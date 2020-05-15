Кому пела Катюша и с кем воевал парень из нашего города • 113 • Аналитика

Глядя на возмущение наших медийных голов искажением «исторической правды» о Второй мировой войне, невольно приходится думать, вспоминать и все больше понимать слова нашего историка Ключевского:







«…политика должна быть не более и не менее как прикладной историей. Теперь она не более как отрицание истории и не менее как ее искажение».



Людям моего поколения, свидетелям и участникам того времени смешно слушать утверждения гордых поляков о Второй мировой войне. Почему они считают ее началом нападение Германии на Польшу, а не на нападение Польши и Германии на Чехословакию? Более того, людям моего поколения слова известной песни о Катюше имели определенный смысл. Ведь она пела «бойцу на дальнем пограничье». Мы, мальчишки, видели этого бойца с медалью «За отвагу», которую он получил за бои с японскими захватчиками на озере Хасан. И с увлечением пели песни про трёх танкистов, трёх весёлых друзей, от которых «летели наземь самураи». И во время войны наш взвод любил в строю песню, которая начиналась словами «Дальневосточная, опора прочная, Союз растет, растет, непобедим. И то, что было кровью завоевано, мы никогда врагу не отдадим».



Не надо лжи: после Версальского мирного договора, завершившего первую империалистическую войну, вторую мировую империалистическую войну начала Япония в 1931 году нападением на Китай.



В отличие от нынешних руководителей, современники тех героических времен очень четко это понимали. Так, в 1946 году т. Сталин заявил, что



«в результате первого кризиса капиталистической системы мирового хозяйства возникла Первая мировая война, в результате же второго кризиса возникла Вторая мировая война. Это не означает, конечно, что Вторая мировая война является копией Первой. Наоборот, Вторая мировая война существенно отличается от первой по своему характеру. Следует иметь в виду, что главные фашистские государства – Германия, Япония, Италия, – раньше чем напасть на союзные страны, уничтожили у себя последние остатки буржуазно демократических свобод, установили у себя жестокий террористический режим, растоптали принцип суверенитета и свободного развития малых стран, объявили политику захвата чужих земель собственной политикой и заявили во всеуслышание, что они добиваются мирового господства и распространения фашистского режима во всем мире, причем захватом Чехословакии и центральных районов Китая государства Оси показали, что они готовы осуществить свою угрозу насчет порабощения всех свободолюбивых народов».

(Сталин, соч., т. 16.)



В 1931 году Япония напала на Китай. В 1945 году она капитулировала, но была оккупирована США. Войну нельзя считать законченной, пока не заключен мирный договор со всеми участниками войны (а не только с Россией!). Но вряд ли можно заключать мирные договоры с оккупированными странами, поскольку рано или поздно гордый народ Японии выгонит оккупантов, и тогда можно будет говорить о договоре с суверенным государством, который зафиксирует окончание войны.



Теперь перейдем к Европе. В 1942 году на экраны вышел замечательный фильм по пьесе Константина Симонова «Парень из нашего города». Его содержание: саратовский парень Сергей Луконин летом 1932 года уезжает в танковую школу. В 1936 году Сергей отправляется на войну в Испанию, где попадает в плен к немцам и выдаёт себя за француза, однако немцы, опознав его по акценту, пытаются заставить признаться, что он русский. Тем не менее, обстоятельства складываются так, что Сергей смог сбежать. И вновь — бои, в которых он старается раскрыть возможности советских танков. В 1941 году начинается Великая Отечественная война, и он, как и миллионы советских людей, оказывается на фронте, там он встречается со старым знакомым — тем немцем, что допрашивал его в Испании.



Может быть, у кого-нибудь и возникнет вопрос о том, была ли война с Германией и Италией в далекой Испании частью Второй мировой. Но у меня, как и у Гонзалеса, который редактировал в газете «Известия» мои статьи в трех номерах накануне распада СССР, такого вопроса не могло возникнуть. Гонзалес был одним из тех детей испанских республиканцев, которых в 1936 году приютил Советский Союз.



Но тогда шла война не только в Испании. Гитлеровцы захватили Австрию, Чехословакию, вели «странную» войну с Францией и Англией. Их союзники в Италии захватывали Эфиопию. До 1 сентября 1939 года, когда поляки объявили начало Второй мировой, оставалось еще много времени, а уже полыхали огни войны в Европе и Азии.



