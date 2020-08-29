Кому памятник? Серийного убийцу сделали национальным героем Эстонии

Семьдесят лет тому назад, в августе 1950 года, на острове Сааремаа в Эстонии сотрудники МГБ ЭССР ликвидировали банду Эльмара Илпа "Летучая смерть". К этому времени многие из членов преступного формирования были либо уничтожены, либо задержаны. В бункере на болоте возле деревни Луулупе находились лишь Илп, его любовница Редеэзе Тереса Томсон и Феликс Вахтер. Говорят, что эту троицу "сдал" один из местных жителей, соблазнившийся денежной премией, назначенной за их поимку.

В современной Эстонии всех вышеперечисленных уголовников принято именовать "лесными братьями". Ведь так их жизням и весьма неблагородным деяниям можно придать некий флер романтизма, а также сочинить героическую легенду и затем поставить ее персонажам памятник, сделав оный одним из мест национального поклонения. Это, собственно говоря, и произошло на днях при стечении некоторого количества местного народа и прибывших из Таллина политических деятелей.

Самым значимым гостем на этом сомнительного рода празднике стал спикер Рийгикогу (парламента) Хенн Пыллуаас. Он и сообщил всем собравшимся, что Эльмар Илп и его дружки были ни кем иными, как борцами за свободу, и именно за это им должен быть благодарен весь народ Эстонии. "Они наши герои!", – посверкивая увлажнившимися от чувств глазами, заявил господин Пыллуас и, вероятно, смахнул с лица непрошеную слезинку…

Мы не пойдем на поводу у эмоций и обратимся к фактам, которые, как известно, весьма упрямы. Эльмар Илп никогда не был человеком законопослушным и, еще будучи достаточно юным, привлекал к себе внимание правоохранительных органов Эстонской республики. В 1943 году он был посажен в тюрьму за серию краж со взломом и был освобожден оттуда с приходом на эстонскую землю Красной армии. Устроился на работу в местное самоуправление, однако уже в мае 1945 года был вновь арестован за незаконное хранение оружия. Из-под стражи бежал и создал из местных отморозков отряд "Летучая смерть". Доподлинно известно о сорока вооруженных нападениях банды и ста ее жертвах.

Убивали военнослужащих Советской армии, милиционеров, представителей власти, учителей, а также простых людей, чем-то не угодивших людям Илпа. Обычной их практикой было подвергнуть перед смертью свою жертву мучениям и пыткам, а после облить бензином тело и сжечь. Поговаривают, что способ казни выбирала "боевая подруга" главаря банды Редеэзе Тереса Томсон, любившая принимать участие и в убийствах, и в издевательствах.

Двенадцатого августа 1950 года на след бандитов вышли сотрудники правоохранительных органов, у которых был приказ ввиду особой опасности преступников живыми их не брать. Более добавить нечего, да и не хочется. Что и говорить – замечательным людям открыт памятник на эстонском острове Сааремаа. Есть теперь на кого равняться подрастающему поколению юных патриотов, есть к чему стремиться, к чему идти. Только вот куда приведет эта дорога?

Автор Николай Николаев, радио Sputnik, Эстония