Кому платить не придётся: В Госдуму внесён законопроект о коммунальных платежах

В Госдуму внесли законопроект об отмене коммунальных платежей для ветеранов Великой Отечественной войны.

Согласно инициативе депутатов, инвалидам и участникам Великой Отечественной войны будет положена компенсация в размере 100% расходов на оплату жилых помещений. Также будут компенсироваться взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме.

В настоящее время ветеранам и инвалидам ВОВ осуществляется поддержка в виде компенсации 50% расходов на оплату жилья.

Стало известно, сколько в итоге получат пенсионеры после индексации в 2022-м и последующих годах. Глава Минтруда Антон Котяков озвучил цифры.