Но и после 1945 года мировая война не прекратилась. США и их союзники никак не могли угомониться. Видал Гор, внук сенатора от Оклахомы, пишет:



«После победы над Японией в 1945 году… мы ведем, как выразился историк Чарлз О. Бирд, «вечную войну ради вечного мира»!.. Каждый месяц нам преподносят нового омерзительного врага, по которому мы должны нанести удар, прежде чем он уничтожит нас. Меня обвиняли в склонности к преувеличениям, поэтому я преподношу вам таблицу, охватывающую время от событий в Косове (1999 г.) и, двигаясь назад, до Берлинского воздушного моста (1948-1949 гг.). Заметьте, что составитель этой таблицы, Федерация американских ученых, отмечает целый ряд наших войн как «продолжающихся по настоящее время», хотя многие и не помнят о них».

Далее он приводит список из 226 военных операций США во всех регионах земного шара. После Косова, на котором он завершает свой список, была еще «арабская весна» и многое другое, что до сих пор не закончилось.



Нельзя путать вторую мировую империалистическую войну с ее отдельным эпизодом: Великой Отечественной войной 1941-1945 года. И надо понимать, что вторая империалистическая война не закончилась, она только приняла иные формы.



К сожалению, на этом этапе империалистической войны наш народ реально потерпел поражение благодаря бездарному, близорукому и антинародному руководству, начиная с Хрущева и всей днепропетровской мафии. Вместо мирных договоров ни к чему не обязывающий Хельсинский акт, разгром поддерживающего СССР коммунистического движения и Варшавского договора. В итоге оккупация США не только Японии, но и Германии вместе со всеми ее сателлитами, воевавшими против СССР.



Да, мы победили, но плоды победы получили англосаксы. Потому они и плюют на нашу «историческую память», устанавливая везде свою, оскверняя могилы наших предков, погибших в войне против нацизма. Они себя показали как те же нацисты, но другой нации. Об этом тоже очень внятно говорил Сталин, оценивая фултонскую речь Черчилля:



«Вопрос. Как вы расцениваете последнюю речь господина Черчилля, произнесенную им в Соединенных Штатах Америки?



Ответ. Я расцениваю ее как опасный акт, рассчитанный на то, чтобы посеять семена раздора между союзными государствами и затруднить их сотрудничество.



Вопрос. Можно ли считать, что речь господина Черчилля причиняет ущерб делу мира и безопасности?



Ответ. Безусловно, да. По сути дела, господин Черчилль стоит теперь на позиции поджигателей войны. И господин Черчилль здесь не одинок: у него имеются друзья не только в Англии, но и в Соединенных Штатах Америки. Следует отметить, что господин Черчилль и его друзья поразительно напоминают в этом отношении Гитлера и его друзей. Гитлер начал дело развязывания войны с того, что провозгласил расовую теорию, объявив, что только люди, говорящие на немецком языке, представляют полноценную нацию. Господин Черчилль начинает дело развязывания войны тоже с расовой теории, утверждая, что только нации, говорящие на английском языке, являются полноценными нациями, призванными вершить судьбы всего мира. Немецкая расовая теория привела Гитлера и его друзей к тому выводу, что немцы как единственно полноценная нация должны господствовать над другими нациями. Английская расовая теория приводит господина Черчилля и его друзей к тому выводу, что нации, говорящие на английском языке, как единственно полноценные должны господствовать над остальными нациями мира. По сути дела господин Черчилль и его друзья в Англии и США предъявляют нациям, не говорящим на английском языке, нечто вроде ультиматума: признайте наше господство добровольно, и тогда все будет в порядке, – в противном случае неизбежна война. Но нации проливали кровь в течение пяти лет жестокой войны ради свободы и независимости своих стран, а не ради того, чтобы заменить господство Гитлеров господством Черчиллей. Вполне вероятно поэтому, что нации, не говорящие на английском языке и составляющие вместе с тем громадное большинство населения мира, не согласятся пойти в новое рабство. Трагедия господина Черчилля состоит в том, что он как закоренелый тори не понимает этой простой и очевидной истины. Несомненно, что установка господина Черчилля есть установка на войну, призыв к войне с СССР». Почему президенты США, Бразилии и Мексики ополчились на прессу

(Сталин, соч., т. 16.)



О том, что мы до сих пор имеем дело с нацизмом, Видал Гор пишет так:



«А вот это текст доусамовского времени: «Ограничение личной свободы, права свободного выражения мнения, включая свободу прессы, права устраивать собрания и создавать ассоциации, а также нарушение тайны почтовой, телеграфной и телефонной связи и проведение обысков в домах, получение ордеров на конфискацию имущества, а также ограничение собственности разрешаются вне предусмотренных законом границ». Тон знакомый. Клинтон? Буш? Эшкрофт? Нет. Это цитата из речи, произнесенной Гитлером в 1933 году, в которой он призывал принять закон об установлении «чрезвычайных полномочий» для «защиты народа и государства» после катастрофы с пожаром рейхстага, который тайно подожгли нацисты».

