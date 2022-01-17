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Кому платить не придётся: В Госдуму внесён законопроект о коммунальных платежах

17 января 2022, 09:10  •  171 • Политика
В Госдуму внесли законопроект об отмене коммунальных платежей для ветеранов Великой Отечественной войны.
Согласно инициативе депутатов, инвалидам и участникам Великой Отечественной войны будет положена компенсация в размере 100% расходов на оплату жилых помещений. Также будут компенсироваться взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме.
В настоящее время ветеранам и инвалидам ВОВ осуществляется поддержка в виде компенсации 50% расходов на оплату жилья.
Стало известно, сколько в итоге получат пенсионеры после индексации в 2022-м и последующих годах. Глава Минтруда Антон Котяков озвучил цифры.

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