначе. По расчётам ООН, пандемия COVID-19 окажет «беспрецедентное экономическое воздействие» на развивающиеся страны, и для преодоления последствий этим странам потребуется порядка двух с половиной триллионов долларов. Кто-то, как в военное время, наживётся на пандемии, а кого-то ждут неприятные времена.
Кто выстоит после нового испытания, кто пострадает меньше, чем другие, тот и будет участвовать в определении нового мирового порядка.
Заглавное фото: REUTERS/Stephen Yang
Светлана ЗАМЛЕЛОВА

Фонд Стратегической Культуры

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