Любопытно, что и в соседней с нами Украине они поддерживают нацистов, перекрасившихся в патриотов Украины. Власти современной Украины пытаются выдать бандеровцев и других украинских националистов как борцов за «незалежность» Украины против «тоталитарного» советского режима. И пока речь идет об их деяниях и злодеяниях на территории Украины, еще возможна некоторая аберрация взглядов на цели, которые они якобы ставили перед собой. Правда, когда мы переходим к действиям полков украинских националистов на территории Польши (Волынь) и Белоруссии (Хатынь), возникают большие сомнения о «чистоте» их помыслов и о том, кому служили украинские эсэсовцы. Когда же смотришь на их сегодняшние «подвиги», особенно на Донбассе, то вообще начинаешь сомневаться в их принадлежности к человеческому обществу.



Но есть еще одна сторона их деятельности, которая доказывает, что у них никогда и не было и мысли об Украине, что они во время прошедшей войны служили конкретно тоталитарному гитлеровскому режиму против всех стран антигитлеровской коалиции. И потому у них не могло быть иных целей, кроме передачи Украины гитлеровской Германии.



Об этом свидетельствуют, в частности, факты, приведенные в вышедшей еще в далеком 1942 году книге американских авторов М. Сейерса и А. Кана. «Тайная война против Америки», изданной в нашей стране в 1947 году. Эти факты никто никогда не опровергал и, несмотря на их давность, они доказывают ту ложь, которую сейчас внушают гражданам мира.



Но, как говорят, надежда умирает последней. Поражение в одном сражении не означает конца войны. Но для этого нужно сначала избавиться в нашей стране от «партнеров» англосаксов. Надо уничтожить бандитов, изгнать иностранных захватчиков. За годы ВОВ РСФСР потеряла 8% национального имущества. После этого пришлось вкладываться в наиболее разрушенные войной Прибалтику, Украину, Белоруссию. В 90-е было потеряно 11% национального богатства. За 1995-2018 годы иностранный капитал купил наши предприятия на 645 млрд. долларов и получил за них 620 млрд.. У себя в Америке им бы пришлось за такую прибыль вложить 10-12 триллионов долларов. Давно пора понять Россию умом. Глядя на возмущение наших медийных голов искажением «исторической правды» о Второй мировой войне, невольно приходится думать, вспоминать и все больше понимать слова нашего историка Ключевского:Людям моего поколения, свидетелям и участникам того времени смешно слушать утверждения гордых поляков о Второй мировой войне. Почему они считают ее началом нападение Германии на Польшу, а не на нападение Польши и Германии на Чехословакию? Более того, людям моего поколения слова известной песни о Катюше имели определенный смысл. Ведь она пела «бойцу на дальнем пограничье». Мы, мальчишки, видели этого бойца с медалью «За отвагу», которую он получил за бои с японскими захватчиками на озере Хасан. И с увлечением пели песни про трёх танкистов, трёх весёлых друзей, от которых «летели наземь самураи». И во время войны наш взвод любил в строю песню, которая начиналась словами «Дальневосточная, опора прочная, Союз растет, растет, непобедим. И то, что было кровью завоевано, мы никогда врагу не отдадим».Не надо лжи: после Версальского мирного договора, завершившего первую империалистическую войну, вторую мировую империалистическую войну начала Япония в 1931 году нападением на Китай.В отличие от нынешних руководителей, современники тех героических времен очень четко это понимали. Так, в 1946 году т. Сталин заявил, что(Сталин, соч., т. 16.)В 1931 году Япония напала на Китай. В 1945 году она капитулировала, но была оккупирована США. Войну нельзя считать законченной, пока не заключен мирный договор со всеми участниками войны (а не только с Россией!). Но вряд ли можно заключать мирные договоры с оккупированными странами, поскольку рано или поздно гордый народ Японии выгонит оккупантов, и тогда можно будет говорить о договоре с суверенным государством, который зафиксирует окончание войны.Теперь перейдем к Европе. В 1942 году на экраны вышел замечательный фильм по пьесе Константина Симонова «Парень из нашего города». Его содержание: саратовский парень Сергей Луконин летом 1932 года уезжает в танковую школу. В 1936 году Сергей отправляется на войну в Испанию, где попадает в плен к немцам и выдаёт себя за француза, однако немцы, опознав его по акценту, пытаются заставить признаться, что он русский. Тем не менее, обстоятельства складываются так, что Сергей смог сбежать. И вновь — бои, в которых он старается раскрыть возможности советских танков. В 1941 году начинается Великая Отечественная война, и он, как и миллионы советских людей, оказывается на фронте, там он встречается со старым знакомым — тем немцем, что допрашивал его в Испании.Может быть, у кого-нибудь и возникнет вопрос о том, была ли война с Германией и Италией в далекой Испании частью Второй мировой. Но у меня, как и у Гонзалеса, который редактировал в газете «Известия» мои статьи в трех номерах накануне распада СССР, такого вопроса не могло возникнуть. Гонзалес был одним из тех детей испанских республиканцев, которых в 1936 году приютил Советский Союз.Но тогда шла война не только в Испании. Гитлеровцы захватили Австрию, Чехословакию, вели «странную» войну с Францией и Англией. Их союзники в Италии захватывали Эфиопию. До 1 сентября 1939 года, когда поляки объявили начало Второй мировой, оставалось еще много времени, а уже полыхали огни войны в Европе и Азии.Но и после 1945 года мировая война не прекратилась. США и их союзники никак не могли угомониться. Видал Гор, внук сенатора от Оклахомы, пишет:Далее он приводит список из 226 военных операций США во всех регионах земного шара. После Косова, на котором он завершает свой список, была еще «арабская весна» и многое другое, что до сих пор не закончилось.Нельзя путать вторую мировую империалистическую войну с ее отдельным эпизодом: Великой Отечественной войной 1941-1945 года. И надо понимать, что вторая империалистическая война не закончилась, она только приняла иные формы.К сожалению, на этом этапе империалистической войны наш народ реально потерпел поражение благодаря бездарному, близорукому и антинародному руководству, начиная с Хрущева и всей днепропетровской мафии. Вместо мирных договоров ни к чему не обязывающий Хельсинский акт, разгром поддерживающего СССР коммунистического движения и Варшавского договора. В итоге оккупация США не только Японии, но и Германии вместе со всеми ее сателлитами, воевавшими против СССР.Да, мы победили, но плоды победы получили англосаксы. Потому они и плюют на нашу «историческую память», устанавливая везде свою, оскверняя могилы наших предков, погибших в войне против нацизма. Они себя показали как те же нацисты, но другой нации. Об этом тоже очень внятно говорил Сталин, оценивая фултонскую речь Черчилля:(Сталин, соч., т. 16.)О том, что мы до сих пор имеем дело с нацизмом, Видал Гор пишет так:Любопытно, что и в соседней с нами Украине они поддерживают нацистов, перекрасившихся в патриотов Украины. Власти современной Украины пытаются выдать бандеровцев и других украинских националистов как борцов за «незалежность» Украины против «тоталитарного» советского режима. И пока речь идет об их деяниях и злодеяниях на территории Украины, еще возможна некоторая аберрация взглядов на цели, которые они якобы ставили перед собой. Правда, когда мы переходим к действиям полков украинских националистов на территории Польши (Волынь) и Белоруссии (Хатынь), возникают большие сомнения о «чистоте» их помыслов и о том, кому служили украинские эсэсовцы. Когда же смотришь на их сегодняшние «подвиги», особенно на Донбассе, то вообще начинаешь сомневаться в их принадлежности к человеческому обществу.Но есть еще одна сторона их деятельности, которая доказывает, что у них никогда и не было и мысли об Украине, что они во время прошедшей войны служили конкретно тоталитарному гитлеровскому режиму против всех стран антигитлеровской коалиции. И потому у них не могло быть иных целей, кроме передачи Украины гитлеровской Германии.Об этом свидетельствуют, в частности, факты, приведенные в вышедшей еще в далеком 1942 году книге американских авторов М. Сейерса и А. Кана. «Тайная война против Америки», изданной в нашей стране в 1947 году. Эти факты никто никогда не опровергал и, несмотря на их давность, они доказывают ту ложь, которую сейчас внушают гражданам мира.Но, как говорят, надежда умирает последней. Поражение в одном сражении не означает конца войны. Но для этого нужно сначала избавиться в нашей стране от «партнеров» англосаксов. Надо уничтожить бандитов, изгнать иностранных захватчиков. За годы ВОВ РСФСР потеряла 8% национального имущества. После этого пришлось вкладываться в наиболее разрушенные войной Прибалтику, Украину, Белоруссию. В 90-е было потеряно 11% национального богатства. За 1995-2018 годы иностранный капитал купил наши предприятия на 645 млрд. долларов и получил за них 620 млрд.. У себя в Америке им бы пришлось за такую прибыль вложить 10-12 триллионов долларов. Давно пора понять Россию умом. профессор Матлин А.М., д.э.н. